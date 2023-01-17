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Новини
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На Київщині четверо дітей провалилися під лід, двоє загинули, – ДСНС

У Київській області на річці Рось у Білоцерківському районі під лід провалилися четверо дітей, двоє з них загинули.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Київській області.

На Київщині четверо дітей провалилися під лід, двоє загинули, – ДСНС 01

"За попередніми даними, повз річку проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання в крижану воду зміг врятувати двох дівчаток 2008 р.н. і 2010 р.н., третю дівчинку дістали рятувальники, але на жаль, дитина померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Пізніше рятувальниками було виявлено тіло четвертої дитини.

Також читайте: Від серцевого нападу у прифронтовій Авдіївці померла 6-річна дівчинка, - військова адміністрація

Автор: 

діти (5064) Київська область (4017) ДСНС (5104)


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Топ коментарі
+26
Мужику респект, батькам загиблих співчуття.
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17.01.2023 19:46
+12
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17.01.2023 19:59
+9
Ми бігали по крижинах в дитинстві, грали в лова на Дніпрі, років в 10, але вже тоді знали, що глибше свого зросту заходити не можна, якщо зісковзнеш. А батьки про наші позоденьки навіть не підозрювали і ніколи про це не попереджали нас. Так само і тут, батьки навіть не підозрювали, що дівчата можуть попхатися на кригу, тим паче в наш час, коли більшість перед смартфонами,а не шибайголови, як ми, діти в дев'яностих. Але це ж робота, дітям пояснювати наслідки, не всі батьки хочуть працювати вчителями з життя і вчити життю, щоб запобігти смерті і каліцтву своїх дітей. Бо для цього треба було мати або власний досвід ризикової поведінки і вижити, чи вчителів, які такий досвід мали.
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17.01.2023 19:49
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ну как так та, а. 2008 года рождения ну взрослый человек уже, ну емае.
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17.01.2023 19:42 Відповісти
за такими потрібно ще більше дивитися ніж хто з 2018 року
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17.01.2023 19:47 Відповісти
Мужику респект, батькам загиблих співчуття.
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17.01.2023 19:46 Відповісти
повага йому, однозначно...
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17.01.2023 20:10 Відповісти
Ми бігали по крижинах в дитинстві, грали в лова на Дніпрі, років в 10, але вже тоді знали, що глибше свого зросту заходити не можна, якщо зісковзнеш. А батьки про наші позоденьки навіть не підозрювали і ніколи про це не попереджали нас. Так само і тут, батьки навіть не підозрювали, що дівчата можуть попхатися на кригу, тим паче в наш час, коли більшість перед смартфонами,а не шибайголови, як ми, діти в дев'яностих. Але це ж робота, дітям пояснювати наслідки, не всі батьки хочуть працювати вчителями з життя і вчити життю, щоб запобігти смерті і каліцтву своїх дітей. Бо для цього треба було мати або власний досвід ризикової поведінки і вижити, чи вчителів, які такий досвід мали.
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17.01.2023 19:49 Відповісти
У Криму, у Євпаторії є солоне Мойнакське озеро (місцеві називають Мойнакі). По факту це лиман біля Чорного моря. Максимальна його глибина усього 1 метр. Хоч воне і солоне, але біля берегів у сильні морози може замерзнути (є декілька ключів, що зменшують солоність).
У середині 90х під лід провалився хловчик років десяти... Він помер. Переохолодження. І не треба глибини, шоб загинути.
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17.01.2023 20:14 Відповісти
так питання скільки він там був і як далеко до того місця бігти, де можна наргітися, нам недалеко було, бо поряд рятувальна станція.
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17.01.2023 21:13 Відповісти
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17.01.2023 19:59 Відповісти
Мужик виявився мужиком
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17.01.2023 20:07 Відповісти
Ой невже мало війни ? Ну дивітся бережітся.
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17.01.2023 20:28 Відповісти
В школі це БЖД. Ну треба це дітям доводити більш наполегливо.
Жалко дівчаток, горе батькам.
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17.01.2023 20:39 Відповісти
Тут же потрібно знати коли це сталося, якщо в навчальний час, то нехай вчителі відповідають і дають пояснення з приводу онлайн навчання
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17.01.2023 21:15 Відповісти
Який навчальний час? Канікули. А на рахунок вчителів (знов вчителі винні?), по 10 оазів на день нагадують: не лізьте на лід, не перебігайте дорогу, не піднімайте незнайоми предмети і т.і, це не говорячи вже про виховні години, індивідуальні бесіди. Ну і останнє, 2008, 2010 рік народження. Вже треба самому думати...Співчуття родним і близьким.
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17.01.2023 22:19 Відповісти
Это дань смерти. Всегда так было. Кому не повезло уходит под лёд и умирает, даже взрослые. Помните тётка на камеру прыгнула в на крещение в полынью и с концами. Такие смерти предупреждение другим. Наверное такого не избежать... Родителям соболезнование.
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17.01.2023 23:09 Відповісти
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18.01.2023 00:48 Відповісти
 
 