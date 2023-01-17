На Київщині четверо дітей провалилися під лід, двоє загинули, – ДСНС

У Київській області на річці Рось у Білоцерківському районі під лід провалилися четверо дітей, двоє з них загинули.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Київській області.

"За попередніми даними, повз річку проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання в крижану воду зміг врятувати двох дівчаток 2008 р.н. і 2010 р.н., третю дівчинку дістали рятувальники, але на жаль, дитина померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.

Пізніше рятувальниками було виявлено тіло четвертої дитини.

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