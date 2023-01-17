На Київщині четверо дітей провалилися під лід, двоє загинули, – ДСНС
У Київській області на річці Рось у Білоцерківському районі під лід провалилися четверо дітей, двоє з них загинули.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Київській області.
"За попередніми даними, повз річку проходив чоловік, побачивши, що діти тонуть, кинувся на допомогу. За два пірнання в крижану воду зміг врятувати двох дівчаток 2008 р.н. і 2010 р.н., третю дівчинку дістали рятувальники, але на жаль, дитина померла в лікарні", - йдеться у повідомленні.
Пізніше рятувальниками було виявлено тіло четвертої дитини.
Топ коментарі
+26 IgorYakovlevich
показати весь коментар17.01.2023 19:46
+12 Вася Шевченко #371210
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+9 Евгений Агро
показати весь коментар17.01.2023 19:49
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У середині 90х під лід провалився хловчик років десяти... Він помер. Переохолодження. І не треба глибини, шоб загинути.
Жалко дівчаток, горе батькам.