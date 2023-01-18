Украинские военные под Соледаром получат 100 тысяч химических грелок, генераторы и шины
Петр Порошенко с компанией ROSHEN и волонтерами подготовили очередной груз на фронт.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
Крайне нужны 100 тысяч химических грелок для военных, автомобильные шины и генераторы скоро будут на передовой – сказал пятый президент.
"На днях я вернулся с Востока, из-под Соледара, где общался с военными, долгие месяцы дававшими отпор россиянам. Так вот, меня тяжело шокировать и огорчить, но обмороженные пальцы рук и ног, экстренные ампутации не из-за ранения, а из-за холода заставили вздрогнуть даже меня. Сегодня я держу в руках химические грелки. Этот груз – сто тысяч маленьких пакетиков, а значит, сто тысяч спасенных рук и ног", – отметил Порошенко.
"Благодарен нашим логистам, юристам, которые нашли их на рынке и заключили контракты, благодарен ROSHEN. И главное – спасибо за скорость, с которой вы это сделали. Потому что каждая минута на фронте для наших воинов важна", – сказал пятый Президент.
"Фонд Порошенко и "Дело громад" всегда занимаются очень амбициозными, стратегическими и крупными проектами. Это и дроны Poseidon, и бронеавтомобили Shield, и Spartan, и триста автомобилей DAF. Но не только этим. Сегодня здесь снова, как всегда, – клад, который мы долго ждали. Это – генераторы, прибывшие из юго-восточной Азии. Эти дизель-генераторы пойдут в войска, что в условиях энергетического кризиса очень нужно. И дополнительно обеспечат питание для Старлинков", – подчеркнул Порошенко.
Также для "волонтерских" пикапов и бусов, которыми пользуются военные, купленные "болотные" шины – они позволят автомобилям ездить по бездорожью. Эта резина очень востребована на фронте – говорят волонтеры. "Наши пикапы, наши бусы нуждаются в шинах. Сейчас здесь более 250 шин, которые срочно едут на фронт", – сказал Порошенко.
"Мы отомстим за Бучу, за Мариуполь, за Ирпень, за Тростянец. Отомстить за Днепр. Не забудем и не простим", – отмечает Порошенко.
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Реєстрація: 17.01.2023
Щезни, хробачок.
ай-я-яй!
погано Опа працює, Барига піариться, грелочки для Воїнів купує
Він кіоск красиить
І що?
Може логісти Рошен з цим би краще впорались?
И бабка бородатая так вовремя пропала.....
Щира подяка Вам , Петре Олексійовичу 🙂
Ну й нехай.
Якась сволота тягнисрак чи Білецький - таки сядуть, на пару в камері до Кості Грішина (Семенченка).
До речі, Грузія нині чомусь допомагає касапам обходити санкції цивілізованого світу; а сам Міхо (Карлсон) - сів на кічу; і сів заслужено... хоча свого часу був чи не світочем "силової" демократії...
тому бубнавих і виворачує від нього, як чортів від ладана, що він їхні зелені пройоби ремонтує.
А так...Нічого вже не виправиш, мертвих не піднімеш, сплюндрована земля, розвалені хати, винищені ліси.
Коли на чолі дурнів стоїть розумна людина - це ще пів біди. Але коли дурнями керує дурень - то таке й маємо.
отэто лучше бы владимссаныч его в ПАРЕ отпустил...
Як там євробляхери? Бізнес процвітає? На голову нічого не падає?