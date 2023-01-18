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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские военные под Соледаром получат 100 тысяч химических грелок, генераторы и шины

Петр Порошенко с компанией ROSHEN и волонтерами подготовили очередной груз на фронт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

Крайне нужны 100 тысяч химических грелок для военных, автомобильные шины и генераторы скоро будут на передовой – сказал пятый президент.

"На днях я вернулся с Востока, из-под Соледара, где общался с военными, долгие месяцы дававшими отпор россиянам. Так вот, меня тяжело шокировать и огорчить, но обмороженные пальцы рук и ног, экстренные ампутации не из-за ранения, а из-за холода заставили вздрогнуть даже меня. Сегодня я держу в руках химические грелки. Этот груз – сто тысяч маленьких пакетиков, а значит, сто тысяч спасенных рук и ног", – отметил Порошенко.

Украинские военные под Соледаром получат 100 тысяч химических грелок, генераторы и шины 01
Украинские военные под Соледаром получат 100 тысяч химических грелок, генераторы и шины 02

"Благодарен нашим логистам, юристам, которые нашли их на рынке и заключили контракты, благодарен ROSHEN. И главное – спасибо за скорость, с которой вы это сделали. Потому что каждая минута на фронте для наших воинов важна", – сказал пятый Президент.

Украинские военные под Соледаром получат 100 тысяч химических грелок, генераторы и шины 03

"Фонд Порошенко и "Дело громад" всегда занимаются очень амбициозными, стратегическими и крупными проектами. Это и дроны Poseidon, и бронеавтомобили Shield, и Spartan, и триста автомобилей DAF. Но не только этим. Сегодня здесь снова, как всегда, – клад, который мы долго ждали. Это – генераторы, прибывшие из юго-восточной Азии. Эти дизель-генераторы пойдут в войска, что в условиях энергетического кризиса очень нужно. И дополнительно обеспечат питание для Старлинков", – подчеркнул Порошенко.

Украинские военные под Соледаром получат 100 тысяч химических грелок, генераторы и шины 04

Также для "волонтерских" пикапов и бусов, которыми пользуются военные, купленные "болотные" шины – они позволят автомобилям ездить по бездорожью. Эта резина очень востребована на фронте – говорят волонтеры. "Наши пикапы, наши бусы нуждаются в шинах. Сейчас здесь более 250 шин, которые срочно едут на фронт", – сказал Порошенко.

Украинские военные под Соледаром получат 100 тысяч химических грелок, генераторы и шины 05

"Мы отомстим за Бучу, за Мариуполь, за Ирпень, за Тростянец. Отомстить за Днепр. Не забудем и не простим", – отмечает Порошенко.

Порошенко Петр (19594) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+36
Лучший Президент Украины!
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18.01.2023 00:37
+29
МО ще у жовтні рапортувало про 100% готовність до зими.
І що?
Може логісти Рошен з цим би краще впорались?
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18.01.2023 00:43
+28
Грілки, шини, генератори, дрони Poseidon, бронеавтомобілі Shield і Spartan, триста автомобілів DAF від Фонду Порошенків та «Справа громад», а також черговий відосик від Зе і 95-го кварталу підуть на фронт для потреб ЗСУ.
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18.01.2023 00:46
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Лучший Президент Украины!
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18.01.2023 00:37 Ответить
зайшов щоб шептуна пустити?



Реєстрація: 17.01.2023
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18.01.2023 00:42 Ответить
Ти ботику нащасний, навіть правильно лозунгом назватися не в змозі.
Щезни, хробачок.
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18.01.2023 03:29 Ответить
Дякуємо,пане президент,Петро Олексійович!
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18.01.2023 00:57 Ответить
касап, в тебе Google Translate неякісний, помилки робить
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18.01.2023 01:40 Ответить
а хіба "Рошен" не заарештований ?
ай-я-яй!
погано Опа працює, Барига піариться, грелочки для Воїнів купує
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18.01.2023 00:41 Ответить
А від Бені що?
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18.01.2023 00:41 Ответить
не турбуй БаблоМойського!
Він кіоск красиить
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18.01.2023 00:43 Ответить
Улыбка Мона Лизы.
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18.01.2023 05:57 Ответить
І що скажуть Чмоні зе.... Колеса сцукі колеса аби вам колеса раком вилізли..... Лисому та 95 обісцяному привіт
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18.01.2023 00:41 Ответить
МО ще у жовтні рапортувало про 100% готовність до зими.
І що?
Може логісти Рошен з цим би краще впорались?
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18.01.2023 00:43 Ответить
ну якщо брати до уваги,що Рошен успішна і прибуткова корпорація,то мабуть так...
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18.01.2023 01:13 Ответить
Респект Пороху!
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18.01.2023 00:43 Ответить
"Что на это скажет купечество???"(с)
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18.01.2023 00:44 Ответить
нахрипит видосик
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18.01.2023 00:51 Ответить
Та да... 🙁

И бабка бородатая так вовремя пропала.....
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18.01.2023 00:57 Ответить
Дійсно , відчувається батьківська турбота про наших воїнів 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Щира подяка Вам , Петре Олексійовичу 🙂
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18.01.2023 00:45 Ответить
Грілки, шини, генератори, дрони Poseidon, бронеавтомобілі Shield і Spartan, триста автомобілів DAF від Фонду Порошенків та «Справа громад», а також черговий відосик від Зе і 95-го кварталу підуть на фронт для потреб ЗСУ.
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18.01.2023 00:46 Ответить
**** ж тобі хоч краплю розуму замість Г+Г в твоєму черепку...
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18.01.2023 00:50 Ответить
Якби 73% задіяли голову,щоб думати,а не дивитися зомбоящик,то не було б Голобородька.Треба вміти визнавати свої помилки,тим паче такі тяжкі
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18.01.2023 00:53 Ответить
Це як Ющенко Януковича до влади привів?
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18.01.2023 04:15 Ответить
от чим мені подобаються отакі довбойоби-екстремісти - тим, що до них не доходить, що пропагований ними авторитаризм і диктатура, навіть застосований з благими намірами встановлення демократії на постсовковому просторі з застосуванням позазаконих, позасудових методів - все-одно так чи інакше приводить до повернення країни під колоніальний вплив касапів; а самого автократа - до тюрми.
Ну й нехай.
Якась сволота тягнисрак чи Білецький - таки сядуть, на пару в камері до Кості Грішина (Семенченка).
До речі, Грузія нині чомусь допомагає касапам обходити санкції цивілізованого світу; а сам Міхо (Карлсон) - сів на кічу; і сів заслужено... хоча свого часу був чи не світочем "силової" демократії...
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18.01.2023 06:19 Ответить
Гірше того - "Карлсон" дискредитував у очах грузинів ту саму "демократію", на крилах якої він прийшов до влади! Він почав проводить "розборки" позасудовими силовими методами та ще й став "мостить собі "царський трон", критикувать який не можна В результаті став таким самим диктатором і від нього відвернулися ті люди в Грузії, що дійсно вірили в настання демократичних змін
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18.01.2023 06:43 Ответить
Якби народ своєю головою думав, а не висеріали і 95 квартал Бєні дивився, то війни не було б.
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18.01.2023 06:26 Ответить
Ну от немає контраргументів, не словом, а ділом...
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18.01.2023 00:50 Ответить
А для інших? Наприклад, для мультиміліонера ВАЗеленського?
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18.01.2023 01:14 Ответить
порох, як завжди, бачить де слабинa і намагається і намагається її латати.
тому бубнавих і виворачує від нього, як чортів від ладана, що він їхні зелені пройоби ремонтує.
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18.01.2023 01:08 Ответить
Я можу лише одне сказати - не вибери наш вумний нарід квартального осла президентом - не було б війни, фуйло б побоявся нападати.
А так...Нічого вже не виправиш, мертвих не піднімеш, сплюндрована земля, розвалені хати, винищені ліси.
Коли на чолі дурнів стоїть розумна людина - це ще пів біди. Але коли дурнями керує дурень - то таке й маємо.
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18.01.2023 01:28 Ответить
Шо, опять?
отэто лучше бы владимссаныч его в ПАРЕ отпустил...
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18.01.2023 01:45 Ответить
Нажаль, це буде вже після найсильніших морозів. До Порошенка претензій нема, а МО, мабуть закупить аж на весну.
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18.01.2023 03:52 Ответить
Супер!Люди пізнаються в екстрених ситуаціях….жаль , що громадяни України це не завжди пам'ятають..
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18.01.2023 04:10 Ответить
+ 25.
Як там євробляхери? Бізнес процвітає? На голову нічого не падає?
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18.01.2023 09:27 Ответить
Ну всьо, завтра у Пороха знайдуться нові яхти і офшори і він знову вб'є брата-близнюка.
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18.01.2023 06:29 Ответить
нiби то й гарний потенцiйний президент, але траву не обiцяв i тому програв вибори. Якщо пообiцяйе легалайз, то йе шанс виграти, тому що Зеля якось не дуже просувайе конопельки.
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18.01.2023 08:02 Ответить
Оце я розумію оперативність відповідно до потреб! Респект Пороху!
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18.01.2023 13:42 Ответить
Вот это помощь,не чета зелёному болоту и их прихлебателям
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18.01.2023 13:58 Ответить
 
 