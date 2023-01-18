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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Українські воїни під Соледаром отримають 100 тисяч хімічних грілок, генератори і шини

Петро Порошенко з компанією ROSHEN і волонтерами підготували черговий вантаж на фронт. .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Вкрай потрібні 100 тисяч хімічних грілок для військових, автомобільні шини і генератори скоро будуть на передовій – сказав п’ятий Президент.

"Днями я повернувся зі Сходу, з-під Соледара, де спілкувався з воїнами, які довгі місяці давали бій росіянам. Так от, мене важко шокувати і засмутити, але обморожені пальці рук і ніг, екстренні ампутації не через поранення, а через холод змусили здригнутися навіть мене. Сьогодні я тримаю в руках хімічні грілки. Цей вантаж – сто тисяч маленьких пакетиків, а значить сто тисяч врятованих рук і ніг", – зазначив Порошенко.

Українські воїни під Соледаром отримають 100 тисяч хімічних грілок, генератори і шини 01
Українські воїни під Соледаром отримають 100 тисяч хімічних грілок, генератори і шини 02

"Вдячний нашим логістам, юристам, які знайшли їх на ринку та уклали контракти, вдячний ROSHEN. І головне – дякую за швидкість, з якою ви це зробили. Бо кожна хвилина на фронті для наших воїнів важлива", – показав п’ятий Президент.

Українські воїни під Соледаром отримають 100 тисяч хімічних грілок, генератори і шини 03

"Фонд Порошенка і "Справа громад" завжди займаються дуже амбітними, стратегічними і великими проектами. Це і дрони Poseidon, і бронеавтомобілі Shield, і Spartan, і триста автомобілів DAF. Але не тільки цим. Сьогодні тут знову, як завжди, – скарб, який ми довго чекали. Це – генератори, які прибули з південно-східної Азії. Ці дизель-генератори підуть у війська, що в умовах енергетичної кризи конче потрібно. І додатково забезпечать живлення для Старлінків", – підкреслив Порошенко.

Українські воїни під Соледаром отримають 100 тисяч хімічних грілок, генератори і шини 04

Також для "волонтерських" пікапів та бусів, якими користуються військові, куплені "болотні" шини – вони дозволять автівкам їздити по бездоріжжю. Ця гума дуже затребувана на фронті – кажуть волонтери. "Наші пікапи, наші буси потребують шин. Зараз тут більше 250 шин, які терміново їдуть на фронт", – сказав Порошенко.

Українські воїни під Соледаром отримають 100 тисяч хімічних грілок, генератори і шини 05

"Ми маємо помститися за Бучу, за Маріуполь, за Ірпінь, за Тростянець. Помститися за Дніпро. Не забудемо і не пробачимо", – наголошує Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15171) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+36
Лучший Президент Украины!
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18.01.2023 00:37
+29
МО ще у жовтні рапортувало про 100% готовність до зими.
І що?
Може логісти Рошен з цим би краще впорались?
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18.01.2023 00:43
+28
Грілки, шини, генератори, дрони Poseidon, бронеавтомобілі Shield і Spartan, триста автомобілів DAF від Фонду Порошенків та «Справа громад», а також черговий відосик від Зе і 95-го кварталу підуть на фронт для потреб ЗСУ.
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18.01.2023 00:46
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Лучший Президент Украины!
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18.01.2023 00:37 Відповісти
зайшов щоб шептуна пустити?



Реєстрація: 17.01.2023
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18.01.2023 00:42 Відповісти
Ти ботику нащасний, навіть правильно лозунгом назватися не в змозі.
Щезни, хробачок.
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18.01.2023 03:29 Відповісти
Дякуємо,пане президент,Петро Олексійович!
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18.01.2023 00:57 Відповісти
касап, в тебе Google Translate неякісний, помилки робить
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18.01.2023 01:40 Відповісти
а хіба "Рошен" не заарештований ?
ай-я-яй!
погано Опа працює, Барига піариться, грелочки для Воїнів купує
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18.01.2023 00:41 Відповісти
А від Бені що?
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18.01.2023 00:41 Відповісти
не турбуй БаблоМойського!
Він кіоск красиить
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18.01.2023 00:43 Відповісти
Улыбка Мона Лизы.
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18.01.2023 05:57 Відповісти
І що скажуть Чмоні зе.... Колеса сцукі колеса аби вам колеса раком вилізли..... Лисому та 95 обісцяному привіт
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18.01.2023 00:41 Відповісти
МО ще у жовтні рапортувало про 100% готовність до зими.
І що?
Може логісти Рошен з цим би краще впорались?
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18.01.2023 00:43 Відповісти
ну якщо брати до уваги,що Рошен успішна і прибуткова корпорація,то мабуть так...
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18.01.2023 01:13 Відповісти
Респект Пороху!
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18.01.2023 00:43 Відповісти
"Что на это скажет купечество???"(с)
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18.01.2023 00:44 Відповісти
нахрипит видосик
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18.01.2023 00:51 Відповісти
Та да... 🙁

И бабка бородатая так вовремя пропала.....
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18.01.2023 00:57 Відповісти
Дійсно , відчувається батьківська турбота про наших воїнів 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Щира подяка Вам , Петре Олексійовичу 🙂
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18.01.2023 00:45 Відповісти
Грілки, шини, генератори, дрони Poseidon, бронеавтомобілі Shield і Spartan, триста автомобілів DAF від Фонду Порошенків та «Справа громад», а також черговий відосик від Зе і 95-го кварталу підуть на фронт для потреб ЗСУ.
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18.01.2023 00:46 Відповісти
**** ж тобі хоч краплю розуму замість Г+Г в твоєму черепку...
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18.01.2023 00:50 Відповісти
Якби 73% задіяли голову,щоб думати,а не дивитися зомбоящик,то не було б Голобородька.Треба вміти визнавати свої помилки,тим паче такі тяжкі
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18.01.2023 00:53 Відповісти
Це як Ющенко Януковича до влади привів?
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18.01.2023 04:15 Відповісти
от чим мені подобаються отакі довбойоби-екстремісти - тим, що до них не доходить, що пропагований ними авторитаризм і диктатура, навіть застосований з благими намірами встановлення демократії на постсовковому просторі з застосуванням позазаконих, позасудових методів - все-одно так чи інакше приводить до повернення країни під колоніальний вплив касапів; а самого автократа - до тюрми.
Ну й нехай.
Якась сволота тягнисрак чи Білецький - таки сядуть, на пару в камері до Кості Грішина (Семенченка).
До речі, Грузія нині чомусь допомагає касапам обходити санкції цивілізованого світу; а сам Міхо (Карлсон) - сів на кічу; і сів заслужено... хоча свого часу був чи не світочем "силової" демократії...
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18.01.2023 06:19 Відповісти
Гірше того - "Карлсон" дискредитував у очах грузинів ту саму "демократію", на крилах якої він прийшов до влади! Він почав проводить "розборки" позасудовими силовими методами та ще й став "мостить собі "царський трон", критикувать який не можна В результаті став таким самим диктатором і від нього відвернулися ті люди в Грузії, що дійсно вірили в настання демократичних змін
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18.01.2023 06:43 Відповісти
Якби народ своєю головою думав, а не висеріали і 95 квартал Бєні дивився, то війни не було б.
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18.01.2023 06:26 Відповісти
Ну от немає контраргументів, не словом, а ділом...
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18.01.2023 00:50 Відповісти
А для інших? Наприклад, для мультиміліонера ВАЗеленського?
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18.01.2023 01:14 Відповісти
порох, як завжди, бачить де слабинa і намагається і намагається її латати.
тому бубнавих і виворачує від нього, як чортів від ладана, що він їхні зелені пройоби ремонтує.
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18.01.2023 01:08 Відповісти
Я можу лише одне сказати - не вибери наш вумний нарід квартального осла президентом - не було б війни, фуйло б побоявся нападати.
А так...Нічого вже не виправиш, мертвих не піднімеш, сплюндрована земля, розвалені хати, винищені ліси.
Коли на чолі дурнів стоїть розумна людина - це ще пів біди. Але коли дурнями керує дурень - то таке й маємо.
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18.01.2023 01:28 Відповісти
Шо, опять?
отэто лучше бы владимссаныч его в ПАРЕ отпустил...
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18.01.2023 01:45 Відповісти
Нажаль, це буде вже після найсильніших морозів. До Порошенка претензій нема, а МО, мабуть закупить аж на весну.
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18.01.2023 03:52 Відповісти
Супер!Люди пізнаються в екстрених ситуаціях….жаль , що громадяни України це не завжди пам'ятають..
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18.01.2023 04:10 Відповісти
+ 25.
Як там євробляхери? Бізнес процвітає? На голову нічого не падає?
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18.01.2023 09:27 Відповісти
Ну всьо, завтра у Пороха знайдуться нові яхти і офшори і він знову вб'є брата-близнюка.
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18.01.2023 06:29 Відповісти
нiби то й гарний потенцiйний президент, але траву не обiцяв i тому програв вибори. Якщо пообiцяйе легалайз, то йе шанс виграти, тому що Зеля якось не дуже просувайе конопельки.
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18.01.2023 08:02 Відповісти
Оце я розумію оперативність відповідно до потреб! Респект Пороху!
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18.01.2023 13:42 Відповісти
Вот это помощь,не чета зелёному болоту и их прихлебателям
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18.01.2023 13:58 Відповісти
 
 