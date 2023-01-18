Українські воїни під Соледаром отримають 100 тисяч хімічних грілок, генератори і шини

Петро Порошенко з компанією ROSHEN і волонтерами підготували черговий вантаж на фронт. .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Вкрай потрібні 100 тисяч хімічних грілок для військових, автомобільні шини і генератори скоро будуть на передовій – сказав п’ятий Президент.

"Днями я повернувся зі Сходу, з-під Соледара, де спілкувався з воїнами, які довгі місяці давали бій росіянам. Так от, мене важко шокувати і засмутити, але обморожені пальці рук і ніг, екстренні ампутації не через поранення, а через холод змусили здригнутися навіть мене. Сьогодні я тримаю в руках хімічні грілки. Цей вантаж – сто тисяч маленьких пакетиків, а значить сто тисяч врятованих рук і ніг", – зазначив Порошенко.





"Вдячний нашим логістам, юристам, які знайшли їх на ринку та уклали контракти, вдячний ROSHEN. І головне – дякую за швидкість, з якою ви це зробили. Бо кожна хвилина на фронті для наших воїнів важлива", – показав п’ятий Президент.

"Фонд Порошенка і "Справа громад" завжди займаються дуже амбітними, стратегічними і великими проектами. Це і дрони Poseidon, і бронеавтомобілі Shield, і Spartan, і триста автомобілів DAF. Але не тільки цим. Сьогодні тут знову, як завжди, – скарб, який ми довго чекали. Це – генератори, які прибули з південно-східної Азії. Ці дизель-генератори підуть у війська, що в умовах енергетичної кризи конче потрібно. І додатково забезпечать живлення для Старлінків", – підкреслив Порошенко.

Також для "волонтерських" пікапів та бусів, якими користуються військові, куплені "болотні" шини – вони дозволять автівкам їздити по бездоріжжю. Ця гума дуже затребувана на фронті – кажуть волонтери. "Наші пікапи, наші буси потребують шин. Зараз тут більше 250 шин, які терміново їдуть на фронт", – сказав Порошенко.

"Ми маємо помститися за Бучу, за Маріуполь, за Ірпінь, за Тростянець. Помститися за Дніпро. Не забудемо і не пробачимо", – наголошує Порошенко.