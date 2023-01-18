Українські воїни під Соледаром отримають 100 тисяч хімічних грілок, генератори і шини
Петро Порошенко з компанією ROSHEN і волонтерами підготували черговий вантаж на фронт. .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "ЄС".
Вкрай потрібні 100 тисяч хімічних грілок для військових, автомобільні шини і генератори скоро будуть на передовій – сказав п’ятий Президент.
"Днями я повернувся зі Сходу, з-під Соледара, де спілкувався з воїнами, які довгі місяці давали бій росіянам. Так от, мене важко шокувати і засмутити, але обморожені пальці рук і ніг, екстренні ампутації не через поранення, а через холод змусили здригнутися навіть мене. Сьогодні я тримаю в руках хімічні грілки. Цей вантаж – сто тисяч маленьких пакетиків, а значить сто тисяч врятованих рук і ніг", – зазначив Порошенко.
"Вдячний нашим логістам, юристам, які знайшли їх на ринку та уклали контракти, вдячний ROSHEN. І головне – дякую за швидкість, з якою ви це зробили. Бо кожна хвилина на фронті для наших воїнів важлива", – показав п’ятий Президент.
"Фонд Порошенка і "Справа громад" завжди займаються дуже амбітними, стратегічними і великими проектами. Це і дрони Poseidon, і бронеавтомобілі Shield, і Spartan, і триста автомобілів DAF. Але не тільки цим. Сьогодні тут знову, як завжди, – скарб, який ми довго чекали. Це – генератори, які прибули з південно-східної Азії. Ці дизель-генератори підуть у війська, що в умовах енергетичної кризи конче потрібно. І додатково забезпечать живлення для Старлінків", – підкреслив Порошенко.
Також для "волонтерських" пікапів та бусів, якими користуються військові, куплені "болотні" шини – вони дозволять автівкам їздити по бездоріжжю. Ця гума дуже затребувана на фронті – кажуть волонтери. "Наші пікапи, наші буси потребують шин. Зараз тут більше 250 шин, які терміново їдуть на фронт", – сказав Порошенко.
"Ми маємо помститися за Бучу, за Маріуполь, за Ірпінь, за Тростянець. Помститися за Дніпро. Не забудемо і не пробачимо", – наголошує Порошенко.
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Реєстрація: 17.01.2023
Щезни, хробачок.
ай-я-яй!
погано Опа працює, Барига піариться, грелочки для Воїнів купує
Він кіоск красиить
І що?
Може логісти Рошен з цим би краще впорались?
И бабка бородатая так вовремя пропала.....
Щира подяка Вам , Петре Олексійовичу 🙂
Ну й нехай.
Якась сволота тягнисрак чи Білецький - таки сядуть, на пару в камері до Кості Грішина (Семенченка).
До речі, Грузія нині чомусь допомагає касапам обходити санкції цивілізованого світу; а сам Міхо (Карлсон) - сів на кічу; і сів заслужено... хоча свого часу був чи не світочем "силової" демократії...
тому бубнавих і виворачує від нього, як чортів від ладана, що він їхні зелені пройоби ремонтує.
А так...Нічого вже не виправиш, мертвих не піднімеш, сплюндрована земля, розвалені хати, винищені ліси.
Коли на чолі дурнів стоїть розумна людина - це ще пів біди. Але коли дурнями керує дурень - то таке й маємо.
отэто лучше бы владимссаныч его в ПАРЕ отпустил...
Як там євробляхери? Бізнес процвітає? На голову нічого не падає?