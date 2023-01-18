В Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры, - ОП. ВИДЕО

В Броварах в Киевской области летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", - говорится в сообщении.

По данным телеграм-каналов, речь идет о детском саде. Сообщается, что на месте падения объекта поднялся пожар. Официального подтверждения по этим деталям пока нет.

Представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова сообщила, что в Броварах на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар.

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