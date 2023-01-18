В Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры, - ОП. ВИДЕО
В Броварах в Киевской области летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", - говорится в сообщении.
По данным телеграм-каналов, речь идет о детском саде. Сообщается, что на месте падения объекта поднялся пожар. Официального подтверждения по этим деталям пока нет.
Представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова сообщила, что в Броварах на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар.
Топ комментарии
+18 Игорь Москаленко #529824
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+13 Алекс Скела
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Це апргрейд арестовича, нове лице зеленого чорного хайпу на біді.
Огоссди... По-нормальному висловитись неможливо.
Якби вантажівка з ковбасою збила пішохода, то це, певно було б: "транспортний засіб з продуктами харчування здійснив наїзд на особу чоловічої статі" абощо.
Но возникает вопрос о вообще необходимости полета над жилым районом. Иногда это необходимо, когда на вертушке ставишь мачту на вышку или ремонтируешь те же трансформаторы. Но иногда там депутат возит местных шлюх по дороге до особняка. Такое тоже происходит, к сожалению.
Также вопрос диверсии. Исключительно просто установить пару сот грамм взрывчатки и взорвать ее целым рядом способов в воздухе. Исключительно просто, зная конструкцию вертушки времен совка, нанести такие повреждения, которые позволят взлететь, но вертолет упадет. Кацапы готовы за такие операции платить и платить много, а также внедрять своих агентов через Румынию и остальные страны без лишних проблем. Пускай жирный из квартала95 идет в будку и сутки через двое сторожит вертушки. Сразу станет уважаемым человеком за свою службу стране. Мобилизация должна идти далеко не только на фронт. Охранник и лишняя пара глаз перед дисплеями с камер видеонаблюдения не помешает.
що, ****, робив гелікоптер над містом?????