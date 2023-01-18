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Новости Война
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В Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры, - ОП. ВИДЕО

бровари

В Броварах в Киевской области летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Бровары. Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах. ГСЧС и все службы уже на месте", - говорится в сообщении.

По данным телеграм-каналов, речь идет о детском саде. Сообщается, что на месте падения объекта поднялся пожар. Официального подтверждения по этим деталям пока нет.

Представитель полиции Киевщины Ирина Прянишникова сообщила, что в Броварах на Киевщине вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар.

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Бровары (337) дети (6481) детсад (428) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+18
Вонючий зелений хайповик. скажи краще хто вкрав 50 новеньких джипів, на одному з яких ти іздив?
Це апргрейд арестовича, нове лице зеленого чорного хайпу на біді.
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18.01.2023 09:11
+15
Вискакують один поперед одного. Хто перший сказав, той і молодець. Зеліна школа.
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18.01.2023 09:14
+13
літальний апарат впав на об'єкт соціальної інфраструктури

Огоссди... По-нормальному висловитись неможливо.
Якби вантажівка з ковбасою збила пішохода, то це, певно було б: "транспортний засіб з продуктами харчування здійснив наїзд на особу чоловічої статі" абощо.
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18.01.2023 09:23
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Ще одне базікало!
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18.01.2023 09:06 Ответить
Вонючий зелений хайповик. скажи краще хто вкрав 50 новеньких джипів, на одному з яких ти іздив?
Це апргрейд арестовича, нове лице зеленого чорного хайпу на біді.
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18.01.2023 09:11 Ответить
Вискакують один поперед одного. Хто перший сказав, той і молодець. Зеліна школа.
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18.01.2023 09:14 Ответить
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18.01.2023 09:11 Ответить
Цікаво,в ертоліт старий совковий чи новий аваковський?
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18.01.2023 09:15 Ответить
Упав предмет подібний на літальний апарат...
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18.01.2023 09:16 Ответить
Ти їбанута?
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18.01.2023 10:03 Ответить
Мерзота ти іп@на!
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18.01.2023 10:43 Ответить
літальний апарат впав на об'єкт соціальної інфраструктури

Огоссди... По-нормальному висловитись неможливо.
Якби вантажівка з ковбасою збила пішохода, то це, певно було б: "транспортний засіб з продуктами харчування здійснив наїзд на особу чоловічої статі" абощо.
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18.01.2023 09:23 Ответить
транспортний засіб, схожий на вантажівку з продуктами харчування, схожими на ковбасу здійснив наїзд на особу чоловічої статі, схожого на пішохода
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18.01.2023 11:47 Ответить
Чий гвинтокрил? Чи правду говорити релігія забороняє?
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18.01.2023 09:40 Ответить
5 чоловік загинуло так що жарти недоречні
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18.01.2023 09:43 Ответить
Ужас, бедные дети. Мало им войны.

Но возникает вопрос о вообще необходимости полета над жилым районом. Иногда это необходимо, когда на вертушке ставишь мачту на вышку или ремонтируешь те же трансформаторы. Но иногда там депутат возит местных шлюх по дороге до особняка. Такое тоже происходит, к сожалению.

Также вопрос диверсии. Исключительно просто установить пару сот грамм взрывчатки и взорвать ее целым рядом способов в воздухе. Исключительно просто, зная конструкцию вертушки времен совка, нанести такие повреждения, которые позволят взлететь, но вертолет упадет. Кацапы готовы за такие операции платить и платить много, а также внедрять своих агентов через Румынию и остальные страны без лишних проблем. Пускай жирный из квартала95 идет в будку и сутки через двое сторожит вертушки. Сразу станет уважаемым человеком за свою службу стране. Мобилизация должна идти далеко не только на фронт. Охранник и лишняя пара глаз перед дисплеями с камер видеонаблюдения не помешает.
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18.01.2023 09:59 Ответить
Суцільна зелена лапша на вуха, понавибирали брехунів, хто їх на посади тільки призначає, такі "недоразуменія"?
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18.01.2023 10:10 Ответить
Сказав кирило тімошенко , більше нікому сказати ? А є якась користь від цієї істоти ? нехай іде ведучим на телебачення , чи в ОП солодкіше - можно і красти і базікати та показувати свою потрібність
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18.01.2023 10:15 Ответить
Ну що всі дебіли відмітились? Всі посміялись? Молодці. Візьміть шоколадку і затуліть свою пельку
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18.01.2023 10:31 Ответить
питання лише одно
що, ****, робив гелікоптер над містом?????
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18.01.2023 13:56 Ответить
 
 