Рашисты снова обстреляли приграничье Черниговщины из минометов, - ОК "Північ"

Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

"С 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 приходах, предположительно из миномета 82 мм, в район н.п. Бучки. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала ", – говорится в сообщении.

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