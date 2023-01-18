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Новости Война
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Рашисты снова обстреляли приграничье Черниговщины из минометов, - ОК "Північ"

сумщина,чернігівщина

Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".

"С 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 приходах, предположительно из миномета 82 мм, в район н.п. Бучки. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала ", – говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов приграничья Сумщины и Черниговщины. ФОТОрепортаж

обстрел (26995) Черниговщина (1485)


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18.01.2023 14:15 Ответить
Сьогодні, 18 січня, помер український військовий і громадський діяч, сотенний УПА Мирослав Симчич. Йому виповнилося 100 років 5 січня
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18.01.2023 14:16 Ответить
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18.01.2023 14:19 Ответить
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18.01.2023 14:17 Ответить
А в нас мінометів немає щоб у відповідь пальнути?! Це ж не закордонні ракети якими не дозволяють лупити по мордору.
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18.01.2023 14:42 Ответить
 
 