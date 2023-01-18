Рашисты снова обстреляли приграничье Черниговщины из минометов, - ОК "Північ"
Оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
"С 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 приходах, предположительно из миномета 82 мм, в район н.п. Бучки. Потерь среди о/с и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала ", – говорится в сообщении.
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Sophia-Maria Duglass #550966
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Sophia-Maria Duglass #550966
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