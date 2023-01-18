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Новини Війна
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Рашисти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів, - ОК "Північ"

сумщина,чернігівщина

Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"З 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в район н.п. Бучки. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Російські військові знову обстріляли прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

Автор: 

обстріл (28428) Чернігівщина (1584)


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18.01.2023 14:15 Відповісти
Сьогодні, 18 січня, помер український військовий і громадський діяч, сотенний УПА Мирослав Симчич. Йому виповнилося 100 років 5 січня
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18.01.2023 14:16 Відповісти
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18.01.2023 14:19 Відповісти
В окупованій Кирялівці розквітла бавовна по будинку колаборантів. Є загиблі.
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18.01.2023 14:17 Відповісти
А в нас мінометів немає щоб у відповідь пальнути?! Це ж не закордонні ракети якими не дозволяють лупити по мордору.
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18.01.2023 14:42 Відповісти
 
 