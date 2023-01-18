Рашисти знову обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів, - ОК "Північ"
Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
"З 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 приходів, імовірно з міномету 82 мм, в район н.п. Бучки. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
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Sophia-Maria Duglass #550966
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Sophia-Maria Duglass #550966
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