РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10595 посетителей онлайн
Новости Война
23 379 118

Ютуб будет закрыт. А те, кто им пользуются, будут обнаружены и наказаны, - хозяин террористов "Вагнера" Пригожин

пригожин

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает угрожать физической расправой тем, кто не согласен с его позициями.

Соответствующее сообщение обнародовано в его телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

На этот раз отражена позиция по продолжению работы Ютуба в России.

Пригожин называет две причины этого: 1) техническая: "абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео", 2) идеологическая: "в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали Путина и за то, что мы вообще жили на этой земле".

"Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда "Вагнера".
Те, кто против закрытия YouTube - это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т.д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. А те, кто против YouTube, кто выступает за то, чтобы русские смотрели русское и пророссийское, сегодня это простой русский народ. Они находятся в Тамбове, в Братске, работают на заводах, на ГЭСах и не могут принимать решение по открытию или закрытию YouTube, потому как просто его не смотрят", - считает Пригожин.

По его мнению, из 100 процентов роликов на YouTube "приблизительно 40% политизировано и направлено против России, еще 40% – общеразвлекательный контент и 20% – это специализированные видео для узких сегментов аудитории".

Он призывает перевести все нужные ролики на русский и выложить на российские платформы.

"Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", - угрожает Пригожин.

Читайте также: Пригожин использует сообщения о штурме Соледара для укрепления репутации "Вагнера", - ISW

Ютуб будет закрыт. А те, кто им пользуются, будут обнаружены и наказаны, - хозяин террористов Вагнера Пригожин 01

Автор: 

YouTube (105) россия (95418) угрозы (850) Пригожин Евгений (399)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+74
Я его полностью поддерживаю! ДаЙОШ северную Корею со всеми вытекающими!
показать весь комментарий
18.01.2023 17:26
+62
Только так...скорей бы...загрызите друг друга...суки...
показать весь комментарий
18.01.2023 17:24
+55
Відключіть зразу весь інтернет і не заморочуйтеся. А щоб не дивилися через супутики -то і електрику відрубайте
показать весь комментарий
18.01.2023 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Пойду на Дождь, послушаю шо пи"дят на козломордии по этому поводу.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:41 Ответить
Навіщо ці полуміри? Рубайте весь зовнішній інтернет.
показать весь комментарий
18.01.2023 19:46 Ответить
та нехай закривають весь інтернет - навіщо він оркам?
показать весь комментарий
18.01.2023 19:56 Ответить
Млять,а де ж чебурнет,мав би вже бути😂
показать весь комментарий
18.01.2023 20:59 Ответить
Впринципі він правильно робить,якщо раб-тоді в стойло,а вони усі такі,так їм і треба😂
показать весь комментарий
18.01.2023 21:02 Ответить
Давай, кухарю, давай заганяй свій мордор швидше за залізний занавіс у всіх сферах. Закінчуй "славноє дєло вождєй лєніна/сталіна", перетвори московію у тюрму народів! Якщо не справишся сам, спитай допомоги у нас, українців; допоможемо. Ви на це цілком заслуговуєте.
показать весь комментарий
18.01.2023 20:03 Ответить
Красавчик! Так и нужно, всех кого засекут за просмотром расстреливать на красной площади!
показать весь комментарий
18.01.2023 20:10 Ответить
Таке чисто "славянське" рило... отец-юріст рано ушел

Пригожин - https://meduza.io/feature/2016/06/09/pravo-na-zabvenie-evgeniya-prigozhina дважды судимый уголовник
https://meduza.io/feature/2021/06/15/za-chto-v-1981-godu-v-sssr-sudili-evgeniya-prigozhina-kotorogo-teper-ves-mir-znaet-kak-povara-putina-publikuem-tekst-sudebnogo-dokumenta
20 марта 1980 года вечером Бушман, Пригожин, Копаев и Макеко находились в ресторане «Океан». Выйдя из ресторана около 24 часов, они встретили ранее незнакомую Королеву. Пригожин предложил отобрать у нее имущество. Пригожин и остальные с этим согласились (в После чего они догнали Королеву у дома 7 по ул. М. Железняка, где Пригожин и Макеко подошли к Королевой, и Макеко с целью отвлечения Королевой попросила у нее сигарету. Когда Королева открыла сумочку, Пригожин сзади схватил ее за шею и стал душить, а Макеко в это время угрожала Королевой ножом, помогла оттащить Королеву в сторону от дороги. Пригожин продолжал душить Королеву до тех пор, пока она не потеряла сознание, после чего Бушман снял с нее сапоги, один из которых передал Копаеву, а Пригожин и Макеко сняли у потерпевшей золотые серьги стоимостью 50 рублей. С похищенным имуществом все скрылись с места преступления.

(Читайте далі, це лише квіточки):

https://meduza.io/feature/2021/06/15/za-chto-v-1981-godu-v-sssr-sudili-evgeniya-prigozhina-kotorogo-teper-ves-mir-znaet-kak-povara-putina-publikuem-tekst-sudebnogo-dokumenta За что в 1981 году в СССР судили Евгения Пригожина, которого теперь весь мир знает как «повара Путина». Публикуем текст судебного документа - Meduza
показать весь комментарий
18.01.2023 20:11 Ответить
хай в рашкі ці звірі роблять один з одним що їм заманеться, якось про#бом, але в Україні пи#ди за злочини проти людства вони вихоплять.
показать весь комментарий
19.01.2023 02:16 Ответить
Нехай відразу переходять до Чебурнету ! А то ютуб, то таке.
Доступ в Чебурнет тільки після подвійної верифікації - за логіном та паролем зареєстрованим в фсб та паролем який видає фсб на 1 добу
показать весь комментарий
18.01.2023 20:38 Ответить
Давно пора лаптям відключитись від всього "Гейропейського світу" і жити замкнуто, підтримую.
показать весь комментарий
18.01.2023 20:44 Ответить
1917
показать весь комментарий
18.01.2023 21:18 Ответить
Ахахаха, зачиняй!
показать весь комментарий
18.01.2023 21:20 Ответить
Зек рулить на болотах.
показать весь комментарий
18.01.2023 21:21 Ответить
Youtub давно прибрали в Китаї та Північній Кореї. Так роблять тоталітарні країни. Це ж зрозуміло. Тут теж сподіваються заткнути вуха своєю пропагандою і щоб нічого повз не проскочило. Але той, хто хоче знати правду, знайде способи її дізнатись. Ставляться впн-сервери за 5 хвилин на будь-якому смартфоні і вперед дивитись ютюб далі.
показать весь комментарий
18.01.2023 21:52 Ответить
"Ставляться впн-сервери за 5 хвилин на будь-якому смартфоні і вперед дивитись ютюб далі."

Не так все просто, як вивважаєте.
У КНР, КНДР і Ірані немає заборонених IP-адрес...там є дозволені IP-адреси - а всі інші, які не є дозволеними - заборонені по замовченню. Тому з вірогідністю 99,9% ВПН також буде не доступним.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:36 Ответить
Чебурнет вам в помощь свинособаки.
показать весь комментарий
18.01.2023 23:13 Ответить
Пацан дело говорит , и ещё бункер задраить , чтобы ни одна крыса не смогла оттуда пролезть . Даёшь Женькину конвенцию запретов .
показать весь комментарий
19.01.2023 01:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 