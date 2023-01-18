Ютуб будет закрыт. А те, кто им пользуются, будут обнаружены и наказаны, - хозяин террористов "Вагнера" Пригожин

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает угрожать физической расправой тем, кто не согласен с его позициями.

Соответствующее сообщение обнародовано в его телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

На этот раз отражена позиция по продолжению работы Ютуба в России.

Пригожин называет две причины этого: 1) техническая: "абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео", 2) идеологическая: "в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали Путина и за то, что мы вообще жили на этой земле".

"Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда "Вагнера".

Те, кто против закрытия YouTube - это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т.д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. А те, кто против YouTube, кто выступает за то, чтобы русские смотрели русское и пророссийское, сегодня это простой русский народ. Они находятся в Тамбове, в Братске, работают на заводах, на ГЭСах и не могут принимать решение по открытию или закрытию YouTube, потому как просто его не смотрят", - считает Пригожин.

По его мнению, из 100 процентов роликов на YouTube "приблизительно 40% политизировано и направлено против России, еще 40% – общеразвлекательный контент и 20% – это специализированные видео для узких сегментов аудитории".

Он призывает перевести все нужные ролики на русский и выложить на российские платформы.

"Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", - угрожает Пригожин.

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