Ютуб будет закрыт. А те, кто им пользуются, будут обнаружены и наказаны, - хозяин террористов "Вагнера" Пригожин
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает угрожать физической расправой тем, кто не согласен с его позициями.
Соответствующее сообщение обнародовано в его телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
На этот раз отражена позиция по продолжению работы Ютуба в России.
Пригожин называет две причины этого: 1) техническая: "абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео", 2) идеологическая: "в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали Путина и за то, что мы вообще жили на этой земле".
"Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда "Вагнера".
Те, кто против закрытия YouTube - это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т.д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. А те, кто против YouTube, кто выступает за то, чтобы русские смотрели русское и пророссийское, сегодня это простой русский народ. Они находятся в Тамбове, в Братске, работают на заводах, на ГЭСах и не могут принимать решение по открытию или закрытию YouTube, потому как просто его не смотрят", - считает Пригожин.
По его мнению, из 100 процентов роликов на YouTube "приблизительно 40% политизировано и направлено против России, еще 40% – общеразвлекательный контент и 20% – это специализированные видео для узких сегментов аудитории".
Он призывает перевести все нужные ролики на русский и выложить на российские платформы.
"Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", - угрожает Пригожин.
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отец-юрістрано ушел
Пригожин - https://meduza.io/feature/2016/06/09/pravo-na-zabvenie-evgeniya-prigozhina дважды судимый уголовник
https://meduza.io/feature/2021/06/15/za-chto-v-1981-godu-v-sssr-sudili-evgeniya-prigozhina-kotorogo-teper-ves-mir-znaet-kak-povara-putina-publikuem-tekst-sudebnogo-dokumenta
20 марта 1980 года вечером Бушман, Пригожин, Копаев и Макеко находились в ресторане «Океан». Выйдя из ресторана около 24 часов, они встретили ранее незнакомую Королеву. Пригожин предложил отобрать у нее имущество. Пригожин и остальные с этим согласились (в После чего они догнали Королеву у дома 7 по ул. М. Железняка, где Пригожин и Макеко подошли к Королевой, и Макеко с целью отвлечения Королевой попросила у нее сигарету. Когда Королева открыла сумочку, Пригожин сзади схватил ее за шею и стал душить, а Макеко в это время угрожала Королевой ножом, помогла оттащить Королеву в сторону от дороги. Пригожин продолжал душить Королеву до тех пор, пока она не потеряла сознание, после чего Бушман снял с нее сапоги, один из которых передал Копаеву, а Пригожин и Макеко сняли у потерпевшей золотые серьги стоимостью 50 рублей. С похищенным имуществом все скрылись с места преступления.
(Читайте далі, це лише квіточки):
https://meduza.io/feature/2021/06/15/za-chto-v-1981-godu-v-sssr-sudili-evgeniya-prigozhina-kotorogo-teper-ves-mir-znaet-kak-povara-putina-publikuem-tekst-sudebnogo-dokumenta За что в 1981 году в СССР судили Евгения Пригожина, которого теперь весь мир знает как «повара Путина». Публикуем текст судебного документа - Meduza
Доступ в Чебурнет тільки після подвійної верифікації - за логіном та паролем зареєстрованим в фсб та паролем який видає фсб на 1 добу
Не так все просто, як вивважаєте.
У КНР, КНДР і Ірані немає заборонених IP-адрес...там є дозволені IP-адреси - а всі інші, які не є дозволеними - заборонені по замовченню. Тому з вірогідністю 99,9% ВПН також буде не доступним.