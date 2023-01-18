Экспорт железной руды в 2022 году рухнул на 46%, - таможня
Украинские горнодобывающие компании по итогам 2022 года уменьшили экспорт железной руды на 45,9% по сравнению с 2021 годом – до 23,98 млн т. В денежном выражении экспорт ЗРС за год снизился на 57,8% г./г. – до $2,91 млрд.
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, пишет ГМК Центр, сообщает Цензор.НЕТ.
По итогам декабря 2022 года украинские горняки отправили за границу 764,9 тыс. т железной руды – на 79,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. В январе-апреле 2022 года экспорт украинской руды составил 12,98 млн т, то есть отгружалось около 3,2 млн т ЖРС в месяц. При этом в мае-декабре 2022-го было отправлено на экспорт 11 млн т сырья, то есть около 1,37 млн т в месяц.
Больше всего украинской руды по итогам 2022 года потребила Словакия – 19,23%. На втором месте Чехия – 17,32%, а на третьем – Польша – 16,49%. Таким образом, с начала войны европейские страны стали основными импортерами сырья из Украины, вытеснив из этого списка Китай, который еще в начале 2022 года являлся крупнейшим потребителем украинского ЖРС.
Напомним, после вторжения России на территорию Украины отечественные металлургические компании снизили экспорт продукции до минимума из-за блокады морских портов. Металлурги ищут пути отгрузки своей продукции по железной дороге, но "Укрзалізниця" и пограничные переходы не справляются с наплывом грузов. На новых логистических маршрутах затраты на доставку выросли по меньшей мере в 2 раза.
Проблемы с логистикой накладываются на неблагоприятную конъюнктуру рынка – цены на ЖРС падают. В результате украинские горно-обогатительные комбинаты вынуждены полностью останавливать или сокращать производство железорудного сырья.
Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что сейчас ГМК сектор находится в состоянии тяжелого кризиса, и нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе – в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предсказуемой.
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Нагадаємо, після вторгнення Росії на територію України вітчизняні металургійні компанії знизили експорт продукції до мінімуму через блокаду морських портів.Джерело:
хтось може пояснити мені Навіщо морські порти , якщо Словаччіна і Чехія не мають виходу до моря?
а де 46,55% ?
цікавий комент мені попався на одеському форумі
https://dumskaya.net/user/dokole/ Dokole https://dumskaya.net/news/rossiysskie-obstrely-morskaya-blokada-pochemu-uk-172095/?/#comment3630203 16 января, 08:05
Навіть ця стаття не дає відповіді на просте питання: якщо в нас єдина енергосистема, якщо «обстріли інших областей впливають і на Одессу» (Марченко), то чому в майже прифронтовій Дружківці світло вимикають на три години на добу, в сусідньому Миколаїві світла немає дві години через чотири, а в нас все так погано?
https://dumskaya.net/user/hozyain-skrepostnyh/ Хозяин скрепостных https://dumskaya.net/news/rossiysskie-obstrely-morskaya-blokada-pochemu-uk-172095/?/#comment3630227 16 января, 10:23
‼️Николаевоблэнерго в собственности государства, а ‼️одесское у ахметки.
‼️Возможно, такие беспорядочные отключения в Одессе - это вредительство и саботаж (по указке хозяина или руководства), работа на врага.
В Дружковке минимум населения и промышленности работающей наверное нет, поэтому даже полное ее отключение не даст существенной экономии.
Доречі, "**** православна" (Новінський) досі є співвласником "Метінвеста"?
https://forbes.ua/ru/profile/rinat-akhmetov-1