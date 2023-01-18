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Оккупанты группами 10-15 человек занимаются мародерством на оккупированной Херсонщине, - Генштаб

мародерство

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о мародерстве российских военных на оккупированных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские оккупационные войска не прекращают мародерства на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Сирогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустые дома местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель".

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Автор: 

Генштаб ВС (6229) мародерство (461) Херсонская область (4735)


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ублюдки, всі вкрадені у вас скарби - в москві, туди би йшли мародерити. Там немає ЗСУ, а з росгвардією легко домовляться, бо росгвардія теж цю справу любить.
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18.01.2023 20:37 Ответить
Злочинці завжди займаються злочинами. Як на мене все логічно.
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18.01.2023 20:39 Ответить
Мелочники)мебель,стиралки, мы им покажем как надо делать чистку в кремлевских хранилищах)Там все соседи найдут свои давно пропавшие ценности
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30.01.2023 10:16 Ответить
 
 