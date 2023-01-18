Оккупанты группами 10-15 человек занимаются мародерством на оккупированной Херсонщине, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о мародерстве российских военных на оккупированных территориях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Российские оккупационные войска не прекращают мародерства на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Сирогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустые дома местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель".
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Maryna Solska #524922
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Pan Lipko
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Norge 777
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