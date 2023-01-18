Росіяни групами 10-15 осіб займаються мародерством на окупованій Херсонщині, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства російських військових на окупованих територіях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі".
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Maryna Solska #524922
показати весь коментар18.01.2023 20:37 Відповісти Мені подобається 2
Pan Lipko
показати весь коментар18.01.2023 20:39 Відповісти Мені подобається 1
Norge 777
показати весь коментар30.01.2023 10:16 Відповісти Мені подобається 1
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