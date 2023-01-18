Росіяни групами 10-15 осіб займаються мародерством на окупованій Херсонщині, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства російських військових на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі".

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