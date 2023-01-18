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Росіяни групами 10-15 осіб займаються мародерством на окупованій Херсонщині, - Генштаб

мародерство

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо мародерства російських військових на окупованих територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Російські окупаційні війська не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях. Так, в населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області, окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі".

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Генштаб ЗС (6562) мародерство (339) Херсонська область (5744)


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ублюдки, всі вкрадені у вас скарби - в москві, туди би йшли мародерити. Там немає ЗСУ, а з росгвардією легко домовляться, бо росгвардія теж цю справу любить.
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18.01.2023 20:37 Відповісти
Злочинці завжди займаються злочинами. Як на мене все логічно.
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18.01.2023 20:39 Відповісти
Мелочники)мебель,стиралки, мы им покажем как надо делать чистку в кремлевских хранилищах)Там все соседи найдут свои давно пропавшие ценности
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30.01.2023 10:16 Відповісти
 
 