Воины 59-й бригады одним выстрелом уничтожили вражескую пушку и САУ. ВИДЕО

Воины 59-й ОМБр одним выстрелом уничтожили российскую пушку и САУ "Гиацинт".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

"Работает 59-я бригада. Уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" и повреждена гаубица 2А36 "Гиацинт Б". А еще сдохли россияне. Корректировка огня осуществляется с приобретенного вами коптера", - написал волонтер Сергей Стерненко.

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