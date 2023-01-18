Воины 59-й бригады одним выстрелом уничтожили вражескую пушку и САУ. ВИДЕО
Воины 59-й ОМБр одним выстрелом уничтожили российскую пушку и САУ "Гиацинт".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
"Работает 59-я бригада. Уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" и повреждена гаубица 2А36 "Гиацинт Б". А еще сдохли россияне. Корректировка огня осуществляется с приобретенного вами коптера", - написал волонтер Сергей Стерненко.
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