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Воины 59-й бригады одним выстрелом уничтожили вражескую пушку и САУ. ВИДЕО

сау,коптер,артилерія,59омб

Воины 59-й ОМБр одним выстрелом уничтожили российскую пушку и САУ "Гиацинт".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

"Работает 59-я бригада. Уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" и повреждена гаубица 2А36 "Гиацинт Б". А еще сдохли россияне. Корректировка огня осуществляется с приобретенного вами коптера", - написал волонтер Сергей Стерненко.

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Автор: 

артиллерия (631) 59 отдельная мотопехотная бригада (123)


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Топ комментарии
+19
.
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18.01.2023 21:11
+14
Побільше б таких радостей! Слава ЗСУ! Слава воїнам 59-ї ОМбр!
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18.01.2023 21:04
+9
пригожин с права ! А слева лох какой то !
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18.01.2023 21:20
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И одною пулей он убил обоих...
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18.01.2023 20:59 Ответить
Три.
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18.01.2023 21:37 Ответить
Побільше б таких радостей! Слава ЗСУ! Слава воїнам 59-ї ОМбр!
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18.01.2023 21:04 Ответить
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18.01.2023 22:31 Ответить
нельзя без телеги никак
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18.01.2023 21:08 Ответить
.
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18.01.2023 21:11 Ответить
пригожин с права ! А слева лох какой то !
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18.01.2023 21:20 Ответить
слева - прижопин в детстве
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19.01.2023 00:35 Ответить
А викласти відео в ютубі руки замерзли?
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18.01.2023 21:12 Ответить
З ескалібура вжарили наші
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18.01.2023 21:18 Ответить
В заголовку наз-ся дві арт. системи, а в тексті - три.
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18.01.2023 21:39 Ответить
Досі користуємось ворожою розвідувальною системою "Телеграм"?
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19.01.2023 03:13 Ответить
Что такое Телеграмм и кто за этим стоит:
https://www.youtube.com/watch?v=xa6atlPwdMc
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19.01.2023 08:11 Ответить
 
 