Российские оккупанты обстреляли 2 громады Сумщины, - ОВА
Российские захватчики обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады Сумской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Телеграме.
Он отметил: "По Краснопольской громаде враг открывал минометный огонь, 4 прилета.
Шалыгинская громада тоже подверглась минометному обстрелу из территории россии. Прилетело 15 мин 120 мм калибра.
В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений".
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.01.2023 23:25 Ответить Мне нравится 4
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