Российские оккупанты обстреляли 2 громады Сумщины, - ОВА

Российские захватчики обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Телеграме.

Он отметил: "По Краснопольской громаде враг открывал минометный огонь, 4 прилета.

Шалыгинская громада тоже подверглась минометному обстрелу из территории россии. Прилетело 15 мин 120 мм калибра.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений".

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