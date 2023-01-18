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Российские оккупанты обстреляли 2 громады Сумщины, - ОВА

сумщина,чернігівщина

Российские захватчики обстреляли Краснопольскую и Шалыгинскую громады Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил в Телеграме.

Он отметил: "По Краснопольской громаде враг открывал минометный огонь, 4 прилета.

Шалыгинская громада тоже подверглась минометному обстрелу из территории россии. Прилетело 15 мин 120 мм калибра.

В обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений".

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Автор: 

обстрел (26995) Сумская область (3029) Живицкий Дмитрий (242)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.01.2023 23:25 Ответить
 
 