Російські окупанти обстріляли 2 громади Сумщини, - ОВА

Російські загарбники обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Телеграмі.

Він зазначив: "По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти.

Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території росії.Прилетіло 15 мін 120 мм калібру.

В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань".

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