Російські окупанти обстріляли 2 громади Сумщини, - ОВА
Російські загарбники обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади Сумської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Телеграмі.
Він зазначив: "По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти.
Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території росії.Прилетіло 15 мін 120 мм калібру.
В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар18.01.2023 23:25 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль