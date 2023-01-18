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Російські окупанти обстріляли 2 громади Сумщини, - ОВА

сумщина,чернігівщина

Російські загарбники обстріляли Краснопільську і Шалигинську громади Сумської області.

Як передає  Цензор.НЕТ, про це очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у Телеграмі.

Він зазначив: "По Краснопільській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти.

Шалигинська громада теж зазнала мінометного обстрілу з території росії.Прилетіло 15 мін 120 мм калібру.

В обох випадках обійшлося без постраждалих та руйнувань".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 17 січня росіяни 37 разів обстріляли Сумщину, - ОВА

Автор: 

обстріл (28428) Сумська область (3664) Живицький Дмитро (466)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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18.01.2023 23:25 Відповісти
 
 