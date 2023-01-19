В Белом доме ответили Шольцу: Партнеры и союзники сами должны решать, какую военную помощь оказывать Киеву
Партнеры и союзники должны сами определять, какую военную поддержку, в частности тяжелое вооружение, предоставлять Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент (Джо Байден - ред.) считает, что каждая страна должна принимать свои собственные суверенные решения о том, какие шаги относительно помощи в сфере безопасности она может делать и какую технику она может дать Украине", - отметила спикер.
Именно так Жан-Пьер ответила на вопрос о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца об готовности Берлина передать Киеву танки Leopard только после поставок Вашингтоном Abrams.
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"супер мего чмобики" перелома в войне не сделают никак ,но готовиться надо их тушить оперативненько.
А сегодня - сами решайте. Вот что Байден животворящий делает.
Тому краще не *******
(зміни у порівнянні з минулим тижнем виділено жирним шрифтом)
20 РСЗВ калібру 70 мм на шасі автомобіля-пікапа й ракети до них
*15 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer 2
* (попередній стан: 13 одиниць)13 великовантажних сідлових тягачів M1070 Oshkosh
* (попередній стан: 12 одиниць)7 гусеничних дистанційно керованих транспортних засобів для виконання завдань підтримки
*143 автомобілі-пікапи* (попередній стан: 80 одиниць)
216 генераторів електричного струму (попередній стан: 195 одиниць)
35 вантажівок 8х8 зі змінними системами завантаження (попередній стан: 18 одиниць)
148 польових обігрівачів/мобільних систем обігріву (попередній стан: 116 одиниць)
26 розвідувальних БПЛА* (попередній стан: 18 одиниць)
36 військових санітарних автомобілів* (попередній стан: 35 одиниць)
85 прикордонно-патрульних автомобілів* (попередній стан: 78 одиниць)
36 400 вовняних ковдр
12 великовантажних сідлових тягачів
*55 датчиків і генераторів радіоелектронних перешкод для боротьби з БПЛА* (попередній стан: 28 одиниць)
30 систем виявлення БПЛА
*6 вилкових автонавантажувачів
*ракети для систем ППО IRIS-T SLM*60 000 од. *********** калібру 40 мм для гранатометів
*18 500 од. артилерійських *********** калібру 155 мм50 бронеавтомобілів Dingo3 броньовані мостоукладальники BIBER
*10 автономних надводних БПЛА
*14 000 спальних мішківзапасні частини для (гелікоптерів) Мі-24
*********** для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІзапасні частини для важких кулеметів М230 кулеметів MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer20 радіоелектронних комплексів боротьби з БПЛА з розширенням діапазону пропускання радіочастот
*17 важких і середніх мостоукладальних систем
*5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з ************
14 самохідних гаубиць ************** 2000 (спільний проєкт з Нідерландами)
1 система ППО IRIS-T SLM*200 наметів
116 000 зимових курток
80 000 пар зимових штанів
240 000 зимових шапок
100 000 аптечок першої допомоги
*405 000 од. індивідуальних «харчових пайків»
30 зенітних САУ GEPARD і близько 6 000 шт. зенітних ***********
*67 холодильників для медикаментів
РЛС контрбатарейної боротьби COBRA
*4 000 шт. навчально-тренувальних *********** для зенітних САУ54
бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання профінансовано Німеччиною)
*53 000 шт. *********** для зенітних САУ20 лазерних підсвітлювачів цілей*3 000 шт. *********** до ручних протитанкових гранатометів (РПГ) "Panzerfaust 3" плюс 900 рукояток до них14 900 протитанкових мін500 зенітних ракет STINGER2 700 переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) STRELA22 мільйони шт. набоїв до стрілецької зброї50 гранатометів для ураження укріплених конструкцій100 кулеметів MG3 плюс 500 запасних стволів і затворів100 000 шт. ручних гранат5 300 зарядів вибухівки100 000 метрів детонуючого шнура та 100 000 шт. капсулів-детонаторів 350 000 шт. детонаторів (запалів)10 антидронових гармат*100 шприц-ручок (для ін'єкцій)28 000 військових (бойових) шоломів15 вантажних піддонів з одягом280 автотранспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)6 вантажних піддонів з устаткуванням для знешкодження ***********125 біноклів1 200 лікарняних ліжок18 вантажних піддонів з медичним обладнанням/медикаментами, 60 хірургічних лампзахисний одяг, хірургічні маски600 пар тактичних окулярів (для стрільби)1 радіочастотна система3 000 польових телефонів, 5 000 рулонів польового кабелю та переносне обладнання1 польовий військовий шпиталь (спільний проєкт з Естонією)*353 пари окулярів нічного бачення12 радіоелектронних комплексів боротьби з БПЛА*165 польових біноклівмедичне обладнання/медикаменти (включаючи рюкзаки й аптечки)38 лазерних далекомірівдизельне та бензинове паливо (поточні постачання)10 тон AdBlue*500 кровоспинних пов'язок (для накладення на рани)запасні частини для літаків МіГ-29*30 спеціальних броньованих автомобілів*7 944 ручні протитанкові гранатомети RGW 90 Matador*6 мобільних пунктів деконтамінації HEP 70 (на шасі вантажівки) із засобами для деконтамінації10 багатоцільових військових автомобілів HMMWV (8 автомобільних платформ для базування радарів наземного спостереження, 2 автомобільні платформи для базування станцій радіоелектронних перешкод /дронів)*7 генераторів радіоелектронних перешкод*8 мобільних радарів наземного спостереження і тепловізорів*4 мобільні й захищені мінні трали*1 високочастотна система з устаткуванням*
Звичайно, "Леопард-2" має секретні технології, інакше кожен міг би побудувати такий танк.
Крім того - Польща - невоююча держава - немає жодних обмежень на поставку техніки до Польщі.
Та й хто вам сказав, що у нас є зайві 1,5 мільярди при знищеній економіці? Ми поточні рахунки можемо сплачувати зараз тільки на 50%
І от скажіть тепер, що Шольц не підігрує *****, ніхто ж не повірить.
Бо якщо орда дійде до ваших земель - ті танки вам вже не допоможуть. Московити обсеруть весь Берлін, згвалтують тебе і твій Бундестаг. Тільки гуртом можливо перемогти фашистів.
Війна стукає в європейський союз, а вони не можуть адекватно зреагувати.
Отака стравусина позиція вже призвела до величезного полум'я з сірника, який вчасно побоялись загасити. Вже майте совість. Досить соплями розмахувати.
Типу відмазався Байден від відповідальності за надавання Абрамсів Україні