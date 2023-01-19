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В Белом доме ответили Шольцу: Партнеры и союзники сами должны решать, какую военную помощь оказывать Киеву

жан-п’єр,карін

Партнеры и союзники должны сами определять, какую военную поддержку, в частности тяжелое вооружение, предоставлять Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент (Джо Байден - ред.) считает, что каждая страна должна принимать свои собственные суверенные решения о том, какие шаги относительно помощи в сфере безопасности она может делать и какую технику она может дать Украине", - отметила спикер.

Именно так Жан-Пьер ответила на вопрос о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца об готовности Берлина передать Киеву танки Leopard только после поставок Вашингтоном Abrams.

танк (2253) Шольц Олаф (906) Жан-Пьер Карин (56)


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Топ комментарии
+16
Вдарить в штангу… головою.
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19.01.2023 01:09
+14
Неужели Шольц с такого паса не забьёт?
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19.01.2023 01:01
+14
Леопард 2 був розроблений приблизно тоді ж, як 72й. Більшість "секретів" які там присутні, зараз відносяться до категорії "технологічних рішень", а не новітніх технологій. Тоді як у Абрамсі - багато пізніх втілень, принаймні, американці так вважають. Леопард зручніший для Європи (і для України) через логістику, обслуговування, наявність запасів. Побудувати ж ******** танк - це побудувати виробничі лінії, а не скопіювати чужі вироби. Плюс втілити технології останніх років: зв'язок, геолокація, стабілізація, оптичноелектронні пристрої, кероване електронікою прецезіонне націлювання, динамічний захист, тощо.
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19.01.2023 03:08
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"Через несколько месяцев или недель наступит решающий момент и мы поймем, выживет ли Украина", - заявил президент Польши Анджей Дуда на Международном форуме в Давосе.
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19.01.2023 01:00 Ответить
Выживет, повторится "Чудо на Висле" 1920 года
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19.01.2023 01:03 Ответить
ну и правильно нагнетает....что бы больше давали оружия....и помойму он кого то повторяет вроде кто то уже такое летом говорил чуть ли не слово в слово и все норм.
"супер мего чмобики" перелома в войне не сделают никак ,но готовиться надо их тушить оперативненько.
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19.01.2023 01:05 Ответить
В якій ви бригаді служите, куди допомогу переслати ?
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19.01.2023 01:24 Ответить
тут вопрос когда уже начнем запор.область деоокупировать?или будем марта ждать?)))это ИМХО важнее и приоритетнее чем лугандон
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19.01.2023 01:07 Ответить
Буде зброя буде й діло. Аби внутрішні гнили не здавали усі плани.
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19.01.2023 01:37 Ответить
Неужели Шольц с такого паса не забьёт?
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19.01.2023 01:01 Ответить
Вдарить в штангу… головою.
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19.01.2023 01:09 Ответить
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19.01.2023 02:15 Ответить
И только вчера: Підтримка Києва має бути ефективною, постійною та тісно скоординованою, - Шольц і Байден обговорили допомогу Україні Джерело:
А сегодня - сами решайте. Вот что Байден животворящий делает.
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19.01.2023 01:12 Ответить
байден дает на лярды , шольц ни цента ничего- умные люди разберутся, кто животворящий , а кто тупое фуфло
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19.01.2023 01:44 Ответить
В Німеччині українські біженці отримують 460 евро в місяць,безкоштовне житло...це суттева допомога.
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19.01.2023 06:49 Ответить
Надана військова допомога від Німеччини: на 04.01.2023
Тому краще не *******

(зміни у порівнянні з минулим тижнем виділено жирним шрифтом)
20 РСЗВ калібру 70 мм на шасі автомобіля-пікапа й ракети до них
*15 броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer 2
* (попередній стан: 13 одиниць)13 великовантажних сідлових тягачів M1070 Oshkosh
* (попередній стан: 12 одиниць)7 гусеничних дистанційно керованих транспортних засобів для виконання завдань підтримки
*143 автомобілі-пікапи* (попередній стан: 80 одиниць)
216 генераторів електричного струму (попередній стан: 195 одиниць)
35 вантажівок 8х8 зі змінними системами завантаження (попередній стан: 18 одиниць)
148 польових обігрівачів/мобільних систем обігріву (попередній стан: 116 одиниць)
26 розвідувальних БПЛА* (попередній стан: 18 одиниць)
36 військових санітарних автомобілів* (попередній стан: 35 одиниць)
85 прикордонно-патрульних автомобілів* (попередній стан: 78 одиниць)
36 400 вовняних ковдр
12 великовантажних сідлових тягачів
*55 датчиків і генераторів радіоелектронних перешкод для боротьби з БПЛА* (попередній стан: 28 одиниць)
30 систем виявлення БПЛА
*6 вилкових автонавантажувачів
*ракети для систем ППО IRIS-T SLM*60 000 од. *********** калібру 40 мм для гранатометів
*18 500 од. артилерійських *********** калібру 155 мм50 бронеавтомобілів Dingo3 броньовані мостоукладальники BIBER
*10 автономних надводних БПЛА
*14 000 спальних мішківзапасні частини для (гелікоптерів) Мі-24
*********** для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІзапасні частини для важких кулеметів М230 кулеметів MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин (БРЕМ) Bergepanzer20 радіоелектронних комплексів боротьби з БПЛА з розширенням діапазону пропускання радіочастот
*17 важких і середніх мостоукладальних систем
*5 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з ************
14 самохідних гаубиць ************** 2000 (спільний проєкт з Нідерландами)
1 система ППО IRIS-T SLM*200 наметів
116 000 зимових курток
80 000 пар зимових штанів
240 000 зимових шапок
100 000 аптечок першої допомоги
*405 000 од. індивідуальних «харчових пайків»
30 зенітних САУ GEPARD і близько 6 000 шт. зенітних ***********
*67 холодильників для медикаментів
РЛС контрбатарейної боротьби COBRA
*4 000 шт. навчально-тренувальних *********** для зенітних САУ54
бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання профінансовано Німеччиною)
*53 000 шт. *********** для зенітних САУ20 лазерних підсвітлювачів цілей*3 000 шт. *********** до ручних протитанкових гранатометів (РПГ) "Panzerfaust 3" плюс 900 рукояток до них14 900 протитанкових мін500 зенітних ракет STINGER2 700 переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) STRELA22 мільйони шт. набоїв до стрілецької зброї50 гранатометів для ураження укріплених конструкцій100 кулеметів MG3 плюс 500 запасних стволів і затворів100 000 шт. ручних гранат5 300 зарядів вибухівки100 000 метрів детонуючого шнура та 100 000 шт. капсулів-детонаторів 350 000 шт. детонаторів (запалів)10 антидронових гармат*100 шприц-ручок (для ін'єкцій)28 000 військових (бойових) шоломів15 вантажних піддонів з одягом280 автотранспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)6 вантажних піддонів з устаткуванням для знешкодження ***********125 біноклів1 200 лікарняних ліжок18 вантажних піддонів з медичним обладнанням/медикаментами, 60 хірургічних лампзахисний одяг, хірургічні маски600 пар тактичних окулярів (для стрільби)1 радіочастотна система3 000 польових телефонів, 5 000 рулонів польового кабелю та переносне обладнання1 польовий військовий шпиталь (спільний проєкт з Естонією)*353 пари окулярів нічного бачення12 радіоелектронних комплексів боротьби з БПЛА*165 польових біноклівмедичне обладнання/медикаменти (включаючи рюкзаки й аптечки)38 лазерних далекомірівдизельне та бензинове паливо (поточні постачання)10 тон AdBlue*500 кровоспинних пов'язок (для накладення на рани)запасні частини для літаків МіГ-29*30 спеціальних броньованих автомобілів*7 944 ручні протитанкові гранатомети RGW 90 Matador*6 мобільних пунктів деконтамінації HEP 70 (на шасі вантажівки) із засобами для деконтамінації10 багатоцільових військових автомобілів HMMWV (8 автомобільних платформ для базування радарів наземного спостереження, 2 автомобільні платформи для базування станцій радіоелектронних перешкод /дронів)*7 генераторів радіоелектронних перешкод*8 мобільних радарів наземного спостереження і тепловізорів*4 мобільні й захищені мінні трали*1 високочастотна система з устаткуванням*
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19.01.2023 09:51 Ответить
Тож, по суті, ні США, ні Німеччина не хочуть надсилати танки. Напевно, ніхто не хоче, щоб секретна технологія потрапила до рук ворога. Або ніхто не зацікавлений платити зарплату за танки.
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19.01.2023 01:24 Ответить
Я бы тоже свои танки никому не отдавал. Что это за лидер, который ослабляет свою армию, передавая свои танки другой стране?
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19.01.2023 01:32 Ответить
Якщо у вас достатньо танків і в них немає ніяких військових таємниць ... чому б і ні? Але хто захоче саджати своїх солдатів в танки, які повинні бути в музеї?
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19.01.2023 01:42 Ответить
У леопардів нема великих секретів. В абрамсах - так, але у британців технологія схожа.
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19.01.2023 01:57 Ответить
Тож якщо Леопард, за вашими словами, не має секретів, чому в Україні всі хочуть саме його, а не кращий М1?
Звичайно, "Леопард-2" має секретні технології, інакше кожен міг би побудувати такий танк.
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19.01.2023 02:04 Ответить
Леопард 2 був розроблений приблизно тоді ж, як 72й. Більшість "секретів" які там присутні, зараз відносяться до категорії "технологічних рішень", а не новітніх технологій. Тоді як у Абрамсі - багато пізніх втілень, принаймні, американці так вважають. Леопард зручніший для Європи (і для України) через логістику, обслуговування, наявність запасів. Побудувати ж ******** танк - це побудувати виробничі лінії, а не скопіювати чужі вироби. Плюс втілити технології останніх років: зв'язок, геолокація, стабілізація, оптичноелектронні пристрої, кероване електронікою прецезіонне націлювання, динамічний захист, тощо.
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19.01.2023 03:08 Ответить
Перед Второй мировой войной все страны думали так-же:зачем защищать Чехию,Польшу от Германии если МЕНЯ это на прямую не касается. А потом коснулось ВСЕХ. Россия посягает на мировой порядок на основные принципы мира после 2 Мировой-это значит что россия посягает и на безопасность США и на безопасность Германии. Российская агрессия уже стоила немцам потерь двух газопроводов СП1 и СП2 и потерь огромного количества денег Немцам имеет смысл выделить Украине немного оружия чтобы завершить росийскую агрессию и снова наступил мир и стабильность. Иначе Путин не даст спокойо жить никому. Легче сообща сделать целый район города свободным от преступности чем защитать только свою квартиру
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19.01.2023 10:51 Ответить
Це перекидання одне одному права не поставляти танки лише підтверджує, що українське МО давно мало шукати їх самостійно, а не очікувати на різдвяні подарунки. Через різні причини, але обидва партнери не можуть прийняти рішення. Може приймуть, а може й ні. БТР і БМП вони готові поставляти, а танки ні. Залужний назвав потреби армії, але хто сказав, що вони не стосуються українського президента і кабінету міністрів? Питання в тому, чи українське керівництво лише всіляко закликає партнерів до допомоги, чи воно спроможне самостійно дістати необхідні 300 танків? Так, це потребує шалених дипломатичних зусиль і фінансових рішень. Та от Польща домовилась про купівлю 350 Абрамсів і 180 корейців. Південно-корейські коштують 10-15 мільйонів. І, якби це було конче необхідно Києву, - півтора мільярди доларів, плюс багато дипломатичної роботи влітку, і вже на зиму 23 року Україна б могла отримати першу сотню. Хоча так, це потребує більшого напруження, аніж знімати відосики.
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19.01.2023 01:54 Ответить
Польща - держава НАТО, офіційний союзник США, їй танки продають взагалі без проблем.
Крім того - Польща - невоююча держава - немає жодних обмежень на поставку техніки до Польщі.
Та й хто вам сказав, що у нас є зайві 1,5 мільярди при знищеній економіці? Ми поточні рахунки можемо сплачувати зараз тільки на 50%
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19.01.2023 02:06 Ответить
Корейці продадуть танки, якщо не в потолок плювати і докласти зусиль. Гадаю, Польща навіть відступила б частину зі свого замовлення. А в них ще 400 в виробництві, як знаю я. НБУ "на чорний день" має резервів близько 30 мільярдів. Якщо вам ЩЕ не треба, то й не скигліть.
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19.01.2023 02:47 Ответить
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19.01.2023 05:40 Ответить
Всі стверджували. Я не кажу, що це б вийшло саме - потрібні зусилля.
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20.01.2023 13:49 Ответить
Шольца попалили. Він же на США хотів перекласти , немов вони йому не дозволяють самостійно вирішувати, а виявляється, що дозволяють, навіть не приховують це.

І от скажіть тепер, що Шольц не підігрує *****, ніхто ж не повірить.
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19.01.2023 02:00 Ответить
Та вся Німеччина переповнена агентами штазі. Вони нікуда не зникли. Плюс підкуп посадовців нафтодолярами.
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19.01.2023 11:52 Ответить
Шольц, ми ж просимо танки не корабельних сосен катати.
Бо якщо орда дійде до ваших земель - ті танки вам вже не допоможуть. Московити обсеруть весь Берлін, згвалтують тебе і твій Бундестаг. Тільки гуртом можливо перемогти фашистів.
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19.01.2023 02:30 Ответить
Для підтримки танків потрібні самолети інакше це будуть просто мішені для кацапів. Захід це розуміє і надіюсь надішлють і а10, ф-16, або гріпени
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19.01.2023 05:52 Ответить
Ага, і авіаносець з конвоєм кораблів охорони, та есмінець Зумволт з ракетами "Томагавк" на борту. І ще знімуть з причалу лінкор-музей "Міссурі" з гарматами калібру 460мм, з яких ми будемо обстрілювати бухти Севастополя із кораблями рашистів
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19.01.2023 06:35 Ответить
Дитячий садок. Граються в дурників: чи то Петрик першим штовхнув Оксанку, чи то вона сама все почала
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19.01.2023 06:29 Ответить
Добре, що Великобританія має певний рівень самодостатності та вийшла з такої недолугої структури, як ЄС, та сама вирішує, коли і як допомагати Україні.
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19.01.2023 06:38 Ответить
Вы хотите сказать ЕС принадлежит США?
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19.01.2023 06:56 Ответить
Я хочу сказати, що Британія вийшла з ЄС. Це загальновідомий факт. І тому Британія позбавлена обмежень, пов'язаних з членством в ЄС. Тільки наївний буде сподіватись, що США не намагається впливати на таку струкутуру, як ЄС
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19.01.2023 07:01 Ответить
ЕС належить грошам які платять рф,китай, та інші диктатури.а США зараз контролюють весь світ по об'єму, хоч і не в повному обсязі по контролю
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19.01.2023 12:09 Ответить
Я так зрозумів, що танків не буде...
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19.01.2023 06:47 Ответить
Скоріше ні, ніж так. Воно ж бо видно, як союзнички (асашаї та дойчляндія) мнуть яйця і шукають дурні відмазки, аби НЕ надати танки.
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19.01.2023 06:58 Ответить
Даремно Зеля корупцію подолав !
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19.01.2023 07:21 Ответить
Ці "шольци" свого часу нас їбли як хотіли і як могли. Але ми їх, як бачиться, - маловато...
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19.01.2023 09:11 Ответить
Как вы достали этим пинг-понгом...
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19.01.2023 09:33 Ответить
Шольц - СЦЫКЛО.
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19.01.2023 09:55 Ответить
Джаст шат ап енд гив а танкс ту Юкрейн шайсе 🤬
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19.01.2023 10:05 Ответить
Я чет не пойму:Германия давно передала Украине свои установки МЛРС (Химарс сдвоенный на гусеницах) у которого мощность огня выше чем у любого танка(прадва стоимость выше в 100 раз-но при этом сцит передать хотя-бы 10 Леопардов? Так МЛРС в разы более дальнобойное,точное тяжелое оружие. Так-же германия передала тяжелые гаубыц САУ Панцергаубиц:тот-же танк но башня не крутится. Я понимаю почему США не передают абрамсы-там действительно будут проблемы с логистикой и ренмонтом. Несколько стран Европы согласны сделать клуб и передать одновременно по несколько десятков Леопардов:таким образом Германия будет действовать в составе коалиции а не одна:чего боится Германия? Что-то нечисто
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19.01.2023 10:43 Ответить
Саме тому і проблема, що Шольц самостійно вирішує що і коли нам давати.
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19.01.2023 10:52 Ответить
В чому проблема, я не розумію ?
Війна стукає в європейський союз, а вони не можуть адекватно зреагувати.
Отака стравусина позиція вже призвела до величезного полум'я з сірника, який вчасно побоялись загасити. Вже майте совість. Досить соплями розмахувати.
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19.01.2023 10:54 Ответить
Ось тобі і коалиція - хто останій, той і лох....
Типу відмазався Байден від відповідальності за надавання Абрамсів Україні
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19.01.2023 12:16 Ответить
Какой хитрожопый немец прям как меркельша.
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19.01.2023 12:29 Ответить
То чого німці блокують передачу танків іншими країнами? Адже німці ті танки продали і вони стали власністю тих хто за них заплатив! Чого вони забороняють? То теж саме що людина купить авто, а виробник буде розповідати як власнику їздити і кому перепродувати. Абсурд якийсь
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19.01.2023 12:36 Ответить
Хтось тут сказав "...не хочуть, щоб не попали таємниці в ворожі руки". Народ, а в мадярів які є танки? І чи не організував орбан "дружній подарок" *****? Так що всі ці ігри в "таємність" просто туфта
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19.01.2023 15:21 Ответить
 
 