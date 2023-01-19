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Новости Помощь Украине Война
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Призываем государства, имеющие на вооружении танки Leopard 2, начать поставки в Украину, - совместное заявление Кулебы и Резникова

леопард

Продолжающаяся уже почти год преступная агрессия России против Украины остается наиболее серьезной угрозой для международной безопасности и беспрецедентным со времен Второй мировой войны вызовом для международного сообщества.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Украины Алексея Резникова относительно необходимости усиления оборонных способностей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, особую опасность эта война представляет для евроатлантического сообщества, в том числе с учетом нескрываемых целей России разрушить европейский порядок безопасности и поставить под сомнение жизнеспособность демократии как формы организации общественной жизни.

Спровоцировав угрозу глобального продовольственного кризиса и усложнив международную торговлю, российская агрессия причинила чрезвычайно серьезные последствия для многих государств Африки, Азии и других континентов.

Россия не изменила своих целей в отношении Украины, которые заключаются в разрушении одного из крупнейших государств в Европе и уничтожении 45-миллионного Украинского народа. Россия сопровождает свою агрессию многочисленными военными преступлениями и преступлениями против человечности, в том числе сознательными убийствами гражданского населения, массированными ракетными обстрелами мирных украинских городов, целенаправленным уничтожением гражданской инфраструктуры.

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Своим героическим сопротивлением и успешными освободительными операциями Украина убедительно доказала свою способность остановить государство-агрессора. Благодаря мужеству и выносливости Украинского народа, героизму и профессионализму украинских Вооруженных Сил в мире усиливается понимание - чем крепче станут оборонительные способности Украины, тем быстрее Россия убедится в тщетности своих попыток покорить наше государство, тем быстрее будет положен конец этой жестокой войне в сердце Европы", - сказано в заявлении.

По мнению украинских министров, сегодня уже очень многое сделано для укрепления оборонного потенциала Украины. Наше государство благодарно более пятидесяти государствам-партнерам за их практическую военную помощь.

"Однако Россия еще сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна.

Именно поэтому мы обращаемся ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень", - подчеркивают Кулеба и Резников.

Одной из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных сил Украины сегодня улучшение их обеспеченности современной броневой техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов.

"Мы приветствуем смелое и очень своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, в частности Греции, Дании, Испании, Канаде, Нидерландам, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические вклады в эту инициативу.

Мы призываем это сделать ради миллионов мирных граждан Украины, которым угрожает смертельная опасность со стороны государства-агрессора и государства-террориста России, если Вооруженные Силы Украины своевременно не получат нужного усиления.

Мы призываем это сделать ради граждан Ваших обществ, требующих остановить государство-террориста с тем, чтобы злодеяния, которые оно совершает, не пришли на их землю и в их дома.

Мы призываем это сделать ради подтверждения права каждого народа на нашей планете быть хозяином на своей земле. Ради торжества общечеловеческих ценностей нашей цивилизации – ценностей мира, свободы и демократии", – говорится в заявлении.

Автор: 

оружие (10214) помощь (7798) танк (2253) Кулеба Дмитрий (2880) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+3
Мені одному здається ,що у нас у деяких ешелонах влади є підари які все роблять, щоб зброю не дали.
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19.01.2023 09:42
+2
Когда мы разобьем кацапов (не буду говорить освободим нашу землю, она будет очень неплохо удобрена орчатиной между прочим), то сразу возникнут вопросы по поводу Чонгара и Чернобыля, та и многое другое, та же ракетная программа и ее финансирование. Как вы думайте, виновные должностные лица хотят окончания войны? Это же их тюремный приговор будет.
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19.01.2023 09:46
+2
норм заява, як раз перед Рамштайном, нефіг гнать
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19.01.2023 09:49
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Мені одному здається ,що у нас у деяких ешелонах влади є підари які все роблять, щоб зброю не дали.
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19.01.2023 09:42 Ответить
вони не розуміють менталітет західних політиків
кричать як базарні баби.
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19.01.2023 09:44 Ответить
норм заява, як раз перед Рамштайном, нефіг гнать
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19.01.2023 09:49 Ответить
Когда мы разобьем кацапов (не буду говорить освободим нашу землю, она будет очень неплохо удобрена орчатиной между прочим), то сразу возникнут вопросы по поводу Чонгара и Чернобыля, та и многое другое, та же ракетная программа и ее финансирование. Как вы думайте, виновные должностные лица хотят окончания войны? Это же их тюремный приговор будет.
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19.01.2023 09:46 Ответить
то отрута а не добриво
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19.01.2023 09:50 Ответить
ага, тебе одному
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19.01.2023 09:48 Ответить
Мабуть одному.
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19.01.2023 10:19 Ответить
У ливерного как ни странно адекватная позиция. Сколько танков США поставит - мы добавим столько же. Если США не хотят танки давать, т.к. они тяжелые и ломаются быстро, а быстрого ремонта к ним нету, надо сразу вывозить на полную переборку, то давайте тогда вместо танков ф-16 в таком же количестве и мы добавим танками и каким-нибудь самолетом из 80-90ых, но способных пускать большой тип наименований боеприпасов.
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19.01.2023 09:44 Ответить
"зелені кликушники".а чи ви зробили все те,про що закликали Вас ті,кого зараз закликаєте Ви???Отож то і воно,копайте траншеї кулєба разом з резніком
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19.01.2023 10:08 Ответить
Объясните этим дибилам, что на западе чтут закон, передача вооружения без разрешения страны производителя незаконна
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19.01.2023 10:12 Ответить
А безпідставні зволікання з передачею озброєння Україні, яка, стікаючи кров'ю, захищає від нападу держави-терориста не тільки себе, але свободу та демократію багатьох країн Європи
є глибоко аморальними. Це зрозуміло?
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19.01.2023 11:08 Ответить
А роззброєння власної країни "глибоко морально"?
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19.01.2023 11:27 Ответить
Не треба плутати грішне з праведним.
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19.01.2023 12:15 Ответить
ЕС виділяє гроші на підтримку України так хай за частину тих грошей викупе Леопарди у тих країн які згодні нам їх поставити, впевнений таких країн збільшеться втричі!!!!!! І приїде не 100 а 300, так само можно запропонувати з ЗРК SAMP-T
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19.01.2023 10:32 Ответить
Сралин попросил Рузвельта и Черчилля о помощи сразу после 22 июня 1941 года...,27 июня..когда краснопузая армия успешно сдала Минск...
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19.01.2023 11:09 Ответить
а може асфальт у ЄС краще замінити? як на це дивиться шапіто з Банкової.
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19.01.2023 12:09 Ответить
 
 