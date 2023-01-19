Призываем государства, имеющие на вооружении танки Leopard 2, начать поставки в Украину, - совместное заявление Кулебы и Резникова

Продолжающаяся уже почти год преступная агрессия России против Украины остается наиболее серьезной угрозой для международной безопасности и беспрецедентным со времен Второй мировой войны вызовом для международного сообщества.

Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Украины Алексея Резникова относительно необходимости усиления оборонных способностей Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, особую опасность эта война представляет для евроатлантического сообщества, в том числе с учетом нескрываемых целей России разрушить европейский порядок безопасности и поставить под сомнение жизнеспособность демократии как формы организации общественной жизни.

Спровоцировав угрозу глобального продовольственного кризиса и усложнив международную торговлю, российская агрессия причинила чрезвычайно серьезные последствия для многих государств Африки, Азии и других континентов.

Россия не изменила своих целей в отношении Украины, которые заключаются в разрушении одного из крупнейших государств в Европе и уничтожении 45-миллионного Украинского народа. Россия сопровождает свою агрессию многочисленными военными преступлениями и преступлениями против человечности, в том числе сознательными убийствами гражданского населения, массированными ракетными обстрелами мирных украинских городов, целенаправленным уничтожением гражданской инфраструктуры.

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Своим героическим сопротивлением и успешными освободительными операциями Украина убедительно доказала свою способность остановить государство-агрессора. Благодаря мужеству и выносливости Украинского народа, героизму и профессионализму украинских Вооруженных Сил в мире усиливается понимание - чем крепче станут оборонительные способности Украины, тем быстрее Россия убедится в тщетности своих попыток покорить наше государство, тем быстрее будет положен конец этой жестокой войне в сердце Европы", - сказано в заявлении.

По мнению украинских министров, сегодня уже очень многое сделано для укрепления оборонного потенциала Украины. Наше государство благодарно более пятидесяти государствам-партнерам за их практическую военную помощь.

"Однако Россия еще сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники. Российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины. Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна.

Именно поэтому мы обращаемся ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень", - подчеркивают Кулеба и Резников.

Одной из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных сил Украины сегодня улучшение их обеспеченности современной броневой техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов.

"Мы приветствуем смелое и очень своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, в частности Греции, Дании, Испании, Канаде, Нидерландам, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические вклады в эту инициативу.

Мы призываем это сделать ради миллионов мирных граждан Украины, которым угрожает смертельная опасность со стороны государства-агрессора и государства-террориста России, если Вооруженные Силы Украины своевременно не получат нужного усиления.

Мы призываем это сделать ради граждан Ваших обществ, требующих остановить государство-террориста с тем, чтобы злодеяния, которые оно совершает, не пришли на их землю и в их дома.

Мы призываем это сделать ради подтверждения права каждого народа на нашей планете быть хозяином на своей земле. Ради торжества общечеловеческих ценностей нашей цивилизации – ценностей мира, свободы и демократии", – говорится в заявлении.