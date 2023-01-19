В Киевской, Житомирской и Полтавской областях будут раздаваться взрывы 19 января

В Киевской и Житомирской областях запланированы работы саперов. В Полтавской области – учебные стрельбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В окрестностях столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня, 19 января, с 12:30 в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", - сообщили в Киевской городской военной администрации.

В Житомирской области также проводятся плановые работы

"В некоторых громадах будут раздаваться звуки взрывов. Призываем жителей сохранять спокойствие. В случае воздушной тревоги направляться к укрытию", - написал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил об учебных стрельбах и полетах квадрокоптеров.

"19 января в Полтавской громаде будут проводить учебные стрельбы. В Полтаве состоятся учебные полеты квадрокоптеров. Если услышите звуки выстрелов, сохраняйте спокойствие!" – говорится в сообщении.

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