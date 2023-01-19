У Київській, Житомирській та Полтавській областях лунатимуть вибухи 19 січня

У Київській та Житомирській областях заплановані роботи саперів. У Полтавській області - навчальні стрільби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На околицях столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери.Сьогодні, 19 січня, з 12:30 у Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

У Житомирській області також проводяться планові роботи

"В деяких громадах лунатимуть звуки вибухів.Закликаємо жителів зберігати спокій. У разі повітряної тривоги прямувати до укриття", - написав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про навчальні стрільби та польоти квадрокоптерів

"19 січня в Полтавській громаді проводитимуть навчальні стрільби. У Полтаві відбудуться навчальні польоти квадрокоптерів. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - йдеться в повідомленні.

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