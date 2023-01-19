В парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине ЗРК Patriot

Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) проголосовала за предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских ракет

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NOS.

Большинство представителей парламента Нидерландов поддерживают передачу ЗРК Patriot.

Депутат от Народной партии за свободу и демократию (VVD) Петер Валстар при обсуждении решения напомнил о трагедии в Днепре, где российская ракета полностью разрушила подъезд многоэтажки.

"Вы видите, что Украина всегда должна защищаться от ракет из России. Patriot может сыграть здесь важную роль. Так что внесите свой вклад", - заявил он.

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В то же время парламентарии обсудили, не ослабит ли передача ЗРК противовоздушную оборону Нидерландов. В настоящее время у страны есть четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.