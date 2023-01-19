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В парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине ЗРК Patriot

patriot

Палата представителей Нидерландов (нижняя палата парламента) проголосовала за предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot для защиты от российских ракет

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет NOS.

Большинство представителей парламента Нидерландов поддерживают передачу ЗРК Patriot.

Депутат от Народной партии за свободу и демократию (VVD) Петер Валстар при обсуждении решения напомнил о трагедии в Днепре, где российская ракета полностью разрушила подъезд многоэтажки.

"Вы видите, что Украина всегда должна защищаться от ракет из России. Patriot может сыграть здесь важную роль. Так что внесите свой вклад", - заявил он.

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В то же время парламентарии обсудили, не ослабит ли передача ЗРК противовоздушную оборону Нидерландов. В настоящее время у страны есть четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.

Нидерланды (1581) ПВО (2743) Patriot (274)


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Велика шана і подяка за таке виважене рішення!
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19.01.2023 15:22 Ответить
4 я батарея осталась разблокировать мамбу
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19.01.2023 15:22 Ответить
Вартість цих махін адова. ********* теж дорогий. Як цікаво їх будуть захищати від смердючих кацапських"ланцетів" про які тут ні слова?
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19.01.2023 15:33 Ответить
Ланцетами займуться Гепарди.
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19.01.2023 15:59 Ответить
ланцети не летять на таку відстань
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19.01.2023 16:00 Ответить
Та ви шо? Не летять? І орланами не керуються? Форумний військовий експерт? А ну розскажіть всім про ланцети.
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19.01.2023 16:30 Ответить
ну почитайте вікіпедію на яку відстань вони літають. Ви бачили ланцети над Києвом? Дніпром?
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20.01.2023 05:05 Ответить
Ця срань, безжально нищить нашу арту. Воно маленьке, гнидисте. Цеж не мопед. Самі ланцети з*явилися та активно використовуються руснью, як самим ефективним БПЛа. В Києві їм звісно нема, що робити
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20.01.2023 11:54 Ответить
Класні новини для України https://t.me/kpg_news
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19.01.2023 15:37 Ответить
 
 