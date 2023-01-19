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У парламенті Нідерландів підтримали надання Україні ЗРК Patriot

patriot

Палата представників Нідерландів (нижня палата парламенту) проголосувала за надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot для захисту від російських ракет

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише NOS.

Більшість представників парламенту Нідерландів підтримали передачу ЗРК Patriot.

Депутат від Народної партії за свободу та демократію (VVD) Петер Валстар під час обговорення рішення нагадав про трагедію у Дніпрі, де російська ракета влучила в багатоповерхівку й забрала життя 45 людей.

"Ви бачите, що Україна завжди мусить захищатися від ракет із Росії. Patriot може відіграти тут важливу роль. Тож зробіть свій внесок", - заявив політик.

Читайте: Працюємо над отриманням додаткових ЗРК Patriot для України, - Кулеба

Водночас парламентарі винесли на обговорення ймовірність послаблення протиповітряної оборони Нідерландів через передачц ЗРК Україні. Нині країна має чотири системи Patriot, кожна з яких складається з радара, центру керування вогнем і кількох пускових установок.

Автор: 

Нідерланди (1565) ППО (3183) Patriot (309)


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Велика шана і подяка за таке виважене рішення!
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19.01.2023 15:22 Відповісти
4 я батарея осталась разблокировать мамбу
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19.01.2023 15:22 Відповісти
Вартість цих махін адова. ********* теж дорогий. Як цікаво їх будуть захищати від смердючих кацапських"ланцетів" про які тут ні слова?
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19.01.2023 15:33 Відповісти
Ланцетами займуться Гепарди.
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19.01.2023 15:59 Відповісти
ланцети не летять на таку відстань
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19.01.2023 16:00 Відповісти
Та ви шо? Не летять? І орланами не керуються? Форумний військовий експерт? А ну розскажіть всім про ланцети.
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19.01.2023 16:30 Відповісти
ну почитайте вікіпедію на яку відстань вони літають. Ви бачили ланцети над Києвом? Дніпром?
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20.01.2023 05:05 Відповісти
Ця срань, безжально нищить нашу арту. Воно маленьке, гнидисте. Цеж не мопед. Самі ланцети з*явилися та активно використовуються руснью, як самим ефективним БПЛа. В Києві їм звісно нема, що робити
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20.01.2023 11:54 Відповісти
Класні новини для України https://t.me/kpg_news
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19.01.2023 15:37 Відповісти
 
 