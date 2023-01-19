У парламенті Нідерландів підтримали надання Україні ЗРК Patriot

Палата представників Нідерландів (нижня палата парламенту) проголосувала за надання Україні системи протиповітряної оборони Patriot для захисту від російських ракет

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише NOS.

Більшість представників парламенту Нідерландів підтримали передачу ЗРК Patriot.

Депутат від Народної партії за свободу та демократію (VVD) Петер Валстар під час обговорення рішення нагадав про трагедію у Дніпрі, де російська ракета влучила в багатоповерхівку й забрала життя 45 людей.

"Ви бачите, що Україна завжди мусить захищатися від ракет із Росії. Patriot може відіграти тут важливу роль. Тож зробіть свій внесок", - заявив політик.

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Водночас парламентарі винесли на обговорення ймовірність послаблення протиповітряної оборони Нідерландів через передачц ЗРК Україні. Нині країна має чотири системи Patriot, кожна з яких складається з радара, центру керування вогнем і кількох пускових установок.