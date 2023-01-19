Працюємо над отриманням додаткових ЗРК Patriot для України, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про успіхи у переговорах щодо отримання Україною додаткових батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Нам знадобилося 2 роки, щоб отримати згоду на відправку ЗРК Patriot, і нам знадобилося менше місяця, щоб отримати 3 батареї Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. І ми працюємо над більшою кількістю. І я впевнений, що у нас буде більше, тому що у нас були успіхи в кількох обговореннях на цю тему", - сказав Кулеба під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі.

"Ми бачимо, як все набирає обертів. І це про що президент Зеленський вчора говорив у Давосі: всі рішення, які ви ухвалюєте, відмінні, але ви повинні прискорити їхнє ухвалення", - додав він.

Міністр наголосив, що коли рішення про отримання Україною ракет великої дальності та бомбардувальників будуть розблоковані, список найбільш необхідної зброї буде складено.

Водночас він зазначив, що питання отримання танків уже розблоковано, нагадавши про рішення Франції першими передати Україні AMX-10 RC.

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