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Новини Війна
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Працюємо над отриманням додаткових ЗРК Patriot для України, - Кулеба

patriot

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про успіхи у переговорах щодо отримання Україною додаткових батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Нам знадобилося 2 роки, щоб отримати згоду на відправку ЗРК Patriot, і нам знадобилося менше місяця, щоб отримати 3 батареї Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. І ми працюємо над більшою кількістю. І я впевнений, що у нас буде більше, тому що у нас були успіхи в кількох обговореннях на цю тему", - сказав Кулеба під час відеозвернення в Ukraine House у Давосі.

"Ми бачимо, як все набирає обертів. І це про що президент Зеленський вчора говорив у Давосі: всі рішення, які ви ухвалюєте, відмінні, але ви повинні прискорити їхнє ухвалення", - додав він.

Міністр наголосив, що коли рішення про отримання Україною ракет великої дальності та бомбардувальників будуть розблоковані, список найбільш необхідної зброї буде складено.

Водночас він зазначив, що питання отримання танків уже розблоковано, нагадавши про рішення Франції першими передати Україні AMX-10 RC.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди готуються передати Україні систему ППО Patriot, - Bloomberg

Автор: 

ППО (3183) Кулеба Дмитро (3604) Patriot (309)


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Топ коментарі
+4
А після 24.02 щось бачили? Чи західна зброя з'явилася сама собою?
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19.01.2023 14:18
+2
Лучше - последней модели, чтобы баллистические ракеты сбивал.
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19.01.2023 14:12
+2
Ми вже бачили, як ви "працюєте" до 24.02 мразота квартальна.
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19.01.2023 14:14
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Лучше - последней модели, чтобы баллистические ракеты сбивал.
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19.01.2023 14:12 Відповісти
Ми вже бачили, як ви "працюєте" до 24.02 мразота квартальна.
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19.01.2023 14:14 Відповісти
А після 24.02 щось бачили? Чи західна зброя з'явилася сама собою?
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19.01.2023 14:18 Відповісти
Я думаю при нормальній владі і підготовка була би набагато кращою, і допомоги було би набагато більше. Майже ніхто нормальний не хоче надавати допомогу корумпованій владі, бо до народу і країни вона не дійде. Тому більшість допомоги йде під контролем під конкретні задачі та конкретним структурам.
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19.01.2023 14:29 Відповісти
Не давали ні з 2014-го, ні з 2019-го. Усі не хотіли злити пуйла. Пам'ятаєте?
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19.01.2023 15:04 Відповісти
Пам'ятаю таке: https://www.slovoidilo.ua/2019/10/03/infografika/polityka/ssha-pyat-rokiv-nadaly-********-vijskovu-dopomohu-447-mln-dolariv https://www.slovoidilo.ua/2019/10/03/infografika/polityka/ssha-pyat-rokiv-nadaly-********-vijskovu-dopomohu-447-mln-dolariv


Багато іншого від інших країн. А ще санкції, політичну підтримку і т.д.
Не стільки скільки треба було, але щось рухалось.
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19.01.2023 15:21 Відповісти
Вибачте,але не з допомогою оп чи того ж самого Кулеби. Дають для ЗСУ, під честь, заслуги і відвагу захисників України, дають народу України за самопожертви, стійкість і незламність, а оп жують мівіну, пиляють дотації і призначають секспослиць
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19.01.2023 14:47 Відповісти
Щось с початком повномасштабного вторгнення наші партнери не дуже щось хотіли давати. Тільки джавеліни та стінгери. Якби не вибивали - то зовсім би нічого не дали.
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19.01.2023 15:06 Відповісти
Якщо говорити, що усі розвідки брешуть про війну, коли 150 тисяч осіб з логістикою поряд з кордоном, а президент шашлики готує,то вибачте, ваш пост має адресу бункер, Зеленський, а не сюди. Досить звинувачувати когось, але не себе.
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19.01.2023 15:10 Відповісти
Ну добре. Перенесемося в роки правління Порошенка. Тоді багато зброї дали нам наші союзники? Щось я такого не пам'ятаю.
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19.01.2023 15:27 Відповісти
КУЛЕБА - наша людина!!! ПАТРІОТ!!! Геть руки від КУЛЄБИ!
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19.01.2023 14:55 Відповісти
 
 