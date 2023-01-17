Нідерланди готуються передати Україні систему ППО Patriot, - Bloomberg

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot поряд із Німеччиною та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що в Амстердамі обговорюють можливість передачі Україні Patriot, щоб зміцнити потенціал Збройних Сил України для відбиття атак росіян.

За словами джерел журналістів, уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення стосовно цього питання.

Обговорення відбуваються під час візиту прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Вашингтона цього тижня, де він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.

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