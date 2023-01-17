Нідерланди готуються передати Україні систему ППО Patriot, - Bloomberg
Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot поряд із Німеччиною та США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Повідомляється, що в Амстердамі обговорюють можливість передачі Україні Patriot, щоб зміцнити потенціал Збройних Сил України для відбиття атак росіян.
За словами джерел журналістів, уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення стосовно цього питання.
Обговорення відбуваються під час візиту прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Вашингтона цього тижня, де він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.
Топ коментарі
+20 Dmitry Lobov
показати весь коментар17.01.2023 19:48
+10 Україна понад Усіх
показати весь коментар17.01.2023 19:50
+10 Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар17.01.2023 19:54
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Вибачаюсь за посилання на російськомовну сторінку, але суть від того не змінюється
Якщо хоча б так - то в комплексі з Ірісом та насамсами, ТАКОЖ нашими Буками може й буде контроьоване небо. Тепер зрозуміло про що тараторив таварісч ТАМАР (ізр.аналіт.) Зрозуміло, що якби + літачки
Але, як я казав вище, сподіваюся, що це лише початок і з часом захищена площа країни буде значно більшою.
Головне, щоб з ОПУ знову не злили цю операцію по телефону ..
що за заголовок .
« не готуются» а «розглядають можливість передачіДжерело: »
А це різні поняття .
Заяву Рютте на зустрічі з Байденом у Білому домі цитує агенція https://www.reuters.com/world/europe/dutch-premier-pledges-patriot-missiles-ukraine-biden-meeting-2023-01-17/ Reuters , повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/17/7154336/ Європейська правда ".
"На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до цього (надання Patriot), і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини", - сказав