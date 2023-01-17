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Нідерланди готуються передати Україні систему ППО Patriot, - Bloomberg

сша,зрк,петріот

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot поряд із Німеччиною та США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що в Амстердамі обговорюють можливість передачі Україні Patriot, щоб зміцнити потенціал Збройних Сил України для відбиття атак росіян.

За словами джерел журналістів, уряд Нідерландів незабаром ухвалить остаточне рішення стосовно цього питання.

Обговорення відбуваються під час візиту прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Вашингтона цього тижня, де він має зустрітися з президентом США Джо Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення ППО України, санкції, формула миру: Кулеба розповів про розмову із главою МЗС Нідерландів

Автор: 

Нідерланди (1565) ППО (3183) Patriot (309)


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Топ коментарі
+20
Респект!
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17.01.2023 19:48
+10
І про скіфське золото не забудьте..
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17.01.2023 19:50
+10
Низький уклін Захисникам України!!!
Головне, щоб з ОПУ знову не злили цю операцію по телефону ..
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17.01.2023 19:54
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17.01.2023 19:48 Відповісти
Гут. Зер гут.
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17.01.2023 19:49 Відповісти
То є так, вони мають рацію
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17.01.2023 20:03 Відповісти
І про скіфське золото не забудьте..
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17.01.2023 19:50 Відповісти
Тільки після перемоги і зміни кабміну. А то ткаченко з єрмаком швиденько його оприходують те золотце
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17.01.2023 21:17 Відповісти
Норм уже 3 комплекса будет!Нужно еще штук 7
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17.01.2023 19:52 Відповісти
А би ж то комплекси! Батареї, три батареї комплексу "Патріот". Але це початок і це дуже добре!
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17.01.2023 19:58 Відповісти
Для мене - на пальцях, будь-ласка - комплекс, батарея?
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17.01.2023 20:02 Відповісти
Батарея чугунна, комплекс - це найвеличніший Лідор
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17.01.2023 20:08 Відповісти
Не був би тезкою, послав би
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17.01.2023 20:12 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82


Вибачаюсь за посилання на російськомовну сторінку, але суть від того не змінюється
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17.01.2023 20:39 Відповісти
спасибо конечно, но я в курсе про вики...Мав на увазі інше, перший петріот (батарея), чи то 4 установки, чи то 8, ніхто до сьогодні не сказав, ну що ж секрет, то секрет. Німчури, теж 1 батарею, чи установку надумали передать, як її вважати - х.з. тепер холанди - скільки, що Коротше я заплутафсь ...Дякую
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17.01.2023 20:59 Відповісти
Я теж спочатку радів, але потім, коли з'явилася інфа про вартість, то зрозумів, що то не комплекс. Але 3 батареї з ядром комплексу (без якого навіть батарея не може функціонувати) - це буде відчутне посилення нашої ППО-ПРО... На мою думку
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17.01.2023 21:10 Відповісти
Тобто, ще раз...Типу з цією - 3 бат. по 4 установки (мінімально) 12 установок по 4 ракети = 48...Так?
Якщо хоча б так - то в комплексі з Ірісом та насамсами, ТАКОЖ нашими Буками може й буде контроьоване небо. Тепер зрозуміло про що тараторив таварісч ТАМАР (ізр.аналіт.) Зрозуміло, що якби + літачки
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17.01.2023 21:16 Відповісти
Ну наче так. А якщо ці всі системи об'єднати під єдине управління (за ТТХ, наче, це можливо), то може й буде "залізний купол" на деяких ділянках. Але Україна за площею значно більша за Ізраїль, тому таких комплексів-систем нам потрібно значно більше для закриття неба.
Але, як я казав вище, сподіваюся, що це лише початок і з часом захищена площа країни буде значно більшою.
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17.01.2023 21:36 Відповісти
Правильно, про це ж і той Тамар наголошував. Типу по ним летять пукалки саморобні (в т.ч.), дрек на низьких траекторіях і тому їх купол, да хороша система, але під їхню специфіку...тому і у нас треба свою систему. Просто ми накинулись на увесь світ і волали і матюкались і ображались, не так просто за три дні створити ефективну систему, та ще й в таких умовах.Звичайно асфальт дорожчий. А було б ЩОСЬ, то до того щось було б ще щось. А так...тепер тільки ліпить по зерняті...Он об"явили - 10 тижнів навчання на петріот, тиждень пройшов, зашибісь...плятььь.
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17.01.2023 22:14 Відповісти
Повністю контрольоване небо неможливе, тому що жодна з цих систем не збиває балістичні ракети.
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17.01.2023 23:23 Відповісти
Згоден, що немає повністю закритого неба. Збивать - збиває, все залежить від інших умов і факторів.
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17.01.2023 23:57 Відповісти
Они понятия не имеют.
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17.01.2023 20:47 Відповісти
Главное чтобы это не был выброс опять какой то газетенки. Разочаровываться очень тяжело и больно в такое тяжёлое время для Украины.
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17.01.2023 19:53 Відповісти
Ну да .С передачей апачей уже обосрались раструбивши на весь свет
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17.01.2023 20:05 Відповісти
да, поставки оружия, как и уничтожение парашников в обычных бытовых условиях любит тишину.
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17.01.2023 20:08 Відповісти
Офіційно підтвердили
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17.01.2023 21:37 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!!
Головне, щоб з ОПУ знову не злили цю операцію по телефону ..
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17.01.2023 19:54 Відповісти
Все як завжди. Будуть готуватися, готуватися, готуватися ..... і не приготуються.
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17.01.2023 19:58 Відповісти
а потім бумц - і дали.
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17.01.2023 23:24 Відповісти
Як мене заїбало це "обговорюють",шкода ***** залізяк дати щоб ми не вмирали,що ми ту зброю їмо ,чи на хліб мастимо,я з цього світу в шоці
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17.01.2023 20:01 Відповісти
зря це обнародували. тепер какашенков їх всі ще вчора унічтожил.
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17.01.2023 20:06 Відповісти
Чудово
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17.01.2023 20:17 Відповісти
Переваги демократії, як в Україні - інші країни можуть допомагати своїм і надавати такі коштовні і секретні речі, бо знають, що якщо керівництво рапотом піде явно проти інтересів народу і його безпеки і змінить чомусь свою політику, на капітулянтську, то його чекає суд, дуже швидко.
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17.01.2023 20:17 Відповісти
Це скоріше перевага демократіі, як в Ізраілі або Тайвані. Нам щє далеко, тому нам зброя 80-х, 90-х років.
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17.01.2023 23:26 Відповісти
Ура Ура ?

що за заголовок .

« не готуются» а «розглядають можливість передачіДжерело: »
А це різні поняття .
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17.01.2023 20:21 Відповісти
Украине для более менее плотного перекрытия Украины от ракет и тем более самолетов кацапских нужно не менее 10 комплексов Пэтриот/Самп-Е и 20-25 комплексов Айрис-Т/Насамс. Думаю ранее конца 2024 года не будет у нас такого количества, но явно к следующему отопительному сезону мы будем намного сильнее в плане ПВО/ПРО
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17.01.2023 20:27 Відповісти
Да,да,поновее там ЗРК готовьте). ВСУ точно не для парада жаждет,что бы все работало.Спасибо,конечно.
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17.01.2023 20:42 Відповісти
Дякуємо!!!
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17.01.2023 20:47 Відповісти
Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте у вівторок заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс Patriot слідом за Штатами й Німеччиною.

Заяву Рютте на зустрічі з Байденом у Білому домі цитує агенція https://www.reuters.com/world/europe/dutch-premier-pledges-patriot-missiles-ukraine-biden-meeting-2023-01-17/ Reuters , повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/17/7154336/ Європейська правда ".

"На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до цього (надання Patriot), і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини", - сказав
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17.01.2023 21:07 Відповісти
 
 