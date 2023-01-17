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Нидерланды готовятся передать Украине систему ПВО Patriot, - Bloomberg

сша,зрк,петріот

Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot наряду с Германией и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в Амстердаме обсуждается возможность передачи Украине Patriot, чтобы укрепить потенциал Вооруженных Сил Украины для отражения атак россиян.

По словам источников журналистов, правительство Нидерландов в скором времени примет окончательное решение по этому вопросу.

Обсуждения проходят во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Вашингтон на этой неделе, где он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.

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Нидерланды (1575) ПВО (2727) Patriot (268)


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Топ комментарии
+20
Респект!
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17.01.2023 19:48
+10
І про скіфське золото не забудьте..
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17.01.2023 19:50
+10
Низький уклін Захисникам України!!!
Головне, щоб з ОПУ знову не злили цю операцію по телефону ..
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17.01.2023 19:54
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Респект!
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17.01.2023 19:48 Ответить
Гут. Зер гут.
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17.01.2023 19:49 Ответить
То є так, вони мають рацію
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17.01.2023 20:03 Ответить
І про скіфське золото не забудьте..
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17.01.2023 19:50 Ответить
Тільки після перемоги і зміни кабміну. А то ткаченко з єрмаком швиденько його оприходують те золотце
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17.01.2023 21:17 Ответить
Норм уже 3 комплекса будет!Нужно еще штук 7
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17.01.2023 19:52 Ответить
А би ж то комплекси! Батареї, три батареї комплексу "Патріот". Але це початок і це дуже добре!
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17.01.2023 19:58 Ответить
Для мене - на пальцях, будь-ласка - комплекс, батарея?
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17.01.2023 20:02 Ответить
Батарея чугунна, комплекс - це найвеличніший Лідор
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17.01.2023 20:08 Ответить
Не був би тезкою, послав би
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17.01.2023 20:12 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82


Вибачаюсь за посилання на російськомовну сторінку, але суть від того не змінюється
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17.01.2023 20:39 Ответить
спасибо конечно, но я в курсе про вики...Мав на увазі інше, перший петріот (батарея), чи то 4 установки, чи то 8, ніхто до сьогодні не сказав, ну що ж секрет, то секрет. Німчури, теж 1 батарею, чи установку надумали передать, як її вважати - х.з. тепер холанди - скільки, що Коротше я заплутафсь ...Дякую
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17.01.2023 20:59 Ответить
Я теж спочатку радів, але потім, коли з'явилася інфа про вартість, то зрозумів, що то не комплекс. Але 3 батареї з ядром комплексу (без якого навіть батарея не може функціонувати) - це буде відчутне посилення нашої ППО-ПРО... На мою думку
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17.01.2023 21:10 Ответить
Тобто, ще раз...Типу з цією - 3 бат. по 4 установки (мінімально) 12 установок по 4 ракети = 48...Так?
Якщо хоча б так - то в комплексі з Ірісом та насамсами, ТАКОЖ нашими Буками може й буде контроьоване небо. Тепер зрозуміло про що тараторив таварісч ТАМАР (ізр.аналіт.) Зрозуміло, що якби + літачки
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17.01.2023 21:16 Ответить
Ну наче так. А якщо ці всі системи об'єднати під єдине управління (за ТТХ, наче, це можливо), то може й буде "залізний купол" на деяких ділянках. Але Україна за площею значно більша за Ізраїль, тому таких комплексів-систем нам потрібно значно більше для закриття неба.
Але, як я казав вище, сподіваюся, що це лише початок і з часом захищена площа країни буде значно більшою.
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17.01.2023 21:36 Ответить
Правильно, про це ж і той Тамар наголошував. Типу по ним летять пукалки саморобні (в т.ч.), дрек на низьких траекторіях і тому їх купол, да хороша система, але під їхню специфіку...тому і у нас треба свою систему. Просто ми накинулись на увесь світ і волали і матюкались і ображались, не так просто за три дні створити ефективну систему, та ще й в таких умовах.Звичайно асфальт дорожчий. А було б ЩОСЬ, то до того щось було б ще щось. А так...тепер тільки ліпить по зерняті...Он об"явили - 10 тижнів навчання на петріот, тиждень пройшов, зашибісь...плятььь.
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17.01.2023 22:14 Ответить
Повністю контрольоване небо неможливе, тому що жодна з цих систем не збиває балістичні ракети.
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17.01.2023 23:23 Ответить
Згоден, що немає повністю закритого неба. Збивать - збиває, все залежить від інших умов і факторів.
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17.01.2023 23:57 Ответить
Они понятия не имеют.
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17.01.2023 20:47 Ответить
Главное чтобы это не был выброс опять какой то газетенки. Разочаровываться очень тяжело и больно в такое тяжёлое время для Украины.
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17.01.2023 19:53 Ответить
Ну да .С передачей апачей уже обосрались раструбивши на весь свет
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17.01.2023 20:05 Ответить
да, поставки оружия, как и уничтожение парашников в обычных бытовых условиях любит тишину.
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17.01.2023 20:08 Ответить
Офіційно підтвердили
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17.01.2023 21:37 Ответить
Низький уклін Захисникам України!!!
Головне, щоб з ОПУ знову не злили цю операцію по телефону ..
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17.01.2023 19:54 Ответить
Все як завжди. Будуть готуватися, готуватися, готуватися ..... і не приготуються.
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17.01.2023 19:58 Ответить
а потім бумц - і дали.
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17.01.2023 23:24 Ответить
Як мене заїбало це "обговорюють",шкода ***** залізяк дати щоб ми не вмирали,що ми ту зброю їмо ,чи на хліб мастимо,я з цього світу в шоці
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17.01.2023 20:01 Ответить
зря це обнародували. тепер какашенков їх всі ще вчора унічтожил.
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17.01.2023 20:06 Ответить
Чудово
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17.01.2023 20:17 Ответить
Переваги демократії, як в Україні - інші країни можуть допомагати своїм і надавати такі коштовні і секретні речі, бо знають, що якщо керівництво рапотом піде явно проти інтересів народу і його безпеки і змінить чомусь свою політику, на капітулянтську, то його чекає суд, дуже швидко.
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17.01.2023 20:17 Ответить
Це скоріше перевага демократіі, як в Ізраілі або Тайвані. Нам щє далеко, тому нам зброя 80-х, 90-х років.
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17.01.2023 23:26 Ответить
Ура Ура ?

що за заголовок .

« не готуются» а «розглядають можливість передачіДжерело: »
А це різні поняття .
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17.01.2023 20:21 Ответить
Украине для более менее плотного перекрытия Украины от ракет и тем более самолетов кацапских нужно не менее 10 комплексов Пэтриот/Самп-Е и 20-25 комплексов Айрис-Т/Насамс. Думаю ранее конца 2024 года не будет у нас такого количества, но явно к следующему отопительному сезону мы будем намного сильнее в плане ПВО/ПРО
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17.01.2023 20:27 Ответить
Да,да,поновее там ЗРК готовьте). ВСУ точно не для парада жаждет,что бы все работало.Спасибо,конечно.
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17.01.2023 20:42 Ответить
Дякуємо!!!
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17.01.2023 20:47 Ответить
Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте у вівторок заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс Patriot слідом за Штатами й Німеччиною.

Заяву Рютте на зустрічі з Байденом у Білому домі цитує агенція https://www.reuters.com/world/europe/dutch-premier-pledges-patriot-missiles-ukraine-biden-meeting-2023-01-17/ Reuters , повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/17/7154336/ Європейська правда ".

"На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до цього (надання Patriot), і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини", - сказав
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17.01.2023 21:07 Ответить
 
 