Нидерланды готовятся передать Украине систему ПВО Patriot, - Bloomberg
Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot наряду с Германией и США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что в Амстердаме обсуждается возможность передачи Украине Patriot, чтобы укрепить потенциал Вооруженных Сил Украины для отражения атак россиян.
По словам источников журналистов, правительство Нидерландов в скором времени примет окончательное решение по этому вопросу.
Обсуждения проходят во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Вашингтон на этой неделе, где он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.
Топ комментарии
+20 Dmitry Lobov
показать весь комментарий17.01.2023 19:48
+10 Україна понад Усіх
показать весь комментарий17.01.2023 19:50
+10 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий17.01.2023 19:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вибачаюсь за посилання на російськомовну сторінку, але суть від того не змінюється
Якщо хоча б так - то в комплексі з Ірісом та насамсами, ТАКОЖ нашими Буками може й буде контроьоване небо. Тепер зрозуміло про що тараторив таварісч ТАМАР (ізр.аналіт.) Зрозуміло, що якби + літачки
Але, як я казав вище, сподіваюся, що це лише початок і з часом захищена площа країни буде значно більшою.
Головне, щоб з ОПУ знову не злили цю операцію по телефону ..
що за заголовок .
« не готуются» а «розглядають можливість передачіДжерело: »
А це різні поняття .
Заяву Рютте на зустрічі з Байденом у Білому домі цитує агенція https://www.reuters.com/world/europe/dutch-premier-pledges-patriot-missiles-ukraine-biden-meeting-2023-01-17/ Reuters , повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/01/17/7154336/ Європейська правда ".
"На мою думку, важливо, щоб ми приєдналися до цього (надання Patriot), і я обговорив це також сьогодні вранці з Олафом Шольцем з Німеччини", - сказав