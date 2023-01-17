Нидерланды готовятся передать Украине систему ПВО Patriot, - Bloomberg

Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot наряду с Германией и США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в Амстердаме обсуждается возможность передачи Украине Patriot, чтобы укрепить потенциал Вооруженных Сил Украины для отражения атак россиян.

По словам источников журналистов, правительство Нидерландов в скором времени примет окончательное решение по этому вопросу.

Обсуждения проходят во время визита премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Вашингтон на этой неделе, где он должен встретиться с президентом США Джо Байденом.

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