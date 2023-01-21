Жителю Купянского района, организовавшему трансляцию российских телеканалов во время оккупации, сообщено о подозрении
Следователи полиции под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно сообщили о подозрении в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на его поддержку и его вооруженных формирований (ч. 6 ст. 111-1 УК) 44-летнего жителя Ковшаровки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
"Во время оккупации пгт Ковшаровка... мужчина организовал трансляцию российских телеканалов и пророссийского контента, направленного на поддержку государства-агрессора РФ, для местного населения. Таким образом, коллаборант способствовал распространению кремлевских нарративов, помогая России вести информационную войну против Украины", - сообщает пресс-служба.
По данным досудебного следствия, подозреваемый сотрудничал с оккупантами около полугода – с марта по сентябрь.
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