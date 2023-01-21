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Новости
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Жителю Купянского района, организовавшему трансляцию российских телеканалов во время оккупации, сообщено о подозрении

колаборант

Следователи полиции под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области заочно сообщили о подозрении в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором, направленной на его поддержку и его вооруженных формирований (ч. 6 ст. 111-1 УК) 44-летнего жителя Ковшаровки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Во время оккупации пгт Ковшаровка... мужчина организовал трансляцию российских телеканалов и пророссийского контента, направленного на поддержку государства-агрессора РФ, для местного населения. Таким образом, коллаборант способствовал распространению кремлевских нарративов, помогая России вести информационную войну против Украины", - сообщает пресс-служба.

По данным досудебного следствия, подозреваемый сотрудничал с оккупантами около полугода – с марта по сентябрь.

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Харьковщина (5577) телевидение (897) коллаборационизм (869)


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Краще вбити підора а не годувати 10 років паскуду
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21.01.2023 21:41 Ответить
надеюсь, в местах лишения свободы ему вырвут транслятор.
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21.01.2023 21:47 Ответить
Ні налагодять на потрібну хвилю.
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22.01.2023 10:16 Ответить
Я б цей телевізор із російськими програмами примотала прямо до його голови, щоб слухав крики Соловйова та Скабеєвої i вдень і вночі без перерви. За кілька місяців Замість голови була б дупа з відповідним змістом. Ось це була б найкраща нагорода подонку.
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21.01.2023 22:13 Ответить
доки йде досудове роутера йому в анус!!!І пару разів розвернути!!!
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22.01.2023 01:02 Ответить
 
 