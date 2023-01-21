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Мешканцю Куп’янщини, який організував трансляцію російських телеканалів під час окупації, повідомлено про підозру

колаборант

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили про підозру у провадженні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 УК) 44-річного мешканця Ківшарівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"Під час окупації смт Ківшарівка... чоловік організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави-агресора РФ, для місцевого населення. Таким чином, колаборант сприяв поширенню кремлівських наративів, допомагаючи Росії вести інформаційну війну проти України", - повідомляє пресслужба.

За даними досудового слідства, підозрюваний співпрацював із окупантами близько пів року – з березня до вересня.

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Харківщина (6054) телебачення (1169) колабораціонізм (1157)


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Краще вбити підора а не годувати 10 років паскуду
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21.01.2023 21:41 Відповісти
надеюсь, в местах лишения свободы ему вырвут транслятор.
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21.01.2023 21:47 Відповісти
Ні налагодять на потрібну хвилю.
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22.01.2023 10:16 Відповісти
Я б цей телевізор із російськими програмами примотала прямо до його голови, щоб слухав крики Соловйова та Скабеєвої i вдень і вночі без перерви. За кілька місяців Замість голови була б дупа з відповідним змістом. Ось це була б найкраща нагорода подонку.
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21.01.2023 22:13 Відповісти
доки йде досудове роутера йому в анус!!!І пару разів розвернути!!!
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22.01.2023 01:02 Відповісти
 
 