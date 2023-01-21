Мешканцю Куп’янщини, який організував трансляцію російських телеканалів під час окупації, повідомлено про підозру
Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомили про підозру у провадженні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованої на її підтримку та її збройних формувань (ч. 6 ст. 111-1 УК) 44-річного мешканця Ківшарівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
"Під час окупації смт Ківшарівка... чоловік організував трансляцію російських телеканалів та проросійського контенту, спрямованого на підтримку держави-агресора РФ, для місцевого населення. Таким чином, колаборант сприяв поширенню кремлівських наративів, допомагаючи Росії вести інформаційну війну проти України", - повідомляє пресслужба.
За даними досудового слідства, підозрюваний співпрацював із окупантами близько пів року – з березня до вересня.
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