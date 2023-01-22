Россияне могут использовать Беларусь для отвлекающего маневра и совершать провокации, - ГПСУ

Украинские защитники следят за ситуацией в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что четкого ответа на вопрос, наступит ли Беларусь, не знает никто, кроме Беларуси и России. Однако ситуацию контролирует и ГУР МО, и разведка ГПСУ. Наши военные видят, что происходит в Беларуси. Если увеличится количество сил, мы это сразу заметим.

"Однако мы должны быть готовы к любой ситуации. В любой момент Россия может использовать даже находящиеся там незначительные силы в случае, если она попытается создать попытку наступления по всем направлениям. В частности, Беларусь тогда будет отвлекающим маневром, не имея достаточных сил, они будут делать какие-то провокации", - отметил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Он добавил, что россияне будут нагнетать ситуацию, чтобы Украина держала на этом направлении определенные силы и средства и не могла их перебросить на более "горячие" направления.

По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины, работы по укреплению границы ведутся ежедневно. Украинский военный, с видео, которое распространилось по сети, четко показал захватчикам, что с ними будет, если они войдут на нашу территорию.

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