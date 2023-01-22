Россияне могут использовать Беларусь для отвлекающего маневра и совершать провокации, - ГПСУ
Украинские защитники следят за ситуацией в Беларуси.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.
Он отметил, что четкого ответа на вопрос, наступит ли Беларусь, не знает никто, кроме Беларуси и России. Однако ситуацию контролирует и ГУР МО, и разведка ГПСУ. Наши военные видят, что происходит в Беларуси. Если увеличится количество сил, мы это сразу заметим.
"Однако мы должны быть готовы к любой ситуации. В любой момент Россия может использовать даже находящиеся там незначительные силы в случае, если она попытается создать попытку наступления по всем направлениям. В частности, Беларусь тогда будет отвлекающим маневром, не имея достаточных сил, они будут делать какие-то провокации", - отметил представитель Государственной пограничной службы Украины.
Он добавил, что россияне будут нагнетать ситуацию, чтобы Украина держала на этом направлении определенные силы и средства и не могла их перебросить на более "горячие" направления.
По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины, работы по укреплению границы ведутся ежедневно. Украинский военный, с видео, которое распространилось по сети, четко показал захватчикам, что с ними будет, если они войдут на нашу территорию.
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Обращает на себя внимание неопределенно-обезличенная форма необходимого действия. Что значит это "мы" и что значит "должны быть готовы"?
Это так чтобы потом концы нельзя было найти? Как до сих пор нет концов за проебы юга Украины?