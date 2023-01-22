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Новости Война
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Россияне могут использовать Беларусь для отвлекающего маневра и совершать провокации, - ГПСУ

білорусь

Украинские защитники следят за ситуацией в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что четкого ответа на вопрос, наступит ли Беларусь, не знает никто, кроме Беларуси и России. Однако ситуацию контролирует и ГУР МО, и разведка ГПСУ. Наши военные видят, что происходит в Беларуси. Если увеличится количество сил, мы это сразу заметим.

"Однако мы должны быть готовы к любой ситуации. В любой момент Россия может использовать даже находящиеся там незначительные силы в случае, если она попытается создать попытку наступления по всем направлениям. В частности, Беларусь тогда будет отвлекающим маневром, не имея достаточных сил, они будут делать какие-то провокации", - отметил представитель Государственной пограничной службы Украины.

Он добавил, что россияне будут нагнетать ситуацию, чтобы Украина держала на этом направлении определенные силы и средства и не могла их перебросить на более "горячие" направления.

По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины, работы по укреплению границы ведутся ежедневно. Украинский военный, с видео, которое распространилось по сети, четко показал захватчикам, что с ними будет, если они войдут на нашу территорию.

Читайте также: Нагнетание темы угрозы нападения со стороны Беларуси является психологическим давлением РФ, - ГУР МО

Автор: 

Беларусь (7887) Госпогранслужба (6374) Демченко Андрей (279)


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Нерви ще нам пороблять.. за це Ми їм мінус ще пару десятків чмобіків влаштуємо..
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22.01.2023 14:19 Ответить
там все заміновано, маневруйте на здоров'я
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22.01.2023 14:20 Ответить
Може там вже сидить купа орків і лише чекає команди.
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22.01.2023 14:22 Ответить
Можуть не можуть ви слухайте що вам розвідка ЦРУ каже, вас ми вже слухали в 2022 , що все ок ударного кулаку не сформовано.....
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22.01.2023 14:26 Ответить
Одноразову Білорусію використають і викинуть.
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22.01.2023 14:27 Ответить
с пустого в порожнее....каждый день одно и тоже про тот булбаленд
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22.01.2023 14:30 Ответить
Бульбашію вже використали як плацдарм для пуску ракет! Їм вже за це треба буде рахунок виставити!
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22.01.2023 14:36 Ответить
"Однак ми маємо бути готові до будь-якої ситуації Джерело:

Обращает на себя внимание неопределенно-обезличенная форма необходимого действия. Что значит это "мы" и что значит "должны быть готовы"?
Это так чтобы потом концы нельзя было найти? Как до сих пор нет концов за проебы юга Украины?
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22.01.2023 14:40 Ответить
Наев в интервью говорил, что Крымский коридор был надежно заминирован и он не понимает, что произошло. Кордон с Беларусью надежно заминирован, или СБУ и Ермак уже все карты полей слили? Какой-нибудь условный помощник депутата Госдумы РФ в постели у начальника разведки все выведал?
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22.01.2023 15:54 Ответить
 
 