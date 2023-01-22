Граждане Словакии не пришли на референдум от пророссийской оппозиции
Пророссийская оппозиция Словакии инициировала референдум по изменениям в конституцию, который должен был упростить созыв досрочных выборов. Он не состоялся из-за низкой явки.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Референдум инициировали оппозиционные партии во главе с Smer-SD, чтобы создать возможность сокращать полномочия парламента через референдум или резолюцию парламента. Впрочем, он - как и ожидалось - из-за низкой явки не обеспечил необходимого результата: высказались лишь 27,25%, из которых 97,5% "за".
Президент Словакии Зузанна Чапутова заявила, что уважает результаты волеизъявления - и тех, кто пришел и проголосовал, и тех, кто выразил свою позицию неучастием в нем.
"Результаты референдума не имеют силы, однако теперь важно, чтобы депутаты приняли конституционную поправку о досрочных выборах как можно быстрее", - заявила Зузанна Чапутова.
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Поява нехай технічного, проте монолітного уряду, який орієнтується на президента, може стабілізувати ситуацію та скоротити шанси проросійських сил на реванш після розвалу чинної коаліції через конфлікти між лідерами партій OľaNO Ігоря Матовича та SaS Ріхарда Суліка.
Linke 5%
FDP 6%
≈ 25 - 33 %
Similar to Germoney, not much less.
Von polnischen Altmetalldieben.
Vor 3 Jahren,
kurz vor dem Corona-Seuchenausbruch.
Wegen den Gesichtsmasken konnten sie bisher noch nicht gesehen werden.
паРашу послали на парашу ))
ну, словаки ж не зовсiм дурнi, щоб бажати перетворитися на бамбас ))
Если процент пришедших избирателей меньше 50% - повторные выборы, а тех кто баллотировались - нахер с пляжа! (следующая попытка через 10-15 лет)
Да, и если процент ПРОТИВ больше чем ЗА - этого кандидата тоже нахер на 10-15 лет
эта сволочь в раде приняли совершенно хамские законы о выборах и спокойно себе на нас ездит...
1. НИКАКИХ СПИСКОВ - голосование за каждого кандидата индивидуально (кубики ЗА и ПРОТИВ);
если ПРОТИВ больше чем ЗА - нахер с пляжа; вторичная попытка баллотироваться лет через 10-15
2. При явке меньше 50% - повторные выборы
3. НИКАКОГО финансирования партий из бюджета - гуляйте себе на партвзносы
4. Срок парламентария - 1-2 созыва. ВСЕ! Нехер себе профессию выдумывать
5. 450 - занадто!
6. зарплата - средняя по стране. Пенсия тоже
...
10. Каждого президента после окончания срока - автоматом под суд!
если сумеет оправдаться - бог ему судья...
Вот только мне сдается, что ни одна сволочь (кравчук, кучма, пчеловод, янукович, порох) не сумела бы оправдаться...
Цікаво, для чого зроблена уніфікація позначень виборців у бюлетнях?
За відсутності вимог щодо однакових відміток було б легко визначити сфальсифіковані бюлетні, якщо комусь захочеться здійснити перерахунок.