Граждане Словакии не пришли на референдум от пророссийской оппозиции

Пророссийская оппозиция Словакии инициировала референдум по изменениям в конституцию, который должен был упростить созыв досрочных выборов. Он не состоялся из-за низкой явки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Референдум инициировали оппозиционные партии во главе с Smer-SD, чтобы создать возможность сокращать полномочия парламента через референдум или резолюцию парламента. Впрочем, он - как и ожидалось - из-за низкой явки не обеспечил необходимого результата: высказались лишь 27,25%, из которых 97,5% "за".

Президент Словакии Зузанна Чапутова заявила, что уважает результаты волеизъявления - и тех, кто пришел и проголосовал, и тех, кто выразил свою позицию неучастием в нем.

"Результаты референдума не имеют силы, однако теперь важно, чтобы депутаты приняли конституционную поправку о досрочных выборах как можно быстрее", - заявила Зузанна Чапутова.

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