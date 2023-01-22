Громадяни Словаччини не прийшли на референдум від проросійської опозиції
Проросійська опозиція Словаччини ініціювала референдум щодо змін до конституції, який мав спростити скликання дострокових виборів. Він не відбувся через низьку явку.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Референдум ініціювали опозиційні партії на чолі зі Smer-SD, аби створити можливість скорочувати повноваження парламенту через референдум або резолюцію парламенту. Втім, він - як і очікувалося - через низьку явку не забезпечив необхідного результату: висловилися лише 27,25%, з яких 97,5% "за".
Президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що поважає результати волевиявлення - і тих, хто прийшов та проголосував, і тих, хто висловив свою позицію неучастю у ньому.
"Результати референдуму не мають сили, проте тепер важливо, щоби депутати ухвалили конституційну поправку щодо дострокових виборів якнайшвидше", - заявила Зузанна Чапутова.
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Поява нехай технічного, проте монолітного уряду, який орієнтується на президента, може стабілізувати ситуацію та скоротити шанси проросійських сил на реванш після розвалу чинної коаліції через конфлікти між лідерами партій OľaNO Ігоря Матовича та SaS Ріхарда Суліка.
Linke 5%
FDP 6%
≈ 25 - 33 %
Similar to Germoney, not much less.
Von polnischen Altmetalldieben.
Vor 3 Jahren,
kurz vor dem Corona-Seuchenausbruch.
Wegen den Gesichtsmasken konnten sie bisher noch nicht gesehen werden.
паРашу послали на парашу ))
ну, словаки ж не зовсiм дурнi, щоб бажати перетворитися на бамбас ))
Если процент пришедших избирателей меньше 50% - повторные выборы, а тех кто баллотировались - нахер с пляжа! (следующая попытка через 10-15 лет)
Да, и если процент ПРОТИВ больше чем ЗА - этого кандидата тоже нахер на 10-15 лет
эта сволочь в раде приняли совершенно хамские законы о выборах и спокойно себе на нас ездит...
1. НИКАКИХ СПИСКОВ - голосование за каждого кандидата индивидуально (кубики ЗА и ПРОТИВ);
если ПРОТИВ больше чем ЗА - нахер с пляжа; вторичная попытка баллотироваться лет через 10-15
2. При явке меньше 50% - повторные выборы
3. НИКАКОГО финансирования партий из бюджета - гуляйте себе на партвзносы
4. Срок парламентария - 1-2 созыва. ВСЕ! Нехер себе профессию выдумывать
5. 450 - занадто!
6. зарплата - средняя по стране. Пенсия тоже
...
10. Каждого президента после окончания срока - автоматом под суд!
если сумеет оправдаться - бог ему судья...
Вот только мне сдается, что ни одна сволочь (кравчук, кучма, пчеловод, янукович, порох) не сумела бы оправдаться...
Цікаво, для чого зроблена уніфікація позначень виборців у бюлетнях?
За відсутності вимог щодо однакових відміток було б легко визначити сфальсифіковані бюлетні, якщо комусь захочеться здійснити перерахунок.