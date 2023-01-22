Громадяни Словаччини не прийшли на референдум від проросійської опозиції

Проросійська опозиція Словаччини ініціювала референдум щодо змін до конституції, який мав спростити скликання дострокових виборів. Він не відбувся через низьку явку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Референдум ініціювали опозиційні партії на чолі зі Smer-SD, аби створити можливість скорочувати повноваження парламенту через референдум або резолюцію парламенту. Втім, він - як і очікувалося - через низьку явку не забезпечив необхідного результату: висловилися лише 27,25%, з яких 97,5% "за".

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Президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що поважає результати волевиявлення - і тих, хто прийшов та проголосував, і тих, хто висловив свою позицію неучастю у ньому.

"Результати референдуму не мають сили, проте тепер важливо, щоби депутати ухвалили конституційну поправку щодо дострокових виборів якнайшвидше", - заявила Зузанна Чапутова.

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