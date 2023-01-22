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Новини
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Громадяни Словаччини не прийшли на референдум від проросійської опозиції

референдум,словаччина

Проросійська опозиція Словаччини ініціювала референдум щодо змін до конституції, який мав спростити скликання дострокових виборів. Він не відбувся через низьку явку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Референдум ініціювали опозиційні партії на чолі зі Smer-SD, аби створити можливість скорочувати повноваження парламенту через референдум або резолюцію парламенту. Втім, він - як і очікувалося - через низьку явку не забезпечив необхідного результату: висловилися лише 27,25%, з яких 97,5% "за".

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Президентка Словаччини Зузанна Чапутова заявила, що поважає результати волевиявлення - і тих, хто прийшов та проголосував, і тих, хто висловив свою позицію неучастю у ньому.

"Результати референдуму не мають сили, проте тепер важливо, щоби депутати ухвалили конституційну поправку щодо дострокових виборів якнайшвидше", - заявила Зузанна Чапутова.

Також читайте: Голова Держдуми РФ Володін погрожує Заходу через поставки зброї Україні: Це призведе до "страшної війни" та "трагедії світового масштабу"

Автор: 

референдум (627) росія (64926) Словаччина (1096)


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Топ коментарі
+10
.
паРашу послали на парашу ))

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22.01.2023 14:43
+7
.

ну, словаки ж не зовсiм дурнi, щоб бажати перетворитися на бамбас ))


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22.01.2023 15:07
+7
Хто прийшов- ті і е вата . Но це все ДОХОДЦИ ( пенсионеры ). Вони доходят свої останні вибори . Це як в України доходили комуністи
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22.01.2023 15:44
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22.01.2023 14:37 Відповісти
Чапутова зазначила, що дату виборів потрібно обрати до кінця січня, щоби врешті покласти край політичній кризі, та що за відсутності домовленості до кінця січня вона готова скористатися своїми повноваженнями і призначити уряд.

Поява нехай технічного, проте монолітного уряду, який орієнтується на президента, може стабілізувати ситуацію та скоротити шанси проросійських сил на реванш після розвалу чинної коаліції через конфлікти між лідерами партій OľaNO Ігоря Матовича та SaS Ріхарда Суліка.
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22.01.2023 14:39 Відповісти
то в них "проросійської" (Господи прости) опозиції аж десь 25-26 відсотків?
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22.01.2023 14:44 Відповісти
але це значно менше ніж в Німеччині
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22.01.2023 14:57 Відповісти
AfD 15%
Linke 5%
FDP 6%
≈ 25 - 33 %

Similar to Germoney, not much less.
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22.01.2023 16:05 Відповісти
Wo sind die Leoparden?
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22.01.2023 19:53 Відповісти
Geklaut, gestohlen.

Von polnischen Altmetalldieben.

Vor 3 Jahren,
kurz vor dem Corona-Seuchenausbruch.

Wegen den Gesichtsmasken konnten sie bisher noch nicht gesehen werden.
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22.01.2023 21:01 Відповісти
Хто прийшов- ті і е вата . Но це все ДОХОДЦИ ( пенсионеры ). Вони доходят свої останні вибори . Це як в України доходили комуністи
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22.01.2023 15:44 Відповісти
.
паРашу послали на парашу ))

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22.01.2023 14:43 Відповісти
Вийшло так, що донбас з х*єм!
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22.01.2023 15:09 Відповісти
.

ну, словаки ж не зовсiм дурнi, щоб бажати перетворитися на бамбас ))


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22.01.2023 15:07 Відповісти
давно пора сделать норму явки на выборах - как в нормальных странах.
Если процент пришедших избирателей меньше 50% - повторные выборы, а тех кто баллотировались - нахер с пляжа! (следующая попытка через 10-15 лет)

Да, и если процент ПРОТИВ больше чем ЗА - этого кандидата тоже нахер на 10-15 лет
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22.01.2023 16:00 Відповісти
честно говоря, я не понимаю почему мы все молчим:
эта сволочь в раде приняли совершенно хамские законы о выборах и спокойно себе на нас ездит...

1. НИКАКИХ СПИСКОВ - голосование за каждого кандидата индивидуально (кубики ЗА и ПРОТИВ);
если ПРОТИВ больше чем ЗА - нахер с пляжа; вторичная попытка баллотироваться лет через 10-15
2. При явке меньше 50% - повторные выборы
3. НИКАКОГО финансирования партий из бюджета - гуляйте себе на партвзносы
4. Срок парламентария - 1-2 созыва. ВСЕ! Нехер себе профессию выдумывать
5. 450 - занадто!
6. зарплата - средняя по стране. Пенсия тоже
...

10. Каждого президента после окончания срока - автоматом под суд!
если сумеет оправдаться - бог ему судья...
Вот только мне сдается, что ни одна сволочь (кравчук, кучма, пчеловод, янукович, порох) не сумела бы оправдаться...
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22.01.2023 18:56 Відповісти
де так?
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22.01.2023 20:05 Відповісти
Раніше голосування в Україні проводилось шляхом закреслення імен неугодних кандидатів. Зараз конкретною відміткою навпроти підтримуваного кандидата. Застосування іншої відмітки призведе до недійсності бюлетня.
Цікаво, для чого зроблена уніфікація позначень виборців у бюлетнях?
За відсутності вимог щодо однакових відміток було б легко визначити сфальсифіковані бюлетні, якщо комусь захочеться здійснити перерахунок.
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22.01.2023 20:10 Відповісти
Чесно кажучи 27 відсотків проросійських громадян Словаччини, виходячи з кількості взявших участь в референдумі, це занадто. Навіть не міг уявити.
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22.01.2023 16:13 Відповісти
А ти думаєш то були "проросійські"? Там було більше "антиЧапутовських" (В основному тих, хто сам не знає, чого ж він хоче) Це так само, як у нас в 2019-му Чітко "проЗЕ" було небагато Більше було "антиПорошенківців", які виявляється, тоді "з жиру казилися", а зараз потилицю чухають, але признаться, що самі собі тоді гімно за пазуху запхнули - не хочуть!
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22.01.2023 18:36 Відповісти
Можливо. Я в Словаччині ніколи не був. Дуже давно в Братиславі ще до розділу.
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22.01.2023 18:42 Відповісти
Що з це за такі несвідомі громадяни, які не виконали свого громадянського обов'язку і не прийшли та не проголосували проти всіх? А якщо б хтось використав їхній бюлетень і поставить відмітку За?
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22.01.2023 20:16 Відповісти
 
 