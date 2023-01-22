Италия и Франция завершают подготовку ПВО SAMP/T для передачи Украине, - Таяни
Италия совместно с Францией заканчивают подготовку зенитного ракетного комплекса SAMP/T, который должен быть передан Украине.
Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Министр сказал, что Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро и готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО.
"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и кроме того, планируются другие действия, которые мы не разглашаем", – сказал Таяни.
Глава МИД подчеркнул, что Италия "поддерживает все способы достижения справедливого мира в Украине", который возможен только при восстановлении территориальной целостности страны.
"Для союзников Украины совершенно ясно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость", – сказал он.
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Міністр оборони, на якого ми заслужили..
Leopard 2 продолжает будоражить массы. Издание Spiegel опубликовало материал, в котором сообщило о списке имеющихся у Бундесвера танков Leopard 2, которые могут быть переданы Украине. И список этот, мягко говоря, не особо блещет оптимизмом.
Из 312 танков Leopard 2 у Бундесвера 99 находятся на ремонте, либо модернизации, а из 212 исправных модификаций Leopard 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, только 19 танков Leopard 2A5 могут быть переданы Украине.
То есть, грубо говоря, Германия может предоставить Украине, такую себе танковую роту на стероидах?
Слава Польше 🇵🇱🇺🇦✊✊✊