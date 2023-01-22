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Италия и Франция завершают подготовку ПВО SAMP/T для передачи Украине, - Таяни

samp

Италия совместно с Францией заканчивают подготовку зенитного ракетного комплекса SAMP/T, который должен быть передан Украине.

Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Министр сказал, что Италия предоставила Украине уже пять пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро и готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО.

"В сотрудничестве с Францией мы завершаем отправку SAMP/T, и кроме того, планируются другие действия, которые мы не разглашаем", – сказал Таяни.

Глава МИД подчеркнул, что Италия "поддерживает все способы достижения справедливого мира в Украине", который возможен только при восстановлении территориальной целостности страны.

"Для союзников Украины совершенно ясно, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь этой нации в ее борьбе за независимость", – сказал он.

Читайте также: Правительство Италии приняло решение о передаче Украине батареи ЗРК SAMP/T, - СМИ

Автор: 

Италия (1640) ПВО (2709) Франция (3495) Таяни Антонио (59)


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Топ комментарии
+10
ну дай БОЖЕ
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22.01.2023 16:40
+7
Отлично. Теперь будет возможность сбивать баллистику, а также сбивать крылатые ракеты подальше от крупных городов, снижая вероятность разрушений и гибели мирных жителей
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22.01.2023 16:42
+6
Так, звісно, путін мав бомбити українські міста по-приколу, а потім зберемося на шашлики і все порішаємо.
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22.01.2023 16:57
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ну дай БОЖЕ
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22.01.2023 16:40 Ответить
Отлично. Теперь будет возможность сбивать баллистику, а также сбивать крылатые ракеты подальше от крупных городов, снижая вероятность разрушений и гибели мирных жителей
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22.01.2023 16:42 Ответить
Ти взагалі про що? Якого дідька ти вирішила, що я зебіл? За Пороха був, є і буду. Взагалі вже клепку втратили люди чи що? Просто так беруть і обсирають інших нізащо
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22.01.2023 17:03 Ответить
Боже,яке кончене,якщо ти проти кацапської мови,якого в тебе нік з англо тюрськими словами
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22.01.2023 17:10 Ответить
Дмитрий! Эта ПВО может конечно сбивать все воздушные цели в стационарном положении. Но ее главная особенность это сопровождение колонн НА МАРШЕ. Мое мнение - ВСУ вооружают для наступления на каком то направлении. На каком именно думаю скоро узнаем.
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22.01.2023 18:02 Ответить
Крім мелітопольського немає інших направлень,особливо якщо бомбанути кримський міст,і не дати перекидувати війська та військове майно морем
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22.01.2023 20:00 Ответить
Ukrainian @ukrainiansfirst https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1617139164645834752 2 ч
Міністр оборони, на якого ми заслужили..
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22.01.2023 16:44 Ответить
Так, звісно, путін мав бомбити українські міста по-приколу, а потім зберемося на шашлики і все порішаємо.
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22.01.2023 16:57 Ответить
валенок ти резніковскій
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22.01.2023 17:05 Ответить
а ліверна ковбаса???? яйця чухае?
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22.01.2023 16:44 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit https://twitter.com/zloy_odessit/status/1617124424490024960 3 ч
Leopard 2 продолжает будоражить массы. Издание Spiegel опубликовало материал, в котором сообщило о списке имеющихся у Бундесвера танков Leopard 2, которые могут быть переданы Украине. И список этот, мягко говоря, не особо блещет оптимизмом.
Из 312 танков Leopard 2 у Бундесвера 99 находятся на ремонте, либо модернизации, а из 212 исправных модификаций Leopard 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, только 19 танков Leopard 2A5 могут быть переданы Украине.
То есть, грубо говоря, Германия может предоставить Украине, такую себе танковую роту на стероидах?
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22.01.2023 17:10 Ответить
Президент Польши Анджей Дуда сказал коротко... если Германия не дасть танки,то Польща сделает крутой ход, создаст еще одну маленкую Коалицию внутри Рамштайна...
Слава Польше 🇵🇱🇺🇦✊✊✊
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22.01.2023 17:14 Ответить
Дякуємо.
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22.01.2023 17:16 Ответить
Хорошая штучка https://missilery.info/missile/samp-t
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22.01.2023 17:32 Ответить
Больше современных ЗРК!) Спасибо.
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22.01.2023 17:34 Ответить
Gracie mille
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22.01.2023 17:36 Ответить
 
 