Італія та Франція закінчують підготовку ППО SAMP/T для передачі Україні, - Таяні

Італія спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який має бути переданий Україні.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Міністр сказав, що Італія надала Україні вже п'ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 млрд євро, і що готується шостий пакет, до якого входять системи ППО.

"У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, які ми не розголошуємо", - сказав Таяні.

Глава МЗС наголосив, що Італія "підтримує всі способи досягнення справедливого миру в Україні", який можливий лише за відновлення територіальної цілісності країни.

"Для союзників України цілком зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти цій нації у її боротьбі за незалежність", - підсумував він.

Також читайте: Італія може доправити Словаччині ППО SAMP-T, а Братислава передасть Україні Patriot, - Corriere della Sera