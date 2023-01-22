Італія та Франція закінчують підготовку ППО SAMP/T для передачі Україні, - Таяні
Італія спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який має бути переданий Україні.
Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Міністр сказав, що Італія надала Україні вже п'ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 млрд євро, і що готується шостий пакет, до якого входять системи ППО.
"У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, які ми не розголошуємо", - сказав Таяні.
Глава МЗС наголосив, що Італія "підтримує всі способи досягнення справедливого миру в Україні", який можливий лише за відновлення територіальної цілісності країни.
"Для союзників України цілком зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти цій нації у її боротьбі за незалежність", - підсумував він.
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Міністр оборони, на якого ми заслужили..
Leopard 2 продолжает будоражить массы. Издание Spiegel опубликовало материал, в котором сообщило о списке имеющихся у Бундесвера танков Leopard 2, которые могут быть переданы Украине. И список этот, мягко говоря, не особо блещет оптимизмом.
Из 312 танков Leopard 2 у Бундесвера 99 находятся на ремонте, либо модернизации, а из 212 исправных модификаций Leopard 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, только 19 танков Leopard 2A5 могут быть переданы Украине.
То есть, грубо говоря, Германия может предоставить Украине, такую себе танковую роту на стероидах?
Слава Польше 🇵🇱🇺🇦✊✊✊