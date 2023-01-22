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Італія та Франція закінчують підготовку ППО SAMP/T для передачі Україні, - Таяні

samp

Італія спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP/T, який має бути переданий Україні.

Про це повідомив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Міністр сказав, що Італія надала Україні вже п'ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 млрд євро, і що готується шостий пакет, до якого входять системи ППО.

"У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, які ми не розголошуємо", - сказав Таяні.

Глава МЗС наголосив, що Італія "підтримує всі способи досягнення справедливого миру в Україні", який можливий лише за відновлення територіальної цілісності країни.

"Для союзників України цілком зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти цій нації у її боротьбі за незалежність", - підсумував він.

Також читайте: Італія може доправити Словаччині ППО SAMP-T, а Братислава передасть Україні Patriot, - Corriere della Sera

Автор: 

Італія (1564) ППО (3146) Франція (3046) Таяні Антоніо (67)


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Топ коментарі
+10
ну дай БОЖЕ
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22.01.2023 16:40
+7
Отлично. Теперь будет возможность сбивать баллистику, а также сбивать крылатые ракеты подальше от крупных городов, снижая вероятность разрушений и гибели мирных жителей
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22.01.2023 16:42
+6
Так, звісно, путін мав бомбити українські міста по-приколу, а потім зберемося на шашлики і все порішаємо.
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22.01.2023 16:57
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ну дай БОЖЕ
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22.01.2023 16:40 Відповісти
Отлично. Теперь будет возможность сбивать баллистику, а также сбивать крылатые ракеты подальше от крупных городов, снижая вероятность разрушений и гибели мирных жителей
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22.01.2023 16:42 Відповісти
Ти взагалі про що? Якого дідька ти вирішила, що я зебіл? За Пороха був, є і буду. Взагалі вже клепку втратили люди чи що? Просто так беруть і обсирають інших нізащо
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22.01.2023 17:03 Відповісти
Боже,яке кончене,якщо ти проти кацапської мови,якого в тебе нік з англо тюрськими словами
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22.01.2023 17:10 Відповісти
Дмитрий! Эта ПВО может конечно сбивать все воздушные цели в стационарном положении. Но ее главная особенность это сопровождение колонн НА МАРШЕ. Мое мнение - ВСУ вооружают для наступления на каком то направлении. На каком именно думаю скоро узнаем.
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22.01.2023 18:02 Відповісти
Крім мелітопольського немає інших направлень,особливо якщо бомбанути кримський міст,і не дати перекидувати війська та військове майно морем
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22.01.2023 20:00 Відповісти
Ukrainian @ukrainiansfirst https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1617139164645834752 2 ч
Міністр оборони, на якого ми заслужили..
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22.01.2023 16:44 Відповісти
Так, звісно, путін мав бомбити українські міста по-приколу, а потім зберемося на шашлики і все порішаємо.
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22.01.2023 16:57 Відповісти
валенок ти резніковскій
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22.01.2023 17:05 Відповісти
а ліверна ковбаса???? яйця чухае?
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22.01.2023 16:44 Відповісти
Alexander Kovalenko @zloy_odessit https://twitter.com/zloy_odessit/status/1617124424490024960 3 ч
Leopard 2 продолжает будоражить массы. Издание Spiegel опубликовало материал, в котором сообщило о списке имеющихся у Бундесвера танков Leopard 2, которые могут быть переданы Украине. И список этот, мягко говоря, не особо блещет оптимизмом.
Из 312 танков Leopard 2 у Бундесвера 99 находятся на ремонте, либо модернизации, а из 212 исправных модификаций Leopard 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, только 19 танков Leopard 2A5 могут быть переданы Украине.
То есть, грубо говоря, Германия может предоставить Украине, такую себе танковую роту на стероидах?
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22.01.2023 17:10 Відповісти
Президент Польши Анджей Дуда сказал коротко... если Германия не дасть танки,то Польща сделает крутой ход, создаст еще одну маленкую Коалицию внутри Рамштайна...
Слава Польше 🇵🇱🇺🇦✊✊✊
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22.01.2023 17:14 Відповісти
Дякуємо.
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22.01.2023 17:16 Відповісти
Хорошая штучка https://missilery.info/missile/samp-t
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22.01.2023 17:32 Відповісти
Больше современных ЗРК!) Спасибо.
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22.01.2023 17:34 Відповісти
Gracie mille
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22.01.2023 17:36 Відповісти
 
 