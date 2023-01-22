Верховный комиссар ООН по делам беженцев Гранди посетил Николаев

Сегодня, 22 января, в Николаев прибыла делегация управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине во главе с комиссаром Филиппо Гранди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОВА.

"В воскресенье, 22 января, в Николаев прибыла делегация Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине во главе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Во время визита делегации начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким и представитель Управления Верховной Комиссии по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг подписали Меморандум о взаимопонимании для оказания поддержки пострадавшим от войны и внутренне перемещенным лицам в Николаевской области", - говорится в сообщении.

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"Благодарен нашим международным партнерам за поддержку и готовность к расширению сотрудничества. Благодаря этому мы сможем быстрее обеспечить людей, пострадавших в результате военной агрессии РФ, необходимой помощью", - сказал Ким.

Со своей стороны Верховный комиссар ООН поблагодарил команду Николаевской ОВА за помощь, которую область оказывала внутриперемещенным лицам, и отметил продолженные плодотворное сотрудничество. В частности, стороны будут сотрудничать и координировать усилия по предоставлению строительных материалов для ремонта поврежденного жилья, установлению и обустройству модульных домов, решению потребностей пострадавших и внутренне перемещенных лиц через юридическую и психосоциальную поддержку и т.д.

Также стороны обсудили предоставление многоцелевой денежной помощи для трудоспособных лиц, потерявших работу во время военного положения и не имеющих права на получение различных государственных социальных пособий. Денежная помощь для таких лиц позволит предотвратить негативные тенденции миграции профессиональных кадров из области и сохранить кадровый потенциал специальных профессий для восстановления Николаевщины.

Отметим, что УВКБ ООН на постоянной основе сотрудничает с Николаевской ОВА и помогает населению области. В частности, Управление обеспечивает ВПЛ гигиеническими наборами и непродовольственными товарами, а пострадавшие в результате военных действий домохозяйства строительными материалами (в частности, Очаковской громаде было предоставлено 10 фур с ремонтными наборами). В места компактного проживания доставлены генераторы, спальные комплекты, обогреватели, кровати и кухонные наборы. Кроме того, УВКБ ООН оказывает помощь для обустройства "Пунктов несокрушимости" и обеспечивает выплаты многоцелевой денежной помощи лицам, пострадавшим из-за войны войны", - добавили в ОВА.