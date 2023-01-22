Верховний комісар ООН у справах біженців Гранді відвідав Миколаїв

Сьогодні, 22 січня, до Миколаєва прибула делегація управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні на чолі з комісаром Філіппо Гранді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОВА.

"У неділю, 22 січня, до Миколаєва прибула делегація Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні на чолі з Верховним комісаром ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Під час візиту делегації начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та представниця Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг підписали Меморандум про взаєморозуміння задля надання підтримки постраждалим від війни та внутрішньо переміщеним особам у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

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"Вдячний нашим міжнародним партнерам за підтримку та готовність до розширення співпраці. Завдяки цьому ми зможемо швидше забезпечити людей, які постраждали внаслідок військової агресії рф, необхідною допомогою", - сказав Кім.

Зі свого боку Верховний комісар ООН подякував команді Миколаївської ОВА за допомогу, яку область надавала внутрішньопереміщеним особам, та наголосив на продовжені плідної співпраці. Зокрема, сторони співпрацюватимуть та координуватимуть зусилля у наданні будівельних матеріалів для ремонту пошкодженого житла, встановленні й облаштуванні модульних будинків, вирішенні потреб постраждалих та внутрішньо переміщених осіб через юридичну й психосоціальну підтримку тощо.

Також сторони обговорили надання багатоцільової грошової допомоги для працездатних осіб, що втратили роботу під час воєнного стану та не мають права на отримання різних державних соціальних допомог. Грошова допомога для таких осіб дозволить запобігти негативним тенденціям міграції професійних кадрів з області та зберегти кадровий потенціал спеціальних професій для відбудови Миколаївщини.

"Зазначимо, що УВКБ ООН на постійній основі співпрацює з Миколаївською ОВА та допомагає населенню області. Так, Управління забезпечує ВПО гігієнічними наборами та непродовольчими товарами, а домогосподарства, що постраждали внаслідок воєнних дій, будівельними матеріалами (зокрема, Очаківській громаді було надано 10 фур з ремонтними наборами). У місця компактного проживання передає генератори, спальні комплекти, обігрівачі, розкладні ліжка та кухонні набори. Крім того, УВКБ ООН надає допомогу для облаштування Пунктів незламності та забезпечує виплати багатоцільової грошової допомоги особам, що постраждали через війну", - додали в ОВА.