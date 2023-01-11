Уряд ще рік платитиме бізнесу компенсації за працевлаштування переселенців

Кабінет міністрів продовжив на 2023 рік програму виплати компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє Урядовий портал, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішення уряду передбачає доповнення механізмів фінансування програми, зокрема, за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в межах фінансових можливостей) та інших джерел, не заборонених законодавством", - йдеться у повідомленні.

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В Кабміні наголосили, що за 2022 рік програмою скористалися понад 10 тис. підприємців.

"Вони отримали від держави компенсацію на загальну суму 200 млн грн за те, що взяли на роботу майже 16,5 тисяч внутрішніх переселенців", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Прогнозні витрати Фонду на 2023 рік становлять 308 млн грн при прогнозному працевлаштуванні 23 тис. осіб.

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Нагадаємо, уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців в квітні 2022 року.

За кожного працевлаштованого з числа внутрішньо переміщених осіб держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (6700 грн) впродовж 2 місяців.