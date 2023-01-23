Дефицит мощности вырос, в пяти областях уже утром превышены лимиты, - "Укрэнерго"
В понедельник, 23 января, возросло потребление электроэнергии. Это связано с началом рабочей недели, а также постепенным понижением температуры по всей Украине. В этой связи вырос дефицит мощности.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях", - сообщили в компании.
Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. "Укрэнерго" удалось восстановить одну из линий 330 кВ на юго-востоке страны.
"Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - отметили в компании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
более того.любой электродвигатель работающий при пониженном напряжении,потребляет намного больше тока. а это значит что платить надо больше,чем платили бы при нормальном напряжении.
Одновременно с этим, конечно, нужно ремонтировать, заменять разрушенное. И помнить, что таких трансформаторов, которые нам нужны, нигде в цивилизованных странах нет, потому "ремонт" без наличия необходимого оборудования - задача очень трудная.
Мені холодно - я одягаюсь, лампи купив LED, жодних обігрівачів нема. А такі сусіди мабуть сраки в теплі звикли тримати і вмикають всіляке лайно, яке жере по 2-3 кіловати, потім скаржаться, а чого ж то вимикають світло.
Я розумію, що влада може брехати, але я також дуже добре розумію, що меседжи "це їм вигідно, вони про нас не дбають, тому що в них таких проблем нема" - це меседжи від кацапських тролів і дурної вати, спрямовані, щоб розісрати нас між собою і щоб замість протидії ворогу ми відволікались на протидію всередині. Ми у 2013-2014 вже відволіклись, що втратили частину України. Тому я набагато більше вірю офіційним даним, а за їх відсутності відсікаю всі фантазії, що це комусь вигідно всередині країни, аж поки не буде хоча б журналістського розслідування з фактичними даними, що винне неефективне українське управління.
https://biz.censor.net/news/3276114/oblenergo_grigorishina_otritsaet_prichastnost_k_rabote_krupneyisheyi_nelegalnoyi_kriptofermy
Я цілком за перевірки! Але я також цілком проти ворожих наративів, що у нас нема світла, бо це вигідно такій-сякій владі чи ще комусь окрім ху йла.
Тут десятки тролів і вони досить вміло вкидують - про електрику, про мобілізацію. Більшість з них зареєстровано у 2022-2023 роках, але є і більш ранні реєстрації. Також є корисні ідіоти, для яких чомусь легше звинуватити когось в Україні, аніж рашистську наволоч на прізвище ху йло. Зрозумійте - рашисти будуть дуже вдячні, якщо українці розісруться між собою, "розділяй і володарюй" - давній принцип, який дуже добре спрацьовував і в період національно-визвольної боротьби.
Як-то кажуть, люби Боже правду. Після значних пошкоджень можуть не перемикати різні черги, внаслідок чого одні сидять зі світлом по 12 годин підряд, а велика кількість сусідніх будинків може стільки ж сидіти без світла, мені такі випадки відомі. Напевно, обленерго чи то дтек після великих "прильотів" зайняті більш важливими справами і не відволікаються на "дрібниці" накшталт перемикання електрики з однієї групи будинків на іншу.
Також можливо, що внаслідок пошкодження окремих підстанцій тимчасово неможливо постачати електрику тим, хто до них був підключений, тобто частина споживачів "зникає" і частина обсягів постачання вивільнюється, цю частину спрямовують іншим споживачам, поки не вирішать питання постачання електрики тим, кому наразі через пошкодження постачати стало тимчасово неможливо, тому більше споживачів в окремих частинах великого міста, району, області може в такі періоди бути зі світлом, тоді як інша частина сидить без світла.
Якщо б не було тролів і такі наративи не були вигідні рашистам - я би і не витрачав час на такі розмови. Але інформаційна війна триває, а кацапи прагнуть, щоб українці пересварилися між собою і можна було швидше нас перемогти, звідси й наративи, що люди сидять без світла, а комусь в Україні це нібито вигідно. Насправді це вигідно лише ху йлу і його колаборантам. Це один з різновидів загального кацапского пропагандонського наративу, що "одні страждають, а іншим це вигідно", при чому вигідно не путлеру, а нібито Заходу, "зеленському", євреям, масонам і будь-кому з хворої кацапської фантазії.
побігай подивись, чи були влучання, гнида колаборантська
так, звичайно, це не ваше ***** підриває енергооб'єкти, це комусь в Україні це вигідно - розповіси це чортам у пеклі, коли туди потрапиш разом з *****м
***** вигідно, щоб українці між собою пересварилися, повторюючи тупу маячню, що це нібито хтось з України на цьому заробляє
І ніколи не змінюй свою тролячу платівку! Сказали тобі посварити українців і відволікти їх від головного винуватця, що українці вимушені по півдоби сидіти без світла - продовжуй 3,14здіти, що винуватий хтось інший, а ***** ніби й не при чому.
Причетні до цього - такі як ти знавці, куди влучили кацапські ракети. Гарна робота, колаборанте
Чи ти лише корисний ідіот? У будь-якому випадку, напрям твого руху - за руцким корабльом
І це при мінусовій температурі та "На Рівненський та Південноукраїнській АЕС вимушене зниження потужностей, - МАГАТЕ Джерело: та після масованої кацапської атаки.
Смішно, коли дебіли від роду такі, як ти, вважають усіх дурними, крапка.
То звернися до нацкомісії регулювання енергетики з запитом, що відбувається. Можна ще петицію підписати.
А можеш продовжити винуватити всіх, окрім x Y й л а - в такому разі рухай свою дупу за корабльом
А аргументація у відео - якраз для тупенької вати:
1) Фото руйнувань не показали! А що, потрібно кацапам допомагати, звітуючи, куди саме вони влучили по тим координатам, що в них були?
2) Вигідно продавати насамперед бізнесу, а потім населенню. А знаєш, як продавати ще вигідніше? І тим, і тим, більше продав - більше заробив. Але коли не можеш продати всім, бо не вистачає обсягів від влучань по генерації та розподілу - продаєш обмежену кількість. А у кого в робочі дні більший пріоритет - у підприємств, які дають робочі місця і від скорочень чи банкрутства яких люди втратять роботу і будуть жебрувати (бо тут не США і лише на допомогу по безробіттю тут не вижити, а в бюджеті ще й грошей стільки нема), чи у побутових споживачів, які вдома ніхера корисного для країни не роблять?
3) Аналогія з картоплею на базарі - на рівні базарних бабів, як і все відео. Будь ласка, факти, без фантазій? В нормальних журналістських розслідуваннях показують документи, порівнюють конкретні обсяги, ціни і таке інше.
4) Він каже, що електрику з сонячних та вітрових станцій скуповує ДЕРЖАВА. При чому тут експорт з приватних компаній?
5) Якщо він - інженер-енергетик і точно знає, які стандарти де використовуються і що точно такі самі, як нам потрібно, трансформатори продаються десь у Європі - нехай назбирає фактичну інформацію і опублікує, нехай поскаржиться у Нацкомісію, нехай виставить петицію, під якою я підпишусь обома руками. А зараз це все - порожні балачки на рівні кацапських пропагандонів, які розповідають, проти кого вони тут воюють.
6) Л - логіка. Великі трансформатори радянського стандарту виробляли ще у 60-х роках, тому Siemens повинен зараз виробляти такі самі. Щось про виробничі лінії, які треба підлаштовувати чи навіть змінювати під конкретні характеристики продукції, цей добродій чув? Він може конкретно вказати хоча б на один вироблений Siemens трансформатор з аналогічними характеристиками, які використовуються в Україні на виході з електростанцій? Це все на рівні білявки - там трансформатор і тут трансформатор, то чому ви кажете, що вони різні, коли і те, і інше - трансформатор?!
2. Тут повна маячня, коли разом з населенням вимикають хлібокомбінати.
3. Що ти, бидло, за свою недоосвіту платило свинями та картоплею, це і так зрозуміло, там на каналі десятки відео з цифрами та фактами.
4. Інфузорія, а ти навіть не знаєш, що таке гарантований покупець, ойц!
5. Якщо хочеш послати нахер, але культурно, то кажеш звертатися до суду, а якщо ще познущатися, то у Нацкомісію чи якусь схожу псевдоконтору. Пиши в Спортлото.
6. Якщо вже про Siemens, тобто Німеччину, то тільки недавно вони вже передали 40 трансформаторів, тільки ви їх піздите, а потім піздіть про як все погано.А це тільки німці, Фінляндія знімає працююче обладнання і передає в Україну, а собі ставить новіше, поєднує корисне з корисним. А ти зі своїм енергетичним факультетом можеш молоти всяку херню, про невідповідність стандартів. Так там стандартів так мародерити, як ви звикли, не існує.
Зараз цікаві відео, що роблять на камеру з такими як ви мародерами в Туреччині, спочатку в м'ясо луплять кийками, а потім вуха відрізають.
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3668906-ukraina-otrimala-vid-nimeccini-334-tonni-obladnanna-dla-vidnovlenna-energeticnoi-infrastrukturi.html Починаючи з липня 2022 року в межах кампанії Німецько-українського
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3668906-ukraina-otrimala-vid-nimeccini-334-tonni-obladnanna-dla-vidnovlenna-energeticnoi-infrastrukturi.html енергетичного партнерства до України надійшло 43 гуманітарні вантажі для відновлення енергетичної інфраструктури - загалом майже 334 т обладнання.
2. Відомі факти, що вимкнули хлібокомбінат, але не вимкнули споживача нижчої черги? Бігом до Нацкомісії, вона накладає штрафи. А якщо немає доказів - припиняй п и 3 д і т и.
3. Ритися у багні - це ти майстер. Скооперуйся з тою базарною бабою з відео, підготуйте розслідування і надішліть до Нацкомісії, до міненерго, МВС, прокуратури, СБУ. Так і дізнаємось, чи є там щось, чи це така ж хвороблива фантазія, як і все інше, що ти тут пишеш.
4. Так це держава скуповує електрику чи вона йде на експорт? Чи це держава спрямовує на експорт, хоча могла б внутрішнім споживачам? Це серйозні звинувачення, або збирай доказову базу і направляй контролюючим і правоохоронним органам, або не п и 3 д и.
5. Див. п. 4. Штрафи Нацкомісія он повиписувала.
6. Коли захочеш перетворитись з базарної баби в адекватного громадянина, який хоче правди - збери фактичні дані про передачу обладнання, обсяги постачання і див. п. 3-4.
А на даний час твої висери - рівня ватного троля, який намагається відвернути увагу від злочинів путлера і хоче розісрати українців між собою. Для прикладу, на резнікова не просто п и 3 д і л и, що він крадій, бо там всі крадуть, а знайшли документи з конкретними даними, от і ти скооперуйся з журналістами, блогерами, пошукай, знайди і передай, куда треба.
Я сам вважаю, що ахметов не робить все, що міг би, для ремонту, але поки немає доказів, для мене винуватець - х у й л о, а для дурників і вати винувата безліч людей, а х у й л о десь позаду їх. Такі дебіли бісять набагато більше, бо ви живете тут і підриваєте Україну зсередини, і поки ви провокуєте лайки між українцями, кацапи перемагають.
Так і тут - війною нібито знову "користуються олігархи". Знову хочеться кудись мітнутись? А поки будете мітатись - Україну у розбраті розірве на шматки х у й л о.
І чого я продовжую мітати бісер перед ватною свинею, яка вочевидь не хоче бачити очевидних речей?
P.S.генераторы любой мощности, вы можете купить в наших магазинах от слуг народа.
і ось питання,а на кой ляд мені світло з 00 до 5-ої ранку,чи може вони таким чином лімити використовують?
так само цілу нічь є вода,а навіщо? це ж працюють насосі,і доволі потужні,чому не припиняють постачання хоча б з тих же 00 годин до 5-ої ранку?
Користуйтесь!
З.І. Не намагайся відбілювати "рижого" і дтек -ніхто твоїй мєтодічкі не вірить ...