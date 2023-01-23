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Дефіцит потужності зріс, у п’яти областях вже зранку перевищені ліміти, - "Укренерго"

електроенергія

у понеділок, 23 січня, зросло споживання електроенергії. Це пов’язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях", - повідомили у компанії.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

""Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - зазначили в компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дефіцит у енергосистемі Києва все ще значний, закликаємо економити, - YASNO

Автор: 

Харківщина (6054) Запорізька область (3567) електроенергія (6176) Укренерго (2681) Волинська область (858) Дніпропетровська область (3659) Львівська область (2418)


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Топ коментарі
+7
Дуже хороше питання як так виходить що перед святами люди були вдома, підприємства працювали і світло було ( при шалених обстрілах). І це все разом працювало, а зараз нема майже зовсім. Вимикають світло 3 рази на добу по 4 години. І говорять про дефіцит і це в вихідні дні, коли виробництва стоять. Якась дуже дивна хрінь.
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23.01.2023 11:26
+3
Было бы хорошо контролировать мощность для каждого отдельного дома, в котором есть любое отопление. Одно дело, когда отопления вообще нет, и другое - когда изнеженные жители не могут дома надеть кофту и штаны и взамен врубают обогреватели по несколько киловатт каждый. Кому-то комфорт подавай, а кто-то из-за этого без света вынужден сидеть.

Одновременно с этим, конечно, нужно ремонтировать, заменять разрушенное. И помнить, что таких трансформаторов, которые нам нужны, нигде в цивилизованных странах нет, потому "ремонт" без наличия необходимого оборудования - задача очень трудная.
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23.01.2023 11:35
+3
И должна быть приписка
P.S.генераторы любой мощности, вы можете купить в наших магазинах от слуг народа.
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23.01.2023 11:38
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Щоб не вимикати вони 175 Вольт подають ...Не знаю що гірше чи так чи без світла
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23.01.2023 11:20 Відповісти
175 вольт подавати ніхто не буде.Велике навантаження.Та це й неможливо технічно.
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23.01.2023 11:30 Відповісти
Не тільки можливо технічно, а й є у наявності внаслідок дії закону Ома для повного кола. Сила току дорівнює напрузі подачі та її падіння поділеній на супротив повного кола плюс супротив внутрішнього, відповідно величина напруги що Ви отримуєте падає на величину її падіння внаслідок супротиву споживачів які знаходяться у ланцюгу отримання електрики ДО Вас, а силу току більшу ніж подається у мережу взяти ніде, от і маєте на залишку не 220, а 200, 190 і т.д. Простий приклад - візьміть лампочки розраховані на живлення 1, 5 В у кількості 147 штук та з'єднайте їх послідовна, і кожна з них буде почувати себе добре, або 2 на 220В та тех з'єднайте послідовно і "яскравість" світла від них Вам дуже не сподобається! Це, до речі, шкільна загальноосвітня программа навчання!
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23.01.2023 12:33 Відповісти
Теж трохи енергетик,можливо так:із двадцяти турбогенераторів якоїсь станції працює 17,три типу на ремонті.От і все.Плюс регулярні відключення.При безперебійному електропостачанні холодильник працює півтори години на добу,світло з перебоями-працює,коли світло є.Та й кожен намагається і акумуоятори зарядити і все що можна,поки світло.
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23.01.2023 14:26 Відповісти
краще без світла. за низької напруги,може вийти з ладу побутова техника-(холодильник,морозильна камера)
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23.01.2023 11:31 Відповісти
Ознайомтесь з характеристиками своєї ******** побутової техніки і Ви здивуєтесь, бо багато з неї працюють у межах живлення від 140, ба навіть 110 до 240, а може й 275 В! Користуйтесь й насолоджуйтесь!
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23.01.2023 12:35 Відповісти
Так,на телевізорі пише 100-240 вольт,але це не стосується холодильників ,насосів і таке інше.У мене длч тких випадків стоїть стабілізатор.На весь будинок.
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23.01.2023 14:29 Відповісти
на телевизорах,компьютерах,стоять импульсные блоки питания. да,они могут работать при меньшем напряжении. но электродвигатели холодильников,стиралок,насосных станций,насосов на отоплении,микроволновок-НЕ МОГУТ!

более того.любой электродвигатель работающий при пониженном напряжении,потребляет намного больше тока. а это значит что платить надо больше,чем платили бы при нормальном напряжении.
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24.01.2023 01:18 Відповісти
ещё момент. в ДСТУ на электроэнергию написано-230 вольт+/- 5%,допускается отклонение на краткий промежуток +/- 10%. я имею документ из Мин.энергетики,где чётко написано,что в розетке допустимый минимум-209 вольт!
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24.01.2023 01:21 Відповісти
У Сумській як не дивно теж. Чому дивно?. Тому що світла нема від слова зовсім. -4/+2. Як при такому графіку можно не вкластись в ліміт. Що це за нафіг такі ліміти, що світла немає, а лімити перевищуються?
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23.01.2023 11:21 Відповісти
Дуже хороше питання як так виходить що перед святами люди були вдома, підприємства працювали і світло було ( при шалених обстрілах). І це все разом працювало, а зараз нема майже зовсім. Вимикають світло 3 рази на добу по 4 години. І говорять про дефіцит і це в вихідні дні, коли виробництва стоять. Якась дуже дивна хрінь.
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23.01.2023 11:26 Відповісти
Хлопці, а ви не зажерлись?! Зараз у Одесі на вихідних порівнянно непогано було, 4 - 4,5 години без світла і 4,5 - 5 годин із світлом, але ще 3 дні тому на протязі пари місяців отримувати світло від 2 до 3 годин з перервою у наданні у 6 - 9 годин було нормою і радили звертатися зі скаргою лише тім, у кого світла не має більше 10 годин безперервно! Тож ви якісь слабаки які жалкуються на все що можливо, з вами б я у розвідку точно не пішов!!! А причина проста - холоднішає і люди вмикають електричне опалення яке зжирає миттєво будь які ліміти, а з південних областей перекидають частку лімітів туди де холодніше - на північний захід і схід, схід і північ, і це я вважаю правильно, бо проблеми різні за розміром. От і все - дуже просто й зрозуміло!!!
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23.01.2023 12:49 Відповісти
задрали уже этим светом, на дворі жара а в них все ліміти
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23.01.2023 11:24 Відповісти
Ти це звідки пишешь, з Дубаї?!
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23.01.2023 12:50 Відповісти
Не здивуюсь якщо це або роССіянці з фальшивими ІР-адресами, але наши ватничкі, що не проти ідейно, або за гроші підіграти рашистам!
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23.01.2023 12:51 Відповісти
Было бы хорошо контролировать мощность для каждого отдельного дома, в котором есть любое отопление. Одно дело, когда отопления вообще нет, и другое - когда изнеженные жители не могут дома надеть кофту и штаны и взамен врубают обогреватели по несколько киловатт каждый. Кому-то комфорт подавай, а кто-то из-за этого без света вынужден сидеть.

Одновременно с этим, конечно, нужно ремонтировать, заменять разрушенное. И помнить, что таких трансформаторов, которые нам нужны, нигде в цивилизованных странах нет, потому "ремонт" без наличия необходимого оборудования - задача очень трудная.
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23.01.2023 11:35 Відповісти
Може в США грошей кури не клюють, а в Україні переважна більшість населення електроенергію давно економить по економічним причинам, щоб платити менше. Тим більш, що якщо більше 250 кВт, то рахується весь обсяг спожитої енергії по іншому вищому тарифу. Доходить до абсурду, коли сусідка взагалі ніколи світло не вмикала. Зараз проблема відключитися від централізованого опалення, бо що не встановиш, АГВ чи електричні теплові насоси, якими є ******* інверторні кондиціонери, все одно самому опалювати вигідніше в рази.
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23.01.2023 12:05 Відповісти
Згоден, нахрін ту економію, як деякі вмикали газові плити на камеру і палили безперервно назло Порошенку, так зараз давайте повмикаємо всілякого електричного гівна, комфорт важливіший за економію.
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23.01.2023 12:10 Відповісти
Мабуть у вас ліва проводка, що ви можете палити на зло комусь, на газ теж лічильники. Дивний американець про лічильники навіть не чув, схожий на кацапа, який знає, що на дровах лічильника немає.
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23.01.2023 12:22 Відповісти
Повторюю: якщо є теплопостачання, нахіба палити обігрівачі. Якщо теплопостачальник неналежним чином виконує обов'язки - потрібно скаржитись до НКРЕ чи як воно зараз зветься, і одягнути пару зайвих елементів одягу - кофту, штани. А не палити обігрівачі. Ті пару кіловат для кожного споживача не дуже збільшать платіжку, але коли вони разом спалюють електрику - це зайве навантаження, якого можна добровільно уникнути.
Мені холодно - я одягаюсь, лампи купив LED, жодних обігрівачів нема. А такі сусіди мабуть сраки в теплі звикли тримати і вмикають всіляке лайно, яке жере по 2-3 кіловати, потім скаржаться, а чого ж то вимикають світло.
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23.01.2023 12:56 Відповісти
А хто палить? У сусідів, у жодного навіть обігрівача нема. І грошей зайвих теж. Це казки жирного ексміністра Реви, який розповідав, що українці бідні, бо жеруть багато, і казав брати приклад харчування з німців. Так у німців учорашнє взагалі не їдять, і харчуються різноманітно. Це воно почало казки про труси і майки до яких звикли українці. У тих же німців централізованого опалення нема взагалі і це чудово. В мене зараз вікно відкрито, хоча тягне, бо палять як дурні, коли на вулиці тепло, замість того, щоб економити. Лампи на LED поміняв, коли це була велика дивина. 630 доларів тоді обійшлась заміна ламп.
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23.01.2023 13:09 Відповісти
"Дмитрий Анатольевич"! Щось за своє життя я не бачив ЖОДНОЇ родини в якої не було ЖОДНОГО електрообігрівача, хоча б про всяк випадок. Нагадаю й те, що ******* кондиціонери можуть також надавати тепло, і є моделі що роблять це при морозах навіть у -15 градусів. Тому не треба ля-ля!!! І дійсно, дехто відмовляється від їх використання з огляду на те, що можливо просто трошки тепліше одягнутися, якщо звісно у тому є потреба, а дехто навпаки, згоден вікна держати відкритими аби опалювати додатково навіть без критичної потребу. І я не якійсь міністр, і розповідаю зовсім не казки, бо, на жаль, відверто тупих людей у нас вистачає, одні вибори у 2019 році чого коштують!!!
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23.01.2023 13:22 Відповісти
В жодної з 8 сусідніх квартир нема обогрівача, де жлоби, де голота, де давно зламалися. Та і особливою потреби нема, завжди топили, в будинку трохи прохолодно лише кілька тижнів на рік. В мене кондиціонер з функцією обігріву до -30, але навіщо його вмикати, якщо палять централізовано і за дурні гроші і ніяк не відмовишся? Якщо би ще і фасад утеплив, то мабуть все би прокляв. В минулому році весною палили при +15 на вулиці, в хаті було 30 тепла, зомліти було можна. Зараз 26 градусів тепла з при-відкритим вікном. Так що ля-ля саме ви.
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23.01.2023 13:39 Відповісти
В окремо взятій будівлі може бути й так, а в іншій - навпаки.
Я розумію, що влада може брехати, але я також дуже добре розумію, що меседжи "це їм вигідно, вони про нас не дбають, тому що в них таких проблем нема" - це меседжи від кацапських тролів і дурної вати, спрямовані, щоб розісрати нас між собою і щоб замість протидії ворогу ми відволікались на протидію всередині. Ми у 2013-2014 вже відволіклись, що втратили частину України. Тому я набагато більше вірю офіційним даним, а за їх відсутності відсікаю всі фантазії, що це комусь вигідно всередині країни, аж поки не буде хоча б журналістського розслідування з фактичними даними, що винне неефективне українське управління.
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23.01.2023 14:49 Відповісти
Енергетики спростовують навіть коли їх за руку на гарячому СБУ ловило, а не те що, як зараз.
https://biz.censor.net/news/3276114/oblenergo_grigorishina_otritsaet_prichastnost_k_rabote_krupneyisheyi_nelegalnoyi_kriptofermy
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23.01.2023 22:36 Відповісти
Стаття від липня 2021 року.
Я цілком за перевірки! Але я також цілком проти ворожих наративів, що у нас нема світла, бо це вигідно такій-сякій владі чи ще комусь окрім ху йла.

Тут десятки тролів і вони досить вміло вкидують - про електрику, про мобілізацію. Більшість з них зареєстровано у 2022-2023 роках, але є і більш ранні реєстрації. Також є корисні ідіоти, для яких чомусь легше звинуватити когось в Україні, аніж рашистську наволоч на прізвище ху йло. Зрозумійте - рашисти будуть дуже вдячні, якщо українці розісруться між собою, "розділяй і володарюй" - давній принцип, який дуже добре спрацьовував і в період національно-визвольної боротьби.
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27.01.2023 11:28 Відповісти
Ніби я не знаю хто тоді в 2021 там були і хто зараз. Нічого не змінилося, ті ж самі, які крали по 7 млн. в місяць електри і СБУ в ніщо не ставили. А зараз взагалі цікаво, почалося ще до початку цього року, як тільки прильоти, то мінімум добу майже не відключають, щоб показати нагору от ми молодці. Як тільки в новинах починають, що полагодили, входимо в графік,... тобто позитив, то починають знову по півдоби відключати. Тобто технічна можливість подачі електроенергії є. А тепер хто злочинець, хто таке творить і на цьому наживаються чи ті на яких наживаються і ще виказують своє невдоволення.
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27.01.2023 13:03 Відповісти
як тільки прильоти, то мінімум добу майже не відключають

Як-то кажуть, люби Боже правду. Після значних пошкоджень можуть не перемикати різні черги, внаслідок чого одні сидять зі світлом по 12 годин підряд, а велика кількість сусідніх будинків може стільки ж сидіти без світла, мені такі випадки відомі. Напевно, обленерго чи то дтек після великих "прильотів" зайняті більш важливими справами і не відволікаються на "дрібниці" накшталт перемикання електрики з однієї групи будинків на іншу.
Також можливо, що внаслідок пошкодження окремих підстанцій тимчасово неможливо постачати електрику тим, хто до них був підключений, тобто частина споживачів "зникає" і частина обсягів постачання вивільнюється, цю частину спрямовують іншим споживачам, поки не вирішать питання постачання електрики тим, кому наразі через пошкодження постачати стало тимчасово неможливо, тому більше споживачів в окремих частинах великого міста, району, області може в такі періоди бути зі світлом, тоді як інша частина сидить без світла.

Якщо б не було тролів і такі наративи не були вигідні рашистам - я би і не витрачав час на такі розмови. Але інформаційна війна триває, а кацапи прагнуть, щоб українці пересварилися між собою і можна було швидше нас перемогти, звідси й наративи, що люди сидять без світла, а комусь в Україні це нібито вигідно. Насправді це вигідно лише ху йлу і його колаборантам. Це один з різновидів загального кацапского пропагандонського наративу, що "одні страждають, а іншим це вигідно", при чому вигідно не путлеру, а нібито Заходу, "зеленському", євреям, масонам і будь-кому з хворої кацапської фантазії.
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27.01.2023 13:37 Відповісти
Так жодного разу за пару місяців кацапи у нас не влучили у критичні об'єкти, дякуючи ППО, щоб обленерго "були зайняті більш важливими справами", так що відмазка не котить, от Молдова з Придністров'ям поруч. Та і б'ють вони більше по Одесі і області, бо там оркам цікавіше. І промспоживачам енергія продається в 2,5 рази дорожче ніж населенню. А як пояснити відключення по 16 годин на добу, коли кацапи деякий час взагалі не били по енергетиці, і в Харкові, Запоріжжі,.. і інших прифронтових містах по яким лупили артою був краще стан з відключеннями. Питання риторичне, з США, як і з мацкви видно краще.
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27.01.2023 17:52 Відповісти
Жодного разу? Ти ба. Напевно, як і останнього разу, як і минулого. Про що ще можна спілкуватись. Бачу, що далі можна час не витрачати.
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27.01.2023 17:58 Відповісти
З підаром адвокатом дтек та обленерго, який шифрується і прапорці міняє дійсно нема про що розмовляти. Кожен по своєму місту і околицям знає, були чи ні ураження.
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27.01.2023 18:02 Відповісти
з нас двох єдиний підар - це ти
побігай подивись, чи були влучання, гнида колаборантська
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27.01.2023 18:05 Відповісти
Шифруйся далі підарастичний агент злодюг, які працюють на кацапів, намагаюючись викликати невдоволення народу, але народ розуміє, що то місцеві гниди працюють, щоб підірвати віру в справедливість та перемогу України. Як в свій час шифрували майнінг ферму на території обленерго, а потім як СБУ знайшло, то не ми, звідки вона взялася, і енергію вона не споживала. Ти мабуть звідти, по тупим відмазкам. Тебе не заплатять, твої куратори з ФСБ, бо твої висери дають зворотній ефект.
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27.01.2023 18:16 Відповісти
продовжуй кукурікати, ватний колаборанте
так, звичайно, це не ваше ***** підриває енергооб'єкти, це комусь в Україні це вигідно - розповіси це чортам у пеклі, коли туди потрапиш разом з *****м
***** вигідно, щоб українці між собою пересварилися, повторюючи тупу маячню, що це нібито хтось з України на цьому заробляє
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27.01.2023 18:27 Відповісти
А пішли ботовські смайлики, завжди так коли вам нема чимкрити. Побільше, побільше, ботяра, а то тобі прапор фсб не заплатить. Заробляє не Україна, бо обленерго приватна власність, дебіляка ти кінчена. А власник 75 відсотків кацапський Григоришин і всі ці знають. Ти допіздишся, що хазяї тобі і копняка дадуть, бо чи ти більше мене злиш, то більше я напишу. Облэнерго Григоришина отрицает причастность к работе крупнейшей нелегальной криптофермы Джерело: https://biz.censor.net/n3276114
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27.01.2023 18:50 Відповісти
Молодець, а тепер біжи збирай дані, куди твої кацапи влучили, передаси́ їх потім вашому *******

І ніколи не змінюй свою тролячу платівку! Сказали тобі посварити українців і відволікти їх від головного винуватця, що українці вимушені по півдоби сидіти без світла - продовжуй 3,14здіти, що винуватий хтось інший, а ***** ніби й не при чому.
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27.01.2023 19:02 Відповісти
Більше смайликів, ботяра фсбшна. Те що творять виродки, де кінцевий бенефіціар кацапський бізнесмен, це підрив обороноздатності України в умовах воєнного стану. І ти теж до цього причетний, того і шифруєшся, гнидота. Хоча скоріше в тебе кацапський прапорець, ти його замазуєш прапорцями країн Заходу, а України не можеш зробити, бо поширені VPN сервіси не надають кацапам український ip.
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27.01.2023 19:12 Відповісти
"Це творять виродки" - то це обленерго самі себе обстріляли? Десь я таке бачив - а, дійсно, це тупорилі кацапські тролі так казали, а ще більш тупорилі ватники цьому вірили.

Причетні до цього - такі як ти знавці, куди влучили кацапські ракети. Гарна робота, колаборанте
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27.01.2023 19:44 Відповісти
Які тупорилі пересмикування дебільного бота, мені тебе навіть жалко, бо що то за існування з повною відсутністю інтелекту. Холуї григорішина продають електрику не населенню, бо йому дешево і треба по завданню фсб викликати незадоволення населення. Але наше населення не дурне і знає, що то приватна контора, якою мають ще раз зайнятися СБУ і тобою теж, скільки би ти не міняв прапорці.
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27.01.2023 20:19 Відповісти
Поки не зрозумієш, що за відсутність електрики можна дякувати лише твоєму ******* - будеш прямувати за руснявим кораблем
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27.01.2023 23:24 Відповісти
В вінницькому Політесі були і є нормальні факультети, так ІТКІ, АСУ, економічний,.. а є повне дно, а саме енергетичний факультет, де вчаться ідіоти з кунсткамери, такі як ти, за свиню з села,.. і це така ЕЛІТЕ енергетики. Що вже казати про рядового електрика МРЕМ.
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28.01.2023 12:43 Відповісти
Цікаво, коли вже СБУ спіймає всіх ватних тролів на кшталт тебе?
Чи ти лише корисний ідіот? У будь-якому випадку, напрям твого руху - за руцким корабльом
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11.02.2023 16:36 Відповісти
Поки що СБУ ловить вас ********* енергетиків, які ніби не помітили як у них на території обленерго цілу будівлю заставили 5000 комп'ютерів і ті споживали на 7 000 000 грн. електрики в місяць. Та за таке вам гнидам гнити у тюрмі до скону, а в такий час за те, як наживаєтесь на відключеннях, знищувати на місці, як мародерів та агентів мацкви.
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11.02.2023 19:32 Відповісти
Корисний ідіоте (на жаль, корисний лише для путлера), запхай собі ту новину 2021 року в дупу, до жовтня минулого року жодних проблем з постачанням електрики не було, потім підірвали великі трансформатори і почалося. Якщо не знаеш, навіщо потрібні трансформатори - поцікався і досить розповсюджувати ватну маячню, електрику вимикають, бо кацапи поцілили у трансформатори - крапка. Поки рухаешся за руцким корабльом - знайди хоча б одну клепку, щоб не виглядати настільки тупеньким.
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12.02.2023 15:24 Відповісти
Злодюжка недолугий, так ви мали після тієї старої новини ще сидіти років 8, а враховуючи нахабність, масштаб та підрив обороноздатності в критичній інфраструктурі, то смертна кара, а так як у на гуманізм, то пожиттєве. Дибілятко від енергетики, строкова давність по дрібним злочинам і то 3 роки, а тут 1,5 роки пройшло і давайте забудемо, а срака не злипнеться. Тим більш скільки ви нових центрі майнингу по Україні мали та маєте. Хоча по зрівнянню скільки ви зараз заробляєте на відключеннях та на допомозі, що для вас майнинг вже дрібниця не варта уваги. Обладнання яке надає світ вимірюєте сотнями тон. А потім три бутилки, три шашлика кинула у пропасть,.. Чмо, вас час від часу за яйця беруть, то ви не відключаєте так нахабно. Імбіцил, ти хоч новини читай, сьогодні пишуть що "Дефіциту потужності немає, на сьогодні ліміти споживання не доводились, - "Укренерго" Джерело:
І це при мінусовій температурі та "На Рівненський та Південноукраїнській АЕС вимушене зниження потужностей, - МАГАТЕ Джерело: та після масованої кацапської атаки.
Смішно, коли дебіли від роду такі, як ти, вважають усіх дурними, крапка.
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12.02.2023 16:41 Відповісти
Кацапи поцілили у критичну інфраструктуру, після чого почались аварійні відключення. Все інше - твої хворі фантазії. Або давай актуальну інформацію, або пливи за корабльом
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12.02.2023 17:00 Відповісти
Тобі відмороженому злодію сьогоднішні новини Цензору це неактуальна інформація, то чого ти не на своєму улюбленому лента.сру, VPN вже в тебе є. Які ви примітивні крадії передбачувані, коли припираєшь до стінки фактами, відразу зливаєтесь.
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12.02.2023 17:11 Відповісти
Ватніку, жодних фактів ти не вказав, окрім посилання на "новину" кількарічної давнини і твоїх хворих фантазій, тому слідуй за корабльом
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12.02.2023 17:36 Відповісти
Довбойоб, в коменті два посилання на сьогоднішні новини, але ти зайняте рахуванням вкрадених у народу грошей.
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12.02.2023 17:43 Відповісти
Вато, слова "зниження споживання на вихідних" (коли підприємства не працюють) та "імпорт електрики" тобі ні про що не кажуть?

То звернися до нацкомісії регулювання енергетики з запитом, що відбувається. Можна ще петицію підписати.

А можеш продовжити винуватити всіх, окрім x Y й л а - в такому разі рухай свою дупу за корабльом
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12.02.2023 17:52 Відповісти
Крадій, яке виробництво, у нас в місті те що споживає електрику працює і у вихідні, а офіси у робочі дні вимикають разом з населенням. Вимикають навіть виробництва хліба, хоча це основні велики споживачі електроенергії та є критичними. Імпорт, знаємо, продаєте за кордон, там енергія на порядок дорожче. ***** крадене, не відволікайся, все одно безглуздо ************. https://m.youtube.com/watch?v=6PDRUl-KHuU&t=95s Скільки заробляють на темряві коли вимикають світло Схеми Тарифи Цифри Причини
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12.02.2023 18:03 Відповісти
Нагадаю, що Укренерго - державне утворення.

А аргументація у відео - якраз для тупенької вати:

1) Фото руйнувань не показали! А що, потрібно кацапам допомагати, звітуючи, куди саме вони влучили по тим координатам, що в них були?

2) Вигідно продавати насамперед бізнесу, а потім населенню. А знаєш, як продавати ще вигідніше? І тим, і тим, більше продав - більше заробив. Але коли не можеш продати всім, бо не вистачає обсягів від влучань по генерації та розподілу - продаєш обмежену кількість. А у кого в робочі дні більший пріоритет - у підприємств, які дають робочі місця і від скорочень чи банкрутства яких люди втратять роботу і будуть жебрувати (бо тут не США і лише на допомогу по безробіттю тут не вижити, а в бюджеті ще й грошей стільки нема), чи у побутових споживачів, які вдома ніхера корисного для країни не роблять?

3) Аналогія з картоплею на базарі - на рівні базарних бабів, як і все відео. Будь ласка, факти, без фантазій? В нормальних журналістських розслідуваннях показують документи, порівнюють конкретні обсяги, ціни і таке інше.

4) Він каже, що електрику з сонячних та вітрових станцій скуповує ДЕРЖАВА. При чому тут експорт з приватних компаній?

5) Якщо він - інженер-енергетик і точно знає, які стандарти де використовуються і що точно такі самі, як нам потрібно, трансформатори продаються десь у Європі - нехай назбирає фактичну інформацію і опублікує, нехай поскаржиться у Нацкомісію, нехай виставить петицію, під якою я підпишусь обома руками. А зараз це все - порожні балачки на рівні кацапських пропагандонів, які розповідають, проти кого вони тут воюють.

6) Л - логіка. Великі трансформатори радянського стандарту виробляли ще у 60-х роках, тому Siemens повинен зараз виробляти такі самі. Щось про виробничі лінії, які треба підлаштовувати чи навіть змінювати під конкретні характеристики продукції, цей добродій чув? Він може конкретно вказати хоча б на один вироблений Siemens трансформатор з аналогічними характеристиками, які використовуються в Україні на виході з електростанцій? Це все на рівні білявки - там трансформатор і тут трансформатор, то чому ви кажете, що вони різні, коли і те, і інше - трансформатор?!
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12.02.2023 18:47 Відповісти
1. Які там фото, так такі гниди як ти в онлайн режимі звітують перед кацапами.

2. Тут повна маячня, коли разом з населенням вимикають хлібокомбінати.

3. Що ти, бидло, за свою недоосвіту платило свинями та картоплею, це і так зрозуміло, там на каналі десятки відео з цифрами та фактами.

4. Інфузорія, а ти навіть не знаєш, що таке гарантований покупець, ойц!

5. Якщо хочеш послати нахер, але культурно, то кажеш звертатися до суду, а якщо ще познущатися, то у Нацкомісію чи якусь схожу псевдоконтору. Пиши в Спортлото.

6. Якщо вже про Siemens, тобто Німеччину, то тільки недавно вони вже передали 40 трансформаторів, тільки ви їх піздите, а потім піздіть про як все погано.А це тільки німці, Фінляндія знімає працююче обладнання і передає в Україну, а собі ставить новіше, поєднує корисне з корисним. А ти зі своїм енергетичним факультетом можеш молоти всяку херню, про невідповідність стандартів. Так там стандартів так мародерити, як ви звикли, не існує.

Зараз цікаві відео, що роблять на камеру з такими як ви мародерами в Туреччині, спочатку в м'ясо луплять кийками, а потім вуха відрізають.



https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3668906-ukraina-otrimala-vid-nimeccini-334-tonni-obladnanna-dla-vidnovlenna-energeticnoi-infrastrukturi.html Починаючи з липня 2022 року в межах кампанії Німецько-українського

https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3668906-ukraina-otrimala-vid-nimeccini-334-tonni-obladnanna-dla-vidnovlenna-energeticnoi-infrastrukturi.html енергетичного партнерства до України надійшло 43 гуманітарні вантажі для відновлення енергетичної інфраструктури - загалом майже 334 т обладнання.
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12.02.2023 20:02 Відповісти
1. Твої хворобливі фантазії нікого не цікавлять.

2. Відомі факти, що вимкнули хлібокомбінат, але не вимкнули споживача нижчої черги? Бігом до Нацкомісії, вона накладає штрафи. А якщо немає доказів - припиняй п и 3 д і т и.

3. Ритися у багні - це ти майстер. Скооперуйся з тою базарною бабою з відео, підготуйте розслідування і надішліть до Нацкомісії, до міненерго, МВС, прокуратури, СБУ. Так і дізнаємось, чи є там щось, чи це така ж хвороблива фантазія, як і все інше, що ти тут пишеш.

4. Так це держава скуповує електрику чи вона йде на експорт? Чи це держава спрямовує на експорт, хоча могла б внутрішнім споживачам? Це серйозні звинувачення, або збирай доказову базу і направляй контролюючим і правоохоронним органам, або не п и 3 д и.

5. Див. п. 4. Штрафи Нацкомісія он повиписувала.

6. Коли захочеш перетворитись з базарної баби в адекватного громадянина, який хоче правди - збери фактичні дані про передачу обладнання, обсяги постачання і див. п. 3-4.

А на даний час твої висери - рівня ватного троля, який намагається відвернути увагу від злочинів путлера і хоче розісрати українців між собою. Для прикладу, на резнікова не просто п и 3 д і л и, що він крадій, бо там всі крадуть, а знайшли документи з конкретними даними, от і ти скооперуйся з журналістами, блогерами, пошукай, знайди і передай, куда треба.

Я сам вважаю, що ахметов не робить все, що міг би, для ремонту, але поки немає доказів, для мене винуватець - х у й л о, а для дурників і вати винувата безліч людей, а х у й л о десь позаду їх. Такі дебіли бісять набагато більше, бо ви живете тут і підриваєте Україну зсередини, і поки ви провокуєте лайки між українцями, кацапи перемагають.
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12.02.2023 20:32 Відповісти
Твоє булькотіння прийняло вже давно циклічний характер. Про щось сперечатись з гаплом, яке навіть не здатне писати без свого сільповського суржику. Звикло, що в своєму селі такі ж самі недоумки рахують тебе за людину, коли ти насправді лише істота, і навіть можливо геній серед місцевих електриків, з села втекло, до Інтернету добігло. А в моєму роді у власності таких, як ти було десятки тисяч худобин.
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12.02.2023 20:43 Відповісти
При Порошенку вже проходили. "Війною користуються олігархи для збагачення", а ще кацапня класично звинувачувала євреїв, США і кого завгодно ще, а якщо у чомусь зацікавлені олігархи - то треба робити навпаки, щоб дідька лисого вони отримали. В результаті дідька лисого отримали українці, бо вирішили мітнутись до "протилежної" сторони.
Так і тут - війною нібито знову "користуються олігархи". Знову хочеться кудись мітнутись? А поки будете мітатись - Україну у розбраті розірве на шматки х у й л о.

І чого я продовжую мітати бісер перед ватною свинею, яка вочевидь не хоче бачити очевидних речей?
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12.02.2023 21:09 Відповісти
Тре ще відмовитися від сонячної та ветряної енергетікі . Треба йти на зустріч Зелі.
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23.01.2023 11:36 Відповісти
ви погоду дивились за вікном? ну і яка тут сонечна енергія?
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23.01.2023 11:40 Відповісти
Навіть при хмарності щось та виробляють сонячні панелі, ну а вітроенергетика залежить виключно від сили вітру незалежно від пори року та чистоти неба. Тож не треба їх скидати з розрахунків, але надто велика кількість цих "зелених" станцій находиться на окупованій території тому практично у роботі на користь Україні лише 20-25%!!!
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23.01.2023 12:57 Відповісти
И должна быть приписка
P.S.генераторы любой мощности, вы можете купить в наших магазинах от слуг народа.
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23.01.2023 11:38 Відповісти
я суджу по свому району в місті...вмикають на початку першої,далі світло є до 14-ої...потім вмиикають близько 18-ої,вимикають о 22-ий. і знов вмикають на початку першої...
і ось питання,а на кой ляд мені світло з 00 до 5-ої ранку,чи може вони таким чином лімити використовують?
так само цілу нічь є вода,а навіщо? це ж працюють насосі,і доволі потужні,чому не припиняють постачання хоча б з тих же 00 годин до 5-ої ранку?
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23.01.2023 11:38 Відповісти
Вам не треба електрика вночі, то іншим треба. Можна поставити на ніч випікатися хліб в хлібопічці, а це 3,5 години, поставити прання, можна мультиварку закинути і хай готує, заряджаються акумулятори, мобільні, планшети, пилесмоки,... Холодильники працюють, акумулюють холод. Добре, що ви знаєте коли і як вимкнуть і на скільки дадуть, у Вінниці, можуть вимкнути у любий момент, і кіло муки з дріжджами, цукром,.. на смітник. І Вінницької області ніколи немає в переліку областей де аварійні відключення, як і зараз.
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23.01.2023 12:00 Відповісти
"Юрій Володимирович Пєзов" мабуть не в курсі, хоч не дитина, що треба зайти на сайт своєї розподільчої компанії (Укренерго, або ДТЕК, або якусь іншу місцеву розподільчу компанію) та на відповідній сторінці вибрате свій населений пунк, вулицю, номер дому щоб побачити згідно якого графіку до його дома подається живлення, бо як правило розподіл йде на 3 групи з трьома різними режимами, і коли у нього не має світла, то споживають інші мешканці цього селища і навпаки! Отож треба понити, аніж хоч якось себе напрягти про "не зрозуміло" й "навіщо", і таких, на жаль, більшість!!!
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23.01.2023 13:04 Відповісти
У Вінниці графіки ні включень, ні відключень не діють тотально, так що йому мабуть повезло, що у них по графіку. Без графіку це тотальна проблема, ні хліб спекти, ні попрати,... Про роботу то взагалі, бо в любий момент вимкнуть. Така рулетка, пощастить, чи ні.
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23.01.2023 13:20 Відповісти
Здивований, а там ДТЕК чи Укренерго, бо хотів би пересвідчитись, чи дійсно так, бо мені здається дивом відсутність графіків у той час як з цього питання (їх недотримання) дуже голосно кажуть й у побуті і ті хто при владі. До того ж з цього приводу нещодавно було багато перевірок які призвели до скандалів у ЗМІ!
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23.01.2023 13:29 Відповісти
Перевірив. Ось Вам графік відключень https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Користуйтесь!
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23.01.2023 13:32 Відповісти
Вилами по воді там написано.
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28.01.2023 12:32 Відповісти
"Нічого особистого - тільки бізнес"! Будете нити бандит ахметка зовсім відключить електрику - за кордоном вона дифіцит і в три рази дорожча і нічого не докажете бо все засекречено в зв'язку з війною!
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23.01.2023 11:59 Відповісти
А от ти "Олег Шестакович" 100% ватник або пригожинський тролль, який розповсюджує кремлядські наративи повні брехні та фейків!!!
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23.01.2023 13:06 Відповісти
а що робе риже бидло бандіт ахмєтов, щоб не було дефіциту? чи рижому кремлівському куєсосу відновлення енергосистему не на часі?
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23.01.2023 12:17 Відповісти
Щось я не пам'ятаю щоб Ахметов закуповував якусь електрику на рашці, а от Укренерго з коломойськими та фіртовшеськими прокладками за вказівкою "слуг народу" це точно робили. Тому ти не до Ахметки з цього питання звертайся, а до Банківської!!!
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23.01.2023 13:08 Відповісти
Единственный вопрос - экспорт электроэнергии до сих пор идет? Что-то мне подсказывает что идет....
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23.01.2023 12:22 Відповісти
"Artem"! Скільки тобі пригожин-пєтушара сплачує за твої "підказки" та "здається"?!
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23.01.2023 13:11 Відповісти
То же самое я могу сказать и тебе, мол сколько тебе Ахметов платит, что бы затыкать такие темы?
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23.01.2023 13:16 Відповісти
Одеська область, вихідні вмикали світло вдень , а вимикали на всю ніч ... Вночі що перевантаження мереж таке страшне ще й на вихідні чи то точняк на пемеер и Молдову гонять кіловати??
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23.01.2023 12:44 Відповісти
Живу у місті Одесса, причому на протилежних кінцях міста із тестем, співпрацівники живуть у самих різних районах тієї ж Одеси, у Южному, у Білгород-Дністровському, Чорноморську, а деякі навіть у селах вздовж моря, і ЖОДЕН з них, включаючи мене, не бачив того дива, що ти Лаур тут описуєшь про "не було світла усю ніч" і "було весь день". Брешеш як сірко на Місяць!
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23.01.2023 13:15 Відповісти
Ну ти ж в нас "корэной" одэсіт , плять .. у тебе ж кордон Одеської області -це Одеса і "села вздовж моря"
З.І. Не намагайся відбілювати "рижого" і дтек -ніхто твоїй мєтодічкі не вірить ...
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23.01.2023 14:17 Відповісти
Всі високовольтні лінії що й дуть в Угорщину під напругою що години по них проходить декілька мот мегават....виродки зелені
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23.01.2023 16:35 Відповісти
 
 