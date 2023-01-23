Дефіцит потужності зріс, у п’яти областях вже зранку перевищені ліміти, - "Укренерго"
у понеділок, 23 січня, зросло споживання електроенергії. Це пов’язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях", - повідомили у компанії.
До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.
""Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - зазначили в компанії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
более того.любой электродвигатель работающий при пониженном напряжении,потребляет намного больше тока. а это значит что платить надо больше,чем платили бы при нормальном напряжении.
Одновременно с этим, конечно, нужно ремонтировать, заменять разрушенное. И помнить, что таких трансформаторов, которые нам нужны, нигде в цивилизованных странах нет, потому "ремонт" без наличия необходимого оборудования - задача очень трудная.
Мені холодно - я одягаюсь, лампи купив LED, жодних обігрівачів нема. А такі сусіди мабуть сраки в теплі звикли тримати і вмикають всіляке лайно, яке жере по 2-3 кіловати, потім скаржаться, а чого ж то вимикають світло.
Я розумію, що влада може брехати, але я також дуже добре розумію, що меседжи "це їм вигідно, вони про нас не дбають, тому що в них таких проблем нема" - це меседжи від кацапських тролів і дурної вати, спрямовані, щоб розісрати нас між собою і щоб замість протидії ворогу ми відволікались на протидію всередині. Ми у 2013-2014 вже відволіклись, що втратили частину України. Тому я набагато більше вірю офіційним даним, а за їх відсутності відсікаю всі фантазії, що це комусь вигідно всередині країни, аж поки не буде хоча б журналістського розслідування з фактичними даними, що винне неефективне українське управління.
https://biz.censor.net/news/3276114/oblenergo_grigorishina_otritsaet_prichastnost_k_rabote_krupneyisheyi_nelegalnoyi_kriptofermy
Я цілком за перевірки! Але я також цілком проти ворожих наративів, що у нас нема світла, бо це вигідно такій-сякій владі чи ще комусь окрім ху йла.
Тут десятки тролів і вони досить вміло вкидують - про електрику, про мобілізацію. Більшість з них зареєстровано у 2022-2023 роках, але є і більш ранні реєстрації. Також є корисні ідіоти, для яких чомусь легше звинуватити когось в Україні, аніж рашистську наволоч на прізвище ху йло. Зрозумійте - рашисти будуть дуже вдячні, якщо українці розісруться між собою, "розділяй і володарюй" - давній принцип, який дуже добре спрацьовував і в період національно-визвольної боротьби.
Як-то кажуть, люби Боже правду. Після значних пошкоджень можуть не перемикати різні черги, внаслідок чого одні сидять зі світлом по 12 годин підряд, а велика кількість сусідніх будинків може стільки ж сидіти без світла, мені такі випадки відомі. Напевно, обленерго чи то дтек після великих "прильотів" зайняті більш важливими справами і не відволікаються на "дрібниці" накшталт перемикання електрики з однієї групи будинків на іншу.
Також можливо, що внаслідок пошкодження окремих підстанцій тимчасово неможливо постачати електрику тим, хто до них був підключений, тобто частина споживачів "зникає" і частина обсягів постачання вивільнюється, цю частину спрямовують іншим споживачам, поки не вирішать питання постачання електрики тим, кому наразі через пошкодження постачати стало тимчасово неможливо, тому більше споживачів в окремих частинах великого міста, району, області може в такі періоди бути зі світлом, тоді як інша частина сидить без світла.
Якщо б не було тролів і такі наративи не були вигідні рашистам - я би і не витрачав час на такі розмови. Але інформаційна війна триває, а кацапи прагнуть, щоб українці пересварилися між собою і можна було швидше нас перемогти, звідси й наративи, що люди сидять без світла, а комусь в Україні це нібито вигідно. Насправді це вигідно лише ху йлу і його колаборантам. Це один з різновидів загального кацапского пропагандонського наративу, що "одні страждають, а іншим це вигідно", при чому вигідно не путлеру, а нібито Заходу, "зеленському", євреям, масонам і будь-кому з хворої кацапської фантазії.
побігай подивись, чи були влучання, гнида колаборантська
так, звичайно, це не ваше ***** підриває енергооб'єкти, це комусь в Україні це вигідно - розповіси це чортам у пеклі, коли туди потрапиш разом з *****м
***** вигідно, щоб українці між собою пересварилися, повторюючи тупу маячню, що це нібито хтось з України на цьому заробляє
І ніколи не змінюй свою тролячу платівку! Сказали тобі посварити українців і відволікти їх від головного винуватця, що українці вимушені по півдоби сидіти без світла - продовжуй 3,14здіти, що винуватий хтось інший, а ***** ніби й не при чому.
Причетні до цього - такі як ти знавці, куди влучили кацапські ракети. Гарна робота, колаборанте
Чи ти лише корисний ідіот? У будь-якому випадку, напрям твого руху - за руцким корабльом
І це при мінусовій температурі та "На Рівненський та Південноукраїнській АЕС вимушене зниження потужностей, - МАГАТЕ Джерело: та після масованої кацапської атаки.
Смішно, коли дебіли від роду такі, як ти, вважають усіх дурними, крапка.
То звернися до нацкомісії регулювання енергетики з запитом, що відбувається. Можна ще петицію підписати.
А можеш продовжити винуватити всіх, окрім x Y й л а - в такому разі рухай свою дупу за корабльом
А аргументація у відео - якраз для тупенької вати:
1) Фото руйнувань не показали! А що, потрібно кацапам допомагати, звітуючи, куди саме вони влучили по тим координатам, що в них були?
2) Вигідно продавати насамперед бізнесу, а потім населенню. А знаєш, як продавати ще вигідніше? І тим, і тим, більше продав - більше заробив. Але коли не можеш продати всім, бо не вистачає обсягів від влучань по генерації та розподілу - продаєш обмежену кількість. А у кого в робочі дні більший пріоритет - у підприємств, які дають робочі місця і від скорочень чи банкрутства яких люди втратять роботу і будуть жебрувати (бо тут не США і лише на допомогу по безробіттю тут не вижити, а в бюджеті ще й грошей стільки нема), чи у побутових споживачів, які вдома ніхера корисного для країни не роблять?
3) Аналогія з картоплею на базарі - на рівні базарних бабів, як і все відео. Будь ласка, факти, без фантазій? В нормальних журналістських розслідуваннях показують документи, порівнюють конкретні обсяги, ціни і таке інше.
4) Він каже, що електрику з сонячних та вітрових станцій скуповує ДЕРЖАВА. При чому тут експорт з приватних компаній?
5) Якщо він - інженер-енергетик і точно знає, які стандарти де використовуються і що точно такі самі, як нам потрібно, трансформатори продаються десь у Європі - нехай назбирає фактичну інформацію і опублікує, нехай поскаржиться у Нацкомісію, нехай виставить петицію, під якою я підпишусь обома руками. А зараз це все - порожні балачки на рівні кацапських пропагандонів, які розповідають, проти кого вони тут воюють.
6) Л - логіка. Великі трансформатори радянського стандарту виробляли ще у 60-х роках, тому Siemens повинен зараз виробляти такі самі. Щось про виробничі лінії, які треба підлаштовувати чи навіть змінювати під конкретні характеристики продукції, цей добродій чув? Він може конкретно вказати хоча б на один вироблений Siemens трансформатор з аналогічними характеристиками, які використовуються в Україні на виході з електростанцій? Це все на рівні білявки - там трансформатор і тут трансформатор, то чому ви кажете, що вони різні, коли і те, і інше - трансформатор?!
2. Тут повна маячня, коли разом з населенням вимикають хлібокомбінати.
3. Що ти, бидло, за свою недоосвіту платило свинями та картоплею, це і так зрозуміло, там на каналі десятки відео з цифрами та фактами.
4. Інфузорія, а ти навіть не знаєш, що таке гарантований покупець, ойц!
5. Якщо хочеш послати нахер, але культурно, то кажеш звертатися до суду, а якщо ще познущатися, то у Нацкомісію чи якусь схожу псевдоконтору. Пиши в Спортлото.
6. Якщо вже про Siemens, тобто Німеччину, то тільки недавно вони вже передали 40 трансформаторів, тільки ви їх піздите, а потім піздіть про як все погано.А це тільки німці, Фінляндія знімає працююче обладнання і передає в Україну, а собі ставить новіше, поєднує корисне з корисним. А ти зі своїм енергетичним факультетом можеш молоти всяку херню, про невідповідність стандартів. Так там стандартів так мародерити, як ви звикли, не існує.
Зараз цікаві відео, що роблять на камеру з такими як ви мародерами в Туреччині, спочатку в м'ясо луплять кийками, а потім вуха відрізають.
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3668906-ukraina-otrimala-vid-nimeccini-334-tonni-obladnanna-dla-vidnovlenna-energeticnoi-infrastrukturi.html Починаючи з липня 2022 року в межах кампанії Німецько-українського
https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3668906-ukraina-otrimala-vid-nimeccini-334-tonni-obladnanna-dla-vidnovlenna-energeticnoi-infrastrukturi.html енергетичного партнерства до України надійшло 43 гуманітарні вантажі для відновлення енергетичної інфраструктури - загалом майже 334 т обладнання.
2. Відомі факти, що вимкнули хлібокомбінат, але не вимкнули споживача нижчої черги? Бігом до Нацкомісії, вона накладає штрафи. А якщо немає доказів - припиняй п и 3 д і т и.
3. Ритися у багні - це ти майстер. Скооперуйся з тою базарною бабою з відео, підготуйте розслідування і надішліть до Нацкомісії, до міненерго, МВС, прокуратури, СБУ. Так і дізнаємось, чи є там щось, чи це така ж хвороблива фантазія, як і все інше, що ти тут пишеш.
4. Так це держава скуповує електрику чи вона йде на експорт? Чи це держава спрямовує на експорт, хоча могла б внутрішнім споживачам? Це серйозні звинувачення, або збирай доказову базу і направляй контролюючим і правоохоронним органам, або не п и 3 д и.
5. Див. п. 4. Штрафи Нацкомісія он повиписувала.
6. Коли захочеш перетворитись з базарної баби в адекватного громадянина, який хоче правди - збери фактичні дані про передачу обладнання, обсяги постачання і див. п. 3-4.
А на даний час твої висери - рівня ватного троля, який намагається відвернути увагу від злочинів путлера і хоче розісрати українців між собою. Для прикладу, на резнікова не просто п и 3 д і л и, що він крадій, бо там всі крадуть, а знайшли документи з конкретними даними, от і ти скооперуйся з журналістами, блогерами, пошукай, знайди і передай, куда треба.
Я сам вважаю, що ахметов не робить все, що міг би, для ремонту, але поки немає доказів, для мене винуватець - х у й л о, а для дурників і вати винувата безліч людей, а х у й л о десь позаду їх. Такі дебіли бісять набагато більше, бо ви живете тут і підриваєте Україну зсередини, і поки ви провокуєте лайки між українцями, кацапи перемагають.
Так і тут - війною нібито знову "користуються олігархи". Знову хочеться кудись мітнутись? А поки будете мітатись - Україну у розбраті розірве на шматки х у й л о.
І чого я продовжую мітати бісер перед ватною свинею, яка вочевидь не хоче бачити очевидних речей?
P.S.генераторы любой мощности, вы можете купить в наших магазинах от слуг народа.
і ось питання,а на кой ляд мені світло з 00 до 5-ої ранку,чи може вони таким чином лімити використовують?
так само цілу нічь є вода,а навіщо? це ж працюють насосі,і доволі потужні,чому не припиняють постачання хоча б з тих же 00 годин до 5-ої ранку?
Користуйтесь!
З.І. Не намагайся відбілювати "рижого" і дтек -ніхто твоїй мєтодічкі не вірить ...