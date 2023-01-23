Дефіцит потужності зріс, у п’яти областях вже зранку перевищені ліміти, - "Укренерго"

у понеділок, 23 січня, зросло споживання електроенергії. Це пов’язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях", - повідомили у компанії.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

""Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - зазначили в компанії.

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