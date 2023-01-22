УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5091 відвідувач онлайн
Новини
1 185 14

Дефіцит у енергосистемі Києва все ще значний, закликаємо економити, - YASNO

світло

Дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним, але графіки відключення світла в місті продовжують діяти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Дефіцит у системі все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти і в Києві були у графіках", - написав Коваленко.

Як зазначив Корваленко, завтра у Києві діятимуть обмеження 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дасть змогу забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто місто залишиться у графіках.

Також читайте: Споживання електроенергії зростає, дефіцит потужності суттєвий, - "Укренерго"

Гендиректор YASNO закликав економити в будь-якому разі. Адже стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження.

Нагадаємо, Київ перейшов до стабілізаційних відключень світла. Графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням.

Автор: 

Київ (19415) електроенергія (6176) відключення світла (1085) Yasno (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Як нас найо...ють.
https://www.youtube.com/watch?v=0S4LHE7Ls4k Навіщо вимикають електрику Хто заробляє на відсутності світла та темряві. Докази є !!!
показати весь коментар
22.01.2023 22:09
+2
А потім розповідають що вони "щось там" недоотримують!
показати весь коментар
22.01.2023 22:17
+2
Все дуже просто, думаю, що вони виключають споживачів щоб експортувати в Европу.
Якщо енергосистеми поєднані, то у випадку відключення споживачів виникає надлишок, який автоматично перетікає у енергосистему Европи. А це вже валютні надходження та чистий профіт Укренерго. адже Їм не вигідно по 1,65 грн продавати, а в Европі зовсім інша ціна. ТОму, до весни буде так.
Можливо помиляюсь, але є така думка.
показати весь коментар
23.01.2023 00:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як нас найо...ють.
https://www.youtube.com/watch?v=0S4LHE7Ls4k Навіщо вимикають електрику Хто заробляє на відсутності світла та темряві. Докази є !!!
показати весь коментар
22.01.2023 22:09 Відповісти
Ну не зовсім чесне відео. Є різниця в споживанні вдень коли всім треба і вночі, коли нічого не працює і всі сплять. Ну а про платіжки: в мене споживання стало менше, так як зима, я вимкнув холодильник і тримаю продукти на балконі, а заморожені законсервував.
показати весь коментар
22.01.2023 22:38 Відповісти
Запоріжська АЕС дає електроенергію Україні?

Ні?

Ну то не пи..ди,Арабеска!
показати весь коментар
22.01.2023 23:14 Відповісти
.і.
показати весь коментар
23.01.2023 14:08 Відповісти
Для тих,хто ще не зняв ногу з педалі тормозу:загуглі коли була зупинена ЗАЕС-11 вереся 22 року,за місяць до початку ракетних обстрілів.
показати весь коментар
23.01.2023 15:37 Відповісти
Та на всіх економлять і не питають
показати весь коментар
22.01.2023 22:13 Відповісти
А потім розповідають що вони "щось там" недоотримують!
показати весь коментар
22.01.2023 22:17 Відповісти
Працюйте, а не пистіть..
показати весь коментар
22.01.2023 23:03 Відповісти
Працюють. Поки дивани-сплять. І працюють-навіть під обстрілами. Я-про звичайних ремонтників, завдяки яким є електроенергія у споживачів. Хоч і не 24/7, як до війни, але ж х#йло зі свома підх#йловниками мріяло про повний блекаут для України.
показати весь коментар
22.01.2023 23:22 Відповісти
Бачиш як, ти про звичайних, я - про незвичайних..
показати весь коментар
22.01.2023 23:34 Відповісти
Спочатку були нальоти. Потім морози. Потім "бізнес запрацював". Тепер посатвили якісь ТЕЦ на "плановий ремонт". Список фантазій практично вичерпаний! '

А замість ремонтувати те, шо ніби то пошкоджено - Києвом гасають монтери ДТЕК-а і міняють споживачам лічильники на такі, які можна вимкнути дистанційно!

В як тільки в вас виникне заборгованість - вас одразу відключать, але і це не все!

По тарифах ДТЕК-у ви потім заплатите за включення ~1000 грн., а також (увага!) за відключення! І теж ~1000 грн.!
показати весь коментар
22.01.2023 23:11 Відповісти
це коли бандіт ахмєтов вкрав всю енергостстему країни, ніїхйа роками не не вкладував в галузь, а тільки крав. і тепер це риже бидло пропонує мудрому наріду економити.
показати весь коментар
22.01.2023 23:42 Відповісти
Все дуже просто, думаю, що вони виключають споживачів щоб експортувати в Европу.
Якщо енергосистеми поєднані, то у випадку відключення споживачів виникає надлишок, який автоматично перетікає у енергосистему Европи. А це вже валютні надходження та чистий профіт Укренерго. адже Їм не вигідно по 1,65 грн продавати, а в Европі зовсім інша ціна. ТОму, до весни буде так.
Можливо помиляюсь, але є така думка.
показати весь коментар
23.01.2023 00:12 Відповісти
Ви не помиляєтесь.
показати весь коментар
23.01.2023 14:22 Відповісти
 
 