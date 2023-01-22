Дефіцит у енергосистемі Києва все ще значний, закликаємо економити, - YASNO

Дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним, але графіки відключення світла в місті продовжують діяти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Дефіцит у системі все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти і в Києві були у графіках", - написав Коваленко.

Як зазначив Корваленко, завтра у Києві діятимуть обмеження 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дасть змогу забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто місто залишиться у графіках.

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Гендиректор YASNO закликав економити в будь-якому разі. Адже стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження.

Нагадаємо, Київ перейшов до стабілізаційних відключень світла. Графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням.