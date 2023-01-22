Дефіцит у енергосистемі Києва все ще значний, закликаємо економити, - YASNO
Дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним, але графіки відключення світла в місті продовжують діяти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.
"Дефіцит у системі все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти і в Києві були у графіках", - написав Коваленко.
Як зазначив Корваленко, завтра у Києві діятимуть обмеження 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дасть змогу забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто місто залишиться у графіках.
Гендиректор YASNO закликав економити в будь-якому разі. Адже стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження.
Нагадаємо, Київ перейшов до стабілізаційних відключень світла. Графіки відключень за адресою у столиці можна знайти на сайті ДТЕК за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
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https://www.youtube.com/watch?v=0S4LHE7Ls4k Навіщо вимикають електрику Хто заробляє на відсутності світла та темряві. Докази є !!!
Ні?
Ну то не пи..ди,Арабеска!
А замість ремонтувати те, шо ніби то пошкоджено - Києвом гасають монтери ДТЕК-а і міняють споживачам лічильники на такі, які можна вимкнути дистанційно!
В як тільки в вас виникне заборгованість - вас одразу відключать, але і це не все!
По тарифах ДТЕК-у ви потім заплатите за включення ~1000 грн., а також (увага!) за відключення! І теж ~1000 грн.!
Якщо енергосистеми поєднані, то у випадку відключення споживачів виникає надлишок, який автоматично перетікає у енергосистему Европи. А це вже валютні надходження та чистий профіт Укренерго. адже Їм не вигідно по 1,65 грн продавати, а в Европі зовсім інша ціна. ТОму, до весни буде так.
Можливо помиляюсь, але є така думка.