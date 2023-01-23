На левобережье Херсонщины оккупанты накапливают свои силы, - Соболевский

Российские войска увеличивают свои силы на оккупированной территории Херсонской области. Однако неизвестно, является ли это подготовкой к

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Могут на самом деле быть любые действия, потому что это война. Мы видим сейчас определенное накопление ресурсов на левобережной части Херсонской области. Но подготовка ли это к возможным наступательным операциям, понимают только военные. Наиболее логичным была бы подготовка наступления на Запорожье, чем форсировать "Днепр". Они едва вышли за Днепр, когда бежали из правобережной части Херсонщины. Сейчас масштабно сделать такую операцию, я не думаю, что они имеют такие возможности. Запорожье - это более опасное направление возможного наступления. Но я уверен, что наши военные это прекрасно понимают и у орков ничего не получится", – сообщил Соболевский.

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