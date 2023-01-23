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На левобережье Херсонщины оккупанты накапливают свои силы, - Соболевский

окупанти

Российские войска увеличивают свои силы на оккупированной территории Херсонской области. Однако неизвестно, является ли это подготовкой к

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Могут на самом деле быть любые действия, потому что это война. Мы видим сейчас определенное накопление ресурсов на левобережной части Херсонской области. Но подготовка ли это к возможным наступательным операциям, понимают только военные. Наиболее логичным была бы подготовка наступления на Запорожье, чем форсировать "Днепр". Они едва вышли за Днепр, когда бежали из правобережной части Херсонщины. Сейчас масштабно сделать такую операцию, я не думаю, что они имеют такие возможности. Запорожье - это более опасное направление возможного наступления. Но я уверен, что наши военные это прекрасно понимают и у орков ничего не получится", – сообщил Соболевский.

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оккупация (10119) Соболевский Юрий (46) Херсонская область (4724)


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Ну треба ж кудись дівати мобіків.
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23.01.2023 15:54 Ответить
Адреса всех ПТУ известны
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23.01.2023 16:09 Ответить
ЗСУ десантировались ночью в Олешках , в течении 3-х часов зажмурили 86 каазламордых и уничтожили минометы , которыми обстреливали Херсон. Удачно возвратились обратно(скоростные лодки), бо не было брони , чтобы удержать позиции. Кацапы же по бырику свернулись и чкурнулы за 60 км подальше, боясь схлопотать еще раз.
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23.01.2023 16:22 Ответить
 
 