Представитель делегации ВР Хоменко избрана вице-президентом ПАСЕ, - Мезенцева
Народный депутат Елена Хоменко (фракция "Слуга народа") избрана вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграме глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа").
"Елена Хоменко избрана вице-президентом ПАСЕ. 18 коллег вместе с Еленой были утверждены только-что. Елена войдет в состав БЮРО Ассамблеи, которая формирует повестку дня и влияет на многие решения", - написала Мезенцева.
По ее словам, Хоменко в ближайшее время будет возглавлять заседание ПАСЕ.
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