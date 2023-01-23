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Представитель делегации ВР Хоменко избрана вице-президентом ПАСЕ, - Мезенцева

парє

Народный депутат Елена Хоменко (фракция "Слуга народа") избрана вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в телеграме глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева (фракция "Слуга народа").

"Елена Хоменко избрана вице-президентом ПАСЕ. 18 коллег вместе с Еленой были утверждены только-что. Елена войдет в состав БЮРО Ассамблеи, которая формирует повестку дня и влияет на многие решения", - написала Мезенцева.

По ее словам, Хоменко в ближайшее время будет возглавлять заседание ПАСЕ.

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ВР (29228) ПАСЕ (1665) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+15
Олена Вікторівна Хоменко (нар. 7 грудня 1975, Бішкек, Киргизстан) - Народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Хоменко працювала директором з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ «Квартал 95». В Європі Україну предствляють найкращі її сини та доньки з кварталу 95
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23.01.2023 16:50
+12
Чергову членкиню слуги народу прилаштували на тепле місце!
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23.01.2023 16:44
+9
Виникає питання, а навіщо Україні інститут міжнародних відносин. Виходить що дипломатією та міжнародними відносинами займаються всі кому заманеться, але тільки не фахівці, які цьому роками навчались. Повна профанація спеціальної освіти. При зеленій владі освіта нічого не варта і приклад тому чинний президент, який і дня не працював за спеціальністю.То позакривають вже ті спеціалізовані вузи якщо тепер тара політика в державі.
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23.01.2023 17:05
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Язиком таляпати - не рови копати ...
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23.01.2023 16:38 Ответить
Чергову членкиню слуги народу прилаштували на тепле місце!
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23.01.2023 16:44 Ответить
цікаво що прилаштували євродепутати. Але чим саме Ви не задоволені?
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23.01.2023 17:05 Ответить
У євродепутатів був великий вибір серед членів "слуг 95 кварталу"?
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23.01.2023 17:13 Ответить
ХЗ, я не знаю кого і за якими критеріями висували...але то представник України, а це ІМХО краще ніж Угорщини
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23.01.2023 17:38 Ответить
Ну як же без слуг Коломойского і сонце не всходить
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23.01.2023 16:45 Ответить
А якщо вона така, як Безугла і Послиця? З цієї фракції таке годно бути легко.
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23.01.2023 16:48 Ответить
Олена Вікторівна Хоменко (нар. 7 грудня 1975, Бішкек, Киргизстан) - Народний депутат України 9-го скликання від партії «Слуга народу». Хоменко працювала директором з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ «Квартал 95». В Європі Україну предствляють найкращі її сини та доньки з кварталу 95
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23.01.2023 16:50 Ответить
Тоже сексологиня по кварталу 95 членограев и пидоров крутящих очком в машине на камеру?
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23.01.2023 16:54 Ответить
"На час виборів: директор з управління та розвитку цифрових продуктів ТОВ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Квартал 95» , член партії «Слуга народу». " А ви кажите перемога буде за нами.
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23.01.2023 16:55 Ответить
Виникає питання, а навіщо Україні інститут міжнародних відносин. Виходить що дипломатією та міжнародними відносинами займаються всі кому заманеться, але тільки не фахівці, які цьому роками навчались. Повна профанація спеціальної освіти. При зеленій владі освіта нічого не варта і приклад тому чинний президент, який і дня не працював за спеціальністю.То позакривають вже ті спеціалізовані вузи якщо тепер тара політика в державі.
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23.01.2023 17:05 Ответить
З 95- мм кварталом ніякої перемоги не буде!
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23.01.2023 17:05 Ответить
Ти не з кварталом, ти з Народом і Нацією.. чи з кварталом??
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23.01.2023 17:11 Ответить
Чого такі злі??? Мабуть знаєте по кому рівняти треба.. ??
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23.01.2023 17:10 Ответить
Предлагаю на следующих выборах поменять коллектив Цирк-95 на коллектив АТБ,уже может наржались пора нажрадса)
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23.01.2023 18:00 Ответить
 
 