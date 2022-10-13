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Новости Агрессия России против Украины Война
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ПАСЕ признала Россию государством с террористическим режимом

парє

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

13 октября, на осенней сессии ПАСЕ был представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины". В частности, в нем указывается, что агрессия России против Украины "должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности".

Также в резолюцию была внесена поправка, которая предлагала "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался. В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

Сама резолюция была принята единогласно. За нее проголосовали 99 членов депутатов, присутствующих в зале, один воздержался.

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

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Автор: 

агрессия (1704) ПАСЕ (1665) россия (95372) терроризм (18689)


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Топ комментарии
+102
Процес пішов, тепер слово за конгресом США
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13.10.2022 14:40
+57
Это значит что с этой клемлевской тварью ни кто не будет иметь дела. Страна изгой.
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13.10.2022 14:46
+51
це початок
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13.10.2022 14:41
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Я с тобой свиней не пас, пшел вон
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13.10.2022 17:37 Ответить
Тільки слід зазначити що Росія офіційно вийшла з ПАРЕ і напевно Росія очікувала що її колись визнають терористичною але як бачимо в Росії не дотримуються міжнародного права а тільки спираються на військову силу.
Краще б ООН визнали б Росію - терористичною і вигнали б її звідти.
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13.10.2022 16:48 Ответить
Не все одразу!Тим паче , що ООН імпотентна організація,яка ні нащо не впливає..
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14.10.2022 02:00 Ответить
По логіці, путіностану має бути оголошене повне торгівельне ембарго
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13.10.2022 16:52 Ответить
"один утримався" - Угорщина?
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13.10.2022 16:57 Ответить
По ходу, аж лукашенка прифігів😁
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13.10.2022 17:07 Ответить
писав для іншошго сайту , тому на іншій мові
- при образовании ООН в 1945 году в неё вошла 51 страна , в том числе - СССР , УССР ( Украина ) , БССР ( Белоруссия ) . РСФСР ( или Росси ) там нет . При развале СССР в 1991 году , Россия , хотя и формально принявшая правонаследство СССР , в ООН не вошла . При этом устав ООН в данном отношении изменён не был, и согласно его статье 23 СССР формально продолжает входить в состав его Совета Безопасности под своим прежним названием, в то время как Российская Федерация в нём не значится . А ЗНАЧИТ и быть членом ООН как ОТДЕЛЬНОЕ государство НЕ МОЖЕТ
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13.10.2022 17:32 Ответить
Зеленский кросавчег!
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13.10.2022 17:43 Ответить
Начнём с того,что там была делегация во главе с Гончаренко...Так что ты,зелебобик,не в ту степь заехал...как то так....
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13.10.2022 18:28 Ответить
..а чого під * лідОра *********** не постелився? Що ж трапилося?
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13.10.2022 19:04 Ответить
Гончаренко не Голова нашої делегації, а Віце-спікер ПАРЄ.
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13.10.2022 20:49 Ответить
Если честно-пох...Главное что он на острие а не "величайший лидер современности"...
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13.10.2022 23:31 Ответить
Кто не поддержал территориальную целостность Украины в ООН

Резолюцию не поддержали 5 стран, а именно сама Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Демократическая Республика Северная Корея, Беларусь и Никарагуа. Все пять государств управляются авторитарными или тоталитарными режимами и находятся под санкциями Запада
-
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13.10.2022 17:45 Ответить
Русе стадо свинособак бьется в экстазе от имперского угара и волн шовинизма.

Что же, похмелье будет тяжелым и очень долгим. И этого уже назад не отмотать.
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13.10.2022 18:32 Ответить
это политическое заявление. Без последствий. НО и на том спасибо
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13.10.2022 22:57 Ответить
Teraz powołamy Trybunał .Norymberga czeka.
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14.10.2022 01:03 Ответить
Лёд тронулся, господа присяжные!
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14.10.2022 01:10 Ответить
Нарешті !ПАРЄ показала яйця!
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14.10.2022 01:58 Ответить
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