ПАСЕ признала Россию государством с террористическим режимом

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

13 октября, на осенней сессии ПАСЕ был представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины". В частности, в нем указывается, что агрессия России против Украины "должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности".

Также в резолюцию была внесена поправка, которая предлагала "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался. В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

Сама резолюция была принята единогласно. За нее проголосовали 99 членов депутатов, присутствующих в зале, один воздержался.

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

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