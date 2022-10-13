ПАСЕ признала Россию государством с террористическим режимом
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
13 октября, на осенней сессии ПАСЕ был представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины". В частности, в нем указывается, что агрессия России против Украины "должна быть однозначно осуждена как преступление сама по себе, как нарушение международного права и как главная угроза международному миру и безопасности".
Также в резолюцию была внесена поправка, которая предлагала "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом". Во время голосования ее поддержали 79 депутатов, двое были против и один воздержался. В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.
Сама резолюция была принята единогласно. За нее проголосовали 99 членов депутатов, присутствующих в зале, один воздержался.
ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.
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Краще б ООН визнали б Росію - терористичною і вигнали б її звідти.
- при образовании ООН в 1945 году в неё вошла 51 страна , в том числе - СССР , УССР ( Украина ) , БССР ( Белоруссия ) . РСФСР ( или Росси ) там нет . При развале СССР в 1991 году , Россия , хотя и формально принявшая правонаследство СССР , в ООН не вошла . При этом устав ООН в данном отношении изменён не был, и согласно его статье 23 СССР формально продолжает входить в состав его Совета Безопасности под своим прежним названием, в то время как Российская Федерация в нём не значится . А ЗНАЧИТ и быть членом ООН как ОТДЕЛЬНОЕ государство НЕ МОЖЕТ
Резолюцию не поддержали 5 стран, а именно сама Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Демократическая Республика Северная Корея, Беларусь и Никарагуа. Все пять государств управляются авторитарными или тоталитарными режимами и находятся под санкциями Запада
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Что же, похмелье будет тяжелым и очень долгим. И этого уже назад не отмотать.