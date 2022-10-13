ПАРЄ визнала Росію країною з терористичним режимом

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

13 жовтня, на осінній сесії ПАРЄ, був представлений документ під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України". Зокрема, у ньому вказується, що агресія Росії проти України "має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці.

Також до резолюції була внесена поправка, яка пропонувала "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом". Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти й один утримався. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

Сама резолюція була ухвалена одностайно. За неї проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, один утримався.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

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