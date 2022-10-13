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ПАРЄ визнала Росію країною з терористичним режимом

парє

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду

13 жовтня, на осінній сесії ПАРЄ, був представлений документ під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України". Зокрема, у ньому вказується, що агресія Росії проти України "має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці.

Також до резолюції була внесена поправка, яка пропонувала "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом". Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти й один утримався. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

Сама резолюція була ухвалена одностайно.  За неї проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, один утримався.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ПАРЄ пропонують визнати Росію терористичним режимом

Автор: 

агресія (1194) ПАРЄ (846) росія (64935) тероризм (2865)


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Топ коментарі
+102
Процес пішов, тепер слово за конгресом США
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13.10.2022 14:40
+57
Это значит что с этой клемлевской тварью ни кто не будет иметь дела. Страна изгой.
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13.10.2022 14:46
+51
це початок
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13.10.2022 14:41
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Я с тобой свиней не пас, пшел вон
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13.10.2022 17:37 Відповісти
Тільки слід зазначити що Росія офіційно вийшла з ПАРЕ і напевно Росія очікувала що її колись визнають терористичною але як бачимо в Росії не дотримуються міжнародного права а тільки спираються на військову силу.
Краще б ООН визнали б Росію - терористичною і вигнали б її звідти.
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13.10.2022 16:48 Відповісти
Не все одразу!Тим паче , що ООН імпотентна організація,яка ні нащо не впливає..
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14.10.2022 02:00 Відповісти
По логіці, путіностану має бути оголошене повне торгівельне ембарго
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13.10.2022 16:52 Відповісти
"один утримався" - Угорщина?
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13.10.2022 16:57 Відповісти
По ходу, аж лукашенка прифігів😁
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13.10.2022 17:07 Відповісти
писав для іншошго сайту , тому на іншій мові
- при образовании ООН в 1945 году в неё вошла 51 страна , в том числе - СССР , УССР ( Украина ) , БССР ( Белоруссия ) . РСФСР ( или Росси ) там нет . При развале СССР в 1991 году , Россия , хотя и формально принявшая правонаследство СССР , в ООН не вошла . При этом устав ООН в данном отношении изменён не был, и согласно его статье 23 СССР формально продолжает входить в состав его Совета Безопасности под своим прежним названием, в то время как Российская Федерация в нём не значится . А ЗНАЧИТ и быть членом ООН как ОТДЕЛЬНОЕ государство НЕ МОЖЕТ
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13.10.2022 17:32 Відповісти
Зеленский кросавчег!
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13.10.2022 17:43 Відповісти
Начнём с того,что там была делегация во главе с Гончаренко...Так что ты,зелебобик,не в ту степь заехал...как то так....
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13.10.2022 18:28 Відповісти
..а чого під * лідОра *********** не постелився? Що ж трапилося?
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13.10.2022 19:04 Відповісти
Гончаренко не Голова нашої делегації, а Віце-спікер ПАРЄ.
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13.10.2022 20:49 Відповісти
Если честно-пох...Главное что он на острие а не "величайший лидер современности"...
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13.10.2022 23:31 Відповісти
Кто не поддержал территориальную целостность Украины в ООН

Резолюцию не поддержали 5 стран, а именно сама Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Демократическая Республика Северная Корея, Беларусь и Никарагуа. Все пять государств управляются авторитарными или тоталитарными режимами и находятся под санкциями Запада
-
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13.10.2022 17:45 Відповісти
Русе стадо свинособак бьется в экстазе от имперского угара и волн шовинизма.

Что же, похмелье будет тяжелым и очень долгим. И этого уже назад не отмотать.
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13.10.2022 18:32 Відповісти
это политическое заявление. Без последствий. НО и на том спасибо
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13.10.2022 22:57 Відповісти
Teraz powołamy Trybunał .Norymberga czeka.
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14.10.2022 01:03 Відповісти
Лёд тронулся, господа присяжные!
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14.10.2022 01:10 Відповісти
Нарешті !ПАРЄ показала яйця!
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14.10.2022 01:58 Відповісти
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