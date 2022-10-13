ПАРЄ визнала Росію країною з терористичним режимом
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
13 жовтня, на осінній сесії ПАРЄ, був представлений документ під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України". Зокрема, у ньому вказується, що агресія Росії проти України "має бути однозначно засуджена як злочин сама по собі, як порушення міжнародного права та як головна загроза міжнародному миру і безпеці.
Також до резолюції була внесена поправка, яка пропонувала "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом". Під час голосування її підтримали 79 депутатів, двоє були проти й один утримався. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.
Сама резолюція була ухвалена одностайно. За неї проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, один утримався.
ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Краще б ООН визнали б Росію - терористичною і вигнали б її звідти.
- при образовании ООН в 1945 году в неё вошла 51 страна , в том числе - СССР , УССР ( Украина ) , БССР ( Белоруссия ) . РСФСР ( или Росси ) там нет . При развале СССР в 1991 году , Россия , хотя и формально принявшая правонаследство СССР , в ООН не вошла . При этом устав ООН в данном отношении изменён не был, и согласно его статье 23 СССР формально продолжает входить в состав его Совета Безопасности под своим прежним названием, в то время как Российская Федерация в нём не значится . А ЗНАЧИТ и быть членом ООН как ОТДЕЛЬНОЕ государство НЕ МОЖЕТ
Резолюцию не поддержали 5 стран, а именно сама Российская Федерация, Сирийская Арабская Республика, Демократическая Республика Северная Корея, Беларусь и Никарагуа. Все пять государств управляются авторитарными или тоталитарными режимами и находятся под санкциями Запада
-
Что же, похмелье будет тяжелым и очень долгим. И этого уже назад не отмотать.