У ПАРЄ пропонують визнати Росію терористичним режимом
У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують визнати Російську Федерацію терористичним режимом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Так, буде представлено постанову під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України".
Також планується ухвалення резолюції щодо дій Росії. До проєкту наразі внесено низку поправок, голосування за які відбудеться у четвер в другій половині дня.
Одна із поправок наголошує на необхідності забезпечити всеосяжну систему відповідальності за серйозні порушення міжнародного права, спричинені агресією Російської Федерації проти України, активно співпрацюючи з українською владою у цьому питанні, та, у цьому контексті "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом".
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Як на це подивляться росіяни. Якщо тільки в одній росії Україну булуть називати нацистською країною, а росію будуть називати фашистською у всьому світі.
Вони на своїй шкурі відчують те, що до нас приміняють.
Але все ж таки в Росії спираються на силу та ядерну зброю.