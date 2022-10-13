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У ПАРЄ пропонують визнати Росію терористичним режимом

тероризм,росія

У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують визнати Російську Федерацію терористичним режимом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Так, буде представлено постанову під назвою "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України".

Також планується ухвалення резолюції щодо дій Росії. До проєкту наразі внесено низку поправок, голосування за які відбудеться у четвер в другій половині дня.

Одна із поправок наголошує на необхідності забезпечити всеосяжну систему відповідальності за серйозні порушення міжнародного права, спричинені агресією Російської Федерації проти України, активно співпрацюючи з українською владою у цьому питанні, та, у цьому контексті "оголосити Російську Федерацію терористичним режимом".

Також читайте: У Раді Європи засудили незаконну анексію й нагадали Росії про обов’язки держави-окупанта

Автор: 

ПАРЄ (846) росія (64935) тероризм (2865)


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Топ коментарі
+11
Росію треба визнати фашистською країною.
Як на це подивляться росіяни. Якщо тільки в одній росії Україну булуть називати нацистською країною, а росію будуть називати фашистською у всьому світі.

Вони на своїй шкурі відчують те, що до нас приміняють.
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13.10.2022 12:26
+5
***** на колени само станет и соснёт своего тёзку.
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13.10.2022 12:25
+4
ДАВНО ПОРА . СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 12:39
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Почніть з ПАРЕ, бо оркостан терористи і убивці
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13.10.2022 12:21 Відповісти
Питер Дикинсон Отчаяние Путина и его способность к военным преступлениям не следует недооценивать. Он знает, что если проиграет войну в Украине, то вряд ли выживет. Поскольку военная победа оказывается недостижимой, он намерен разбомбить Украину, вернув ее в доиндустриальную эпоху, и поставить страну на колени.https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russias-terror-tactics-putin-escalates-attacks-on-ukrainian-civilian-targets/
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13.10.2022 12:22 Відповісти
***** на колени само станет и соснёт своего тёзку.
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13.10.2022 12:25 Відповісти
Росію треба визнати фашистською країною.
Як на це подивляться росіяни. Якщо тільки в одній росії Україну булуть називати нацистською країною, а росію будуть називати фашистською у всьому світі.

Вони на своїй шкурі відчують те, що до нас приміняють.
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13.10.2022 12:26 Відповісти
Як на це подивляться росіяни.
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13.10.2022 13:42 Відповісти
А для Росії буде абсолютно все рівно вони знають що їх рано чи пізно але визнають терористичною країною
Але все ж таки в Росії спираються на силу та ядерну зброю.
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13.10.2022 12:30 Відповісти
Епічно буде, якщо афганські таліби визнають московію - терористами! Або ІДІЛ... Нижче впасти московитам буде просто не можливо, але вони будуть намагатися.
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13.10.2022 12:38 Відповісти
Талібан голосував проти Росії в ООН - так що вже...
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13.10.2022 12:44 Відповісти
можна і не визнавати, а просто знищити кремлівську пздоту, щоб другім нє повадно било.
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13.10.2022 12:38 Відповісти
ДАВНО ПОРА . СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 12:39 Відповісти
а в набоях, гранатах, снарядах та автоматах це скільки?
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13.10.2022 12:49 Відповісти
Все, що відбувається навколо, мене переконує, що люди вкрай тупі створіння і всіма нами керують зовні невідомі нам створіння, інакше як пояснити масову зашкварну тупість. Щоб прийняти рішення, що день то день, злодій то злодій, а будь-яке військове вторгення в іншу державу, то є тероризм потрібно майже рік, що визначитись і щось там пропонувати. Та й українці не кращі, злодії рвуть державу зсередини, а всім *****, бо нізя, війна і путін нападе.
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13.10.2022 13:29 Відповісти
Хоть сам понял, что написал?
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13.10.2022 13:32 Відповісти
 
 