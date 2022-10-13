В ПАСЕ предлагают признать Россию террористическим режимом

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагают объявить Российскую Федерацию террористическим режимом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так будет представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины".

Также планируется принятие резолюции относительно действий России. В проект внесен ряд поправок, голосование за которые состоится в четверг во второй половине дня.

Одна из поправок подчеркивает необходимость обеспечить всеобъемлющую систему ответственности за серьезные нарушения международного права, вызванные агрессией Российской Федерации против Украины, активно сотрудничая с украинскими властями в этом вопросе, и в этом контексте "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом".

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