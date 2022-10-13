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Новости Война
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В ПАСЕ предлагают признать Россию террористическим режимом

тероризм,росія

В Парламентской ассамблее Совета Европы предлагают объявить Российскую Федерацию террористическим режимом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Так будет представлен документ под названием "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины".

Также планируется принятие резолюции относительно действий России. В проект внесен ряд поправок, голосование за которые состоится в четверг во второй половине дня.

Одна из поправок подчеркивает необходимость обеспечить всеобъемлющую систему ответственности за серьезные нарушения международного права, вызванные агрессией Российской Федерации против Украины, активно сотрудничая с украинскими властями в этом вопросе, и в этом контексте "объявить Российскую Федерацию террористическим режимом".

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ПАСЕ (1665) россия (95372) терроризм (18689)


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Топ комментарии
+11
Росію треба визнати фашистською країною.
Як на це подивляться росіяни. Якщо тільки в одній росії Україну булуть називати нацистською країною, а росію будуть називати фашистською у всьому світі.

Вони на своїй шкурі відчують те, що до нас приміняють.
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13.10.2022 12:26
+5
***** на колени само станет и соснёт своего тёзку.
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13.10.2022 12:25
+4
ДАВНО ПОРА . СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 12:39
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Почніть з ПАРЕ, бо оркостан терористи і убивці
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13.10.2022 12:21 Ответить
Питер Дикинсон Отчаяние Путина и его способность к военным преступлениям не следует недооценивать. Он знает, что если проиграет войну в Украине, то вряд ли выживет. Поскольку военная победа оказывается недостижимой, он намерен разбомбить Украину, вернув ее в доиндустриальную эпоху, и поставить страну на колени.https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/russias-terror-tactics-putin-escalates-attacks-on-ukrainian-civilian-targets/
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13.10.2022 12:22 Ответить
***** на колени само станет и соснёт своего тёзку.
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13.10.2022 12:25 Ответить
Росію треба визнати фашистською країною.
Як на це подивляться росіяни. Якщо тільки в одній росії Україну булуть називати нацистською країною, а росію будуть називати фашистською у всьому світі.

Вони на своїй шкурі відчують те, що до нас приміняють.
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13.10.2022 12:26 Ответить
Як на це подивляться росіяни.
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13.10.2022 13:42 Ответить
А для Росії буде абсолютно все рівно вони знають що їх рано чи пізно але визнають терористичною країною
Але все ж таки в Росії спираються на силу та ядерну зброю.
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13.10.2022 12:30 Ответить
Епічно буде, якщо афганські таліби визнають московію - терористами! Або ІДІЛ... Нижче впасти московитам буде просто не можливо, але вони будуть намагатися.
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13.10.2022 12:38 Ответить
Талібан голосував проти Росії в ООН - так що вже...
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13.10.2022 12:44 Ответить
можна і не визнавати, а просто знищити кремлівську пздоту, щоб другім нє повадно било.
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13.10.2022 12:38 Ответить
ДАВНО ПОРА . СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.10.2022 12:39 Ответить
а в набоях, гранатах, снарядах та автоматах це скільки?
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13.10.2022 12:49 Ответить
Все, що відбувається навколо, мене переконує, що люди вкрай тупі створіння і всіма нами керують зовні невідомі нам створіння, інакше як пояснити масову зашкварну тупість. Щоб прийняти рішення, що день то день, злодій то злодій, а будь-яке військове вторгення в іншу державу, то є тероризм потрібно майже рік, що визначитись і щось там пропонувати. Та й українці не кращі, злодії рвуть державу зсередини, а всім *****, бо нізя, війна і путін нападе.
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13.10.2022 13:29 Ответить
Хоть сам понял, что написал?
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13.10.2022 13:32 Ответить
 
 