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Новости
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Молдова проведет плановые военные учения

молдова,уряд

С 24 января по 4 февраля на всех полигонах Национальной армии в Молдове состоятся тактические учения, в которых примут участие более 400 военных. Обучение плановые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В министерстве уточнили, что запланированные учения пройдут с использованием имеющейся у Национальной армии военной техники. Для учений используют все полигоны военных гарнизонов в стране.

"Цель учений - оценить возможности и практические навыки всех военнослужащих - и срочников, и контрактников", - отметили в ведомстве.

Согласно сценарию министерства, военные должны будут выполнять различные задачи с использованием военной техники, оказывать первую помощь, и отработать действия в условиях химической атаки.

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В то же время в министерстве подчеркнули, что проводят учения в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2023 год, и они не связаны с ситуацией в регионе и войной в Украине.

"Во время учений колонны военных машин будут перемещаться по национальным дорогам от полигона к полигону, в центральных, северных и южных районах страны. В связи с этим просим граждан не спекулировать на тему учений и перемещения военной техники", - предупредили в министерстве обороны.

Молдова (1867) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+12
В 14 році на всю Україну було 5 тищ. Спасіба жітєлям Бамбаса за президента пдрса.
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23.01.2023 18:07
+5
усі полігони...400 військових...а ви кажете в Україні армії не було в 2014
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23.01.2023 18:02
+5
400 молдаван ,як 300 спартанців ..і всі Гугуци
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23.01.2023 18:21
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усі полігони...400 військових...а ви кажете в Україні армії не було в 2014
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23.01.2023 18:02 Ответить
В 14 році на всю Україну було 5 тищ. Спасіба жітєлям Бамбаса за президента пдрса.
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23.01.2023 18:07 Ответить
Було 185 тис. військових в Україні на кінець 2013 року. Не *****ть
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23.01.2023 19:09 Ответить
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23.01.2023 18:15 Ответить
Ну у них армія щось до 10 тис. Ну ясно що задіяно буде лише частина.
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23.01.2023 19:18 Ответить
5к взагалі
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23.01.2023 19:27 Ответить
400 військових?! Нууууу, це забагато; досить і 40. Карочє, шапками ворога закидаєте.
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23.01.2023 18:03 Ответить
400 військових )) треба двох прапорщиків і одного участкового підтягнути до кордону на всякий випадок))
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23.01.2023 18:03 Ответить
"побелят бардюрки" заспівають гімн - навчання закінчилися..
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23.01.2023 18:08 Ответить
і за пабєду, випьють вина
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23.01.2023 18:22 Ответить
це 400 вояків що снаряди підноситимуть иншим? де молдовська армада?
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23.01.2023 18:13 Ответить
400 молдаван ,як 300 спартанців ..і всі Гугуци
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23.01.2023 18:21 Ответить
авіації на навчаннях не буде - льотчик захворів......))))))
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23.01.2023 18:30 Ответить
Зря смеетесь. В процентном отношении тут больше военных задействовано, чем в о всяких наших сибризах до 14 года.
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23.01.2023 18:38 Ответить
саме час ібанути по армфї рф в придністров,ї
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23.01.2023 18:42 Ответить
Про Придністрянщину Молдавія може вже забути.
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23.01.2023 18:57 Ответить
Кто эти три с половиной бравых парня?
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23.01.2023 18:58 Ответить
Може їм слід потренуватися на Придністров'ї?
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23.01.2023 19:09 Ответить
саме час , кацапам не до цього !
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23.01.2023 19:29 Ответить
Вообще уже озверели.)))
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23.01.2023 20:00 Ответить
Да.... У нас в Районе милиционеров больше чем с в Молдове ВС!! Не удивительно ,что просрали Бендеры и Тирасполь!!!
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23.01.2023 20:12 Ответить
Нічого вони не "проср.ли". Ні Бендери, ні Тирасполь, ні все Лівобережжя Дністра ніколи молдавськими не були, не є і, вже можна упевнено сказати, що і не будуть. Придністрянщина - то споконвічні українські землі споконвіків заселені українцями. Т.з. ПМР була штучно зліплена з українських земель і згодом передана до складу Молдавської РСР. Наразі молдаванів там майже не залишилося, а т.з. "русскіє" - то русифіковані українці, записані так за сфабрикованим "переписом населення". Повернення Лівобережжя до складу України то лише питання часу і вже недалекого.
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23.01.2023 20:36 Ответить
Молдову влаштовує,що майже все Придністров'я має реєстрацію в Одесі і тихо тримаючи паспорти Молдови робить бізнес на завозі авт...Тому і вояків небагато..."Придністровські бізнесмени" не вбиватимуть золоту курку...
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23.01.2023 20:55 Ответить
 
 