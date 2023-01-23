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Высший совет правосудия возглавил судья ВС Усик

усик,григорій

Высший совет правосудия 23 января принял решение об избрании своим главой Григория Усика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Отмечается, что председатель Высшего совета правосудия избирается тайным голосованием на два года. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины конституционного состава ВСП. Усика избрали 15 голосами.

"Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда был избран членом ВСП ХІХ внеочередным съездом судей Украины 11 января 2023 года.

Также читайте: Съездом судей избраны пять новых членов Высшего совета правосудия. ФОТО

В 1984-1995 годах он работал в органах ГУ МВД Украины в Киеве.

В 1994 году окончил Харьковский юридический институт (ныне НЮУ имени Ярослава Мудрого).

С декабря 1995 года по август 2002 года работал судьей Дарницкого районного суда города Киева.

В 2002-2017 годах работал судьей Апелляционного суда города Киева, в период с мая 2014 г. и до назначения судьей Верховного Суда занимал должность секретаря судебной палаты по рассмотрению гражданских дел Апелляционного суда города Киева.

С ноября 2017 работает судьей Верховного Суда", - говорится в сообщении.

Также читайте: Съезд судей разблокировал работу ВСП, но к большинству избранных членов есть немало серьезных вопросов, - Шабунин

Центр противодействия коррупции уточнял, что в 2006 году Григорий Усик приватизировал служебную квартиру в Киеве площадью 89 кв. При этом две собственные столичные квартиры судья переписал на своих сыновей. Через три года Усик купил два земельных участка в Гнедине под Киевом, где начал строительство. Он указал в декларации, что 15 соток под Киевом обошлись ему в 117 тыс. грн., хотя их рыночная стоимость составляла около $90 тыс., отмечают антикоррупционеры. В том же 2009-м жена Усика приобрела новый автомобиль Toyota Avensis, стоимость которого составляла, по меньшей мере, $17 тыс.

Напомним, 12 января съезд судей избрал всех 8 членов Высшего совета правосудия. Известно, что в бюллетень было внесено 16 кандидатов на должность члена ВСП, которые были разделены по квотному принципу. В Совете судей подчеркнули, что избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВСП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.

судья (2644) Высший совет правосудия (568) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+28
«2006 році Григорій Усик приватизував службову квартиру в Києві площею 89 м². При цьому дві власні столичні квартири суддя переписав на своїх синів…»
Отаке воно, вище правосуддя!
І чому ж ми з такими кадрами не члени Євросоюзу і НАТО?
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23.01.2023 19:45
+27
Я тільки уявляю, яку школу життя пройшла ця особа в системі мвс в 1984-1995 р. Що характерно вища освіта заочна. Але гірше ніж є в вищій раді правосуддя вже не буде. Її треба тупо розганяти, створити орган з цими ж функціями, де законодавчо буде заборонено приймати участь будь-кому з судей.
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23.01.2023 19:43
+21
I щуку кинули у рiчку...
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23.01.2023 19:40
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I щуку кинули у рiчку...
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23.01.2023 19:40 Ответить
Хитрожопий, як і більшість із них. Мабудь вже і вибрати нема з кого. Ось це страшно.
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23.01.2023 19:50 Ответить
За все не скажу, але у 2009 році 15 соток у Гнідині не коштували 90 тис. дол.
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23.01.2023 20:38 Ответить
Яка Рада таке і (кри0правосуддя!!!!!💩-
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23.01.2023 19:41 Ответить
Я тільки уявляю, яку школу життя пройшла ця особа в системі мвс в 1984-1995 р. Що характерно вища освіта заочна. Але гірше ніж є в вищій раді правосуддя вже не буде. Її треба тупо розганяти, створити орган з цими ж функціями, де законодавчо буде заборонено приймати участь будь-кому з судей.
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23.01.2023 19:43 Ответить
А в нього мізки не відбиті як в іншого "вУсика''?
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23.01.2023 19:43 Ответить
Если он с 1984 по 1995 работал в ментовне и судя по заочному образованию стартовал с рядовых чинов где-нибудь в ППС еще при совке, то и сам лупил народ нещадно и самому не раз перепадало , возможно в голову.
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23.01.2023 20:14 Ответить
Свині в мантіях зробили свій вибір. Чи сприймемо його ми, велике питання.
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23.01.2023 19:44 Ответить
«2006 році Григорій Усик приватизував службову квартиру в Києві площею 89 м². При цьому дві власні столичні квартири суддя переписав на своїх синів…»
Отаке воно, вище правосуддя!
І чому ж ми з такими кадрами не члени Євросоюзу і НАТО?
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23.01.2023 19:45 Ответить
А сини, мабуть, зразу побігли в ЗСУ захищати 15 соток під Києвом....
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23.01.2023 19:51 Ответить
Не-а. За його земельні сотки платять кров'ю рядові громодяни, з яких потім судова система буде вимагати хабарі.
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23.01.2023 20:44 Ответить
Тільки шо він там буде робити і як його за це потім будуть звільняти та судити
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23.01.2023 19:50 Ответить
А что же вениславкий??пролетел как фанера над Парижем??
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23.01.2023 20:02 Ответить
Неее...
Не, как фанера.
Как веник....
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23.01.2023 20:04 Ответить
Система настолько прогнившая что какого судью не возьми пробу ставить негде!
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23.01.2023 20:04 Ответить
Не гнилі люди в нас знаходяться внизу соціальної ієрархії. Бо соціальні ліфти в нас працюють так, що піднімають наверх найгниліших. Гнилократія.
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23.01.2023 20:50 Ответить
Ох не того Усика призначили. не того.
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23.01.2023 20:21 Ответить
Cправді, якщо там і були "нормальні" кандидити, то шансів бути обраними у них - нуль.
Суддівське корумповане середовище просуває осіб із "минулим", яке допоможе їм у разі
небезпеки нагадати: "а ти який був?", "я тобі допоміг", "пам'ятаєш, ми тоді..." і т.п.
Ті одиниці суддів, про об'єктивність яких писали після Майдану, залишились незатребуваними.
Може статися, що після перемоги над російськими фашистами замайорять українські вила.
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23.01.2023 20:21 Ответить
Ой відчуваю хлопаки біда буде.
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23.01.2023 20:23 Ответить
Судити боксерські змагання - це одна справа. Зовсім інше - це вершити правосуддя стосовно резонансних справ.
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23.01.2023 20:25 Ответить
Тепер начувайтесь зрадники, колаборанти, мародери...
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23.01.2023 20:37 Ответить
👍😄🤣🤣🤣
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29.08.2023 13:15 Ответить
обирати повинні ми а вони сцуки виконувати
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23.01.2023 20:44 Ответить
вже одних навибирали, ніяк не відхаркаєм
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23.01.2023 21:47 Ответить
Як не в гімно, так в партію!
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23.01.2023 21:11 Ответить
Його пика довіри не навіює. Зручна зелі людина, не більше. З ОП будуть працювати лише самі відморожені.
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23.01.2023 21:42 Ответить
Є така думка.....міністерство оборони України штучно виводять з-під серйозних звинувачень у розкраданні коштів для закупівля теплого одягу і зимового спорядження для ЗСУ, розкручуючи «яєчну» справу щодо завищення цін на продукти для підрозділів поза зоною бойових дій. Реально, починаючи з вересня 2022 по нинішні час МО України витратило біля 2,6 млрд. гривен на закупівлі зимового спорядження більшу частину яких було розкрадено і замасковано гуманітарною допомогою. На сьогоднішній момент більшість бойових підрозділів забезпечено зимовим спорядженням на 30−40%.
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23.01.2023 21:47 Ответить
 
 