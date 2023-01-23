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Новости
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Россияне обстреляли дом многодетной семьи в Сумской области, погибла женщина

сумщина

Было 10 "прилетов" из ствольной артиллерии. Ранены люди, их доставили в больницу. Мать семьи погибла.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Одна женщина погибла, еще два человека ранены - россияне обстреляли дом многодетной семьи в Эсманьской громаде. Было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей", - написал он.

По словам главы Сумской ОВА, в настоящее время известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двоих раненых эвакуируют в ближайшую больницу.

Читайте: Вследствие обстрела россиянами приграничья Сумщины ранен 17-летний парень, - ОВА

обстрел (26942) Сумская область (3011) жертвы (2063) Живицкий Дмитрий (242)


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Топ комментарии
+1
Немає її там
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23.01.2023 20:46
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А де контрбатарейна боротьба? АААА.... НІЗЗЯЯЯЯЯ!???
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23.01.2023 20:44 Ответить
Ви уже там? В окопі?
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23.01.2023 21:02 Ответить
Немає її там
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23.01.2023 20:46 Ответить
можливо там і прикордонників уже немає?
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23.01.2023 20:48 Ответить
Прикордонники мо є, арти в них немає
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23.01.2023 20:55 Ответить
Прокляті! Але кожного дня по 1-2 хати зносять на нашій землі!
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23.01.2023 21:03 Ответить
Дмитро Живицький теж поряд???
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23.01.2023 21:05 Ответить
R.I.P.
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23.01.2023 22:04 Ответить
 
 