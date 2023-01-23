Около 2 тыс. воинов из "Азовстали" до сих пор в плену - жена командира полка "Азов" Прокопенко

В плену до сих пор находится около 2000 военных из "Азовстали", из них около 700 "азовцев".

Об этом сообщила супруга командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко Екатерина во время почетной лекции Киевского форума безопасности по случаю Дня Соборности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Среди них много раненых еще со времен "Азовстали", или от пыток. Также немало женщин. Прошу каждого приложить максимум усилий и приобщиться к освобождению героев из плена, приобщиться к поддержке семей погибших, к поддержке вышедших из плена, тех , кому нужна реабилитация", - обратилась жена Героя ко всем украинцам.

Екатерина Прокопенко напомнила, что до плена наши защитники в неравных условиях героически держали оборону Мариуполя 86 дней.

"Можно долго говорить о преступлениях России в Мариуполе. Просто представьте, что все преступления мира локализовались там: мародерство, насилие, использование гражданских в качестве щита, ведение огня по гражданским и критическим объектам, убийство военнопленных на месте", - отметила она.

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Жена командира полка "Азов" напомнила, что до сих пор не наказаны виновные за террористический акт в Оленивке, где погибли около 50 бойцов и получили ранения около 100 военнопленных: "Будет ли наказание виновных? Миссия ООН по расследованию трагедии расформирована, а Красный Крест появиться в лагерях военнопленных украинцев".

Екатерина Прокопенко отметила, что жены Героев создали Ассоциацию семей защитников "Азовстали", чтобы бороться за права своих мужей. "И я поняла, что нельзя преуменьшать значение женского освободительного движения. При жизни любимых, за наказание виновных ожидающие женщины могут достичь хоть Марса, чтобы вернуть родных, наказать виновных и достичь справедливости".

Она призвала весь цивилизованный мир не стоять в стороне, когда Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и даже в прямом эфире снижает военнопленных.

"Мариуполь и Азовсталь показали всему миру, на что способны те, кто верит в Родину, ее свободу, кто никогда не предаст, кто будет бороться до последнего за каждый клочок украинской земли. Живые должны бороться за павших, здоровые за раненых, а свободные за пленных!", - убеждена Прокопенко.

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