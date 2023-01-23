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Новости Война
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Около 2 тыс. воинов из "Азовстали" до сих пор в плену - жена командира полка "Азов" Прокопенко

прокопенко,азов,катерина

В плену до сих пор находится около 2000 военных из "Азовстали", из них около 700 "азовцев".

Об этом сообщила супруга командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко Екатерина во время почетной лекции Киевского форума безопасности по случаю Дня Соборности Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Среди них много раненых еще со времен "Азовстали", или от пыток. Также немало женщин. Прошу каждого приложить максимум усилий и приобщиться к освобождению героев из плена, приобщиться к поддержке семей погибших, к поддержке вышедших из плена, тех , кому нужна реабилитация", - обратилась жена Героя ко всем украинцам.

Екатерина Прокопенко напомнила, что до плена наши защитники в неравных условиях героически держали оборону Мариуполя 86 дней.

"Можно долго говорить о преступлениях России в Мариуполе. Просто представьте, что все преступления мира локализовались там: мародерство, насилие, использование гражданских в качестве щита, ведение огня по гражданским и критическим объектам, убийство военнопленных на месте", - отметила она.

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Жена командира полка "Азов" напомнила, что до сих пор не наказаны виновные за террористический акт в Оленивке, где погибли около 50 бойцов и получили ранения около 100 военнопленных: "Будет ли наказание виновных? Миссия ООН по расследованию трагедии расформирована, а Красный Крест появиться в лагерях военнопленных украинцев".

Екатерина Прокопенко отметила, что жены Героев создали Ассоциацию семей защитников "Азовстали", чтобы бороться за права своих мужей. "И я поняла, что нельзя преуменьшать значение женского освободительного движения. При жизни любимых, за наказание виновных ожидающие женщины могут достичь хоть Марса, чтобы вернуть родных, наказать виновных и достичь справедливости".

Она призвала весь цивилизованный мир не стоять в стороне, когда Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию и даже в прямом эфире снижает военнопленных.

"Мариуполь и Азовсталь показали всему миру, на что способны те, кто верит в Родину, ее свободу, кто никогда не предаст, кто будет бороться до последнего за каждый клочок украинской земли. Живые должны бороться за павших, здоровые за раненых, а свободные за пленных!", - убеждена Прокопенко.

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Азов (790) Азовсталь (375) пленные (2127) Киевский форум по безопасности (139)


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Топ комментарии
+27
Вагнерівці, яких врятував Зеленський,
катують АЗОВЦІВ, яких зрадив Зеленський.
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23.01.2023 21:10
+20
Зеля якщо здав так здав. По- дорослому! 4 чи 5 тис. людей в полон ! То був його наказ !
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23.01.2023 21:07
+17
Прежде всего вопрос, который задал начштаба Азова Кроткевич - Как орки смогли на третьи сутки без проблем выйти в спину защитникам Мариуполя? Кто ответит за это предательство?

Все остальное уже вторично.
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23.01.2023 21:20
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Зеля якщо здав так здав. По- дорослому! 4 чи 5 тис. людей в полон ! То був його наказ !
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23.01.2023 21:07 Ответить
Вагнерівці, яких врятував Зеленський,
катують АЗОВЦІВ, яких зрадив Зеленський.
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23.01.2023 21:10 Ответить
Ахренеть.
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24.01.2023 00:54 Ответить
Может вы правы. А может и не правы.
Многие говорят, что благодаря защитникам Мариуполя, на других направлениях не было полной жопы.
Это война.
Единственный вопрос, к зеле, что сейчас делается для их освобождения?
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23.01.2023 21:11 Ответить
Він не для того їх здавав щоб зараз їх звільняти. Він навіть попросив Ердогана щоб він командирів у себе потримав до кінця війни, щоб на їх запитання не давати відповіді.
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23.01.2023 21:17 Ответить
Без грязі. Оце і є позиція "війна все спише", розумієте? Бо в одній думці 2 висновки. А так не повинно бути...І це не тільки у Вас...і у батьків моїх і у знайомих де-яких, навіть у Вояк (є такі)...але це неправильно
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23.01.2023 21:17 Ответить
Прежде всего вопрос, который задал начштаба Азова Кроткевич - Как орки смогли на третьи сутки без проблем выйти в спину защитникам Мариуполя? Кто ответит за это предательство?

Все остальное уже вторично.
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23.01.2023 21:20 Ответить
Здали зразу, коли наказали закритись в Маріуполі. Коли сама здача в полон була,в них вже не було їжі.
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23.01.2023 21:14 Ответить
Я манал.
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24.01.2023 00:55 Ответить
А как ругали Порошенко за тех нескольких пленных матросов!
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23.01.2023 22:17 Ответить
Ось те, що болить і буде боліти завжди
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23.01.2023 21:11 Ответить
Щоб покарати винних, треба почати з ОПи!
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23.01.2023 21:13 Ответить
зеля браслетик держит?
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23.01.2023 21:18 Ответить
через них декому не вдалося здати Маріуполь без боїв, так як Київ
через них дехто обманув *****
а задумано було по другому
3 години до Києва
вільний прохід з півдня
то ж з півночі але всілякі Кривоноси, Азовці , Морпіхи та прості люди не дали цього зробити
свинарчуки, за яких сьогодня згадав врезидент, сліпі котенята проти цих декого
а чому я кажу декого???
а тому що досі ні ГУР ні СБУ ні Прокуратура ні ОП нам їх не назвали....
і горе нам як що ці дехто, досі на посадах
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23.01.2023 22:16 Ответить
Не помилюсь як що скажу що Азов має до Зе актора дуже серйозну розмову
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23.01.2023 22:24 Ответить
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23.01.2023 22:26 Ответить
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23.01.2023 22:27 Ответить
СМИ- средство массового издевательства.
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24.01.2023 01:04 Ответить
Цікаво, якої думки про їх "визволителя" ЗЄ тепер ці полонені воїни.
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24.01.2023 01:13 Ответить
🤡
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24.01.2023 03:52 Ответить
 
 