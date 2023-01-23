В Днепре остановлена работа электротранспорта до 26 января

В Днепре работа электротранспорта принудительно остановлена до 26 января включительно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Как отмечается, городские власти прилагают все усилия по диалогу с энергетическими компаниями и частными перевозчиками для усиления автобусных маршрутов.

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