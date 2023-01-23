В Днепре остановлена работа электротранспорта до 26 января
В Днепре работа электротранспорта принудительно остановлена до 26 января включительно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Как отмечается, городские власти прилагают все усилия по диалогу с энергетическими компаниями и частными перевозчиками для усиления автобусных маршрутов.
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