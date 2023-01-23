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В Днепре остановлена работа электротранспорта до 26 января

тролейбус,дніпро

В Днепре работа электротранспорта принудительно остановлена до 26 января включительно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Как отмечается, городские власти прилагают все усилия по диалогу с энергетическими компаниями и частными перевозчиками для усиления автобусных маршрутов.

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Днепр (4399) транспорт (1757) Тарифы на электроэнергию (2163)


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А в Києві збулась мрія Омельченка.
Електротранспорт зупинили до кінця війни, автобуси на час тривоги та до попадання в графік після тривоги.
Маршрутки рулять, в кишені капає!
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23.01.2023 21:21 Ответить
Трамваї вже відновили...
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23.01.2023 21:23 Ответить
Я чув про швидкісні (Відрадний-Борщагівка). На Подолі бігають автобуси.
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23.01.2023 21:27 Ответить
Ну от швидкісний сьогодні біля НАУ і бачив...
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23.01.2023 21:29 Ответить
Це ще принаймні тиждень тому. А от №11, 18, 19 (Поділ) - замість них автобуси.
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23.01.2023 21:30 Ответить
Ну і нахрен ті швидкісні, які якраз 100% дублюються іншими видами транспорту, якщо всі інші не працюють
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23.01.2023 22:13 Ответить
ты бы лучше разрулил...
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23.01.2023 21:24 Ответить
Омельченко ненавидів трамваї, тролейбуси він не чіпав.
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23.01.2023 21:28 Ответить
Що значить не чіпав?
На Троєщину ходило аж два вагони і народ штурмував їх на виїзді з депо на Куренівці.
Це значить, не чіпав?
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23.01.2023 22:16 Ответить
Не пам'ятаю, щоб він закривав тролейбусні маршрути, а що відкрив декілька ліній - це пам'ятаю. Трамваї він дійсно ненавидів, закрив низку ліній і цим дуже зашкодив місту.
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24.01.2023 08:18 Ответить
 
 