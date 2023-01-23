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Новости
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Германия начала развертывание ЗРК Patriot в Польше возле границы с Украиной

patriot

Германия отправила в Польшу первые два из трех зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые будут развернуты вблизи украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

ЗРК Patriot будут отправлены в польский городок Замость вблизи границы с Украиной, где будут развернуты для предотвращения ударов маневренных ракет.

"Одной из причин, почему Германия теперь будет поддерживать восточный фланг НАТО в Польше с помощью Patriot, безусловно, является то, что мы увидели, как быстро конфликт между Россией и Украиной может перекинуться на страны-члены НАТО", - сказал журналистам в понедельник полковник Бундесвера Йорг Сиверс, который будет командовать немецким подразделением в Польше.

Он подчеркнул оборонительный характер ЗРК Patriot и добавил, что в Польше также дислоцируются войска Британии и США.

"Patriot - это чисто оборонительная система, и мы надеемся, что сможем обеспечить там достаточную защиту, чтобы предотвратить нападения или инциденты, подобные ноябрьскому, в будущем", - добавил полковник.

Читайте: Польша будет запрашивать у ФРГ Leopard для Украины, когда сформируется соответствующая коалиция государств, - Рау

Напомним, решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, которые управляют системой, было принято Германией после событий в селе Пшеводув в ноябре 2022 года. В результате ракетного обстрела Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

Германия (6930) ПВО (2715) Польша (8403)


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Топ комментарии
+2
На одной из автобаз НАТО в Европе более 100 летчиков Украины обучаются управлять самолётами F-15,F-16 и еще але чем... мабуть F-35😛😛😛
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23.01.2023 21:38
+2
Якщо комусь ще незрозуміло, чому німці так стараються щоб Україна не перемогла кацапів, запропоную порахувати кількість населення в Україні і Польщі разом. Також із власного досвіду можу запевнити, що Польща (раніше лише західна, а тепер і вся) виглядає і дійсно є значно кращою, ніж Німеччина, не кажучи вже про те, що в Німеччині вже мабуть третина населення - не німці, більша частина пришельців - азіати і кацапи, які ненавидять німців, хоча живуть за їх (німців) рахунок. В Польщі я бачив лише поодиноких "біженців" з Азії і північної Африки; також кацапів там на загал ненавидять, а до себе (як до українця) я ніколи не відчував неприязні, і майже завжди - розуміння і бажання допомогти.

А тепер порахуйте - якщо Польща і Україна (а було б добре, якщо і Литва) діяли в Європі спільно, так як Литовсько-Польсько-Український корпус з командним пунктом в Любліні зараз - то де була б гегемонія тої Німеччини, яка вже вважала себе власницею всього Євросоюзу?
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23.01.2023 22:27
+1
І яку ж полоску нашу закриє, цікаво ?
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23.01.2023 21:25
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І яку ж полоску нашу закриє, цікаво ?
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23.01.2023 21:25 Ответить
Зпвсит от типа ракет. Львов точно прикроют. Ну и многое другое.
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23.01.2023 21:45 Ответить
от і добре, вже можна перекривати за цей рахунок інші ділянки
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23.01.2023 21:48 Ответить
Любая полоска, пусть и маленькая -Украина!
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23.01.2023 21:47 Ответить
Якщо комусь ще незрозуміло, чому німці так стараються щоб Україна не перемогла кацапів, запропоную порахувати кількість населення в Україні і Польщі разом. Також із власного досвіду можу запевнити, що Польща (раніше лише західна, а тепер і вся) виглядає і дійсно є значно кращою, ніж Німеччина, не кажучи вже про те, що в Німеччині вже мабуть третина населення - не німці, більша частина пришельців - азіати і кацапи, які ненавидять німців, хоча живуть за їх (німців) рахунок. В Польщі я бачив лише поодиноких "біженців" з Азії і північної Африки; також кацапів там на загал ненавидять, а до себе (як до українця) я ніколи не відчував неприязні, і майже завжди - розуміння і бажання допомогти.

А тепер порахуйте - якщо Польща і Україна (а було б добре, якщо і Литва) діяли в Європі спільно, так як Литовсько-Польсько-Український корпус з командним пунктом в Любліні зараз - то де була б гегемонія тої Німеччини, яка вже вважала себе власницею всього Євросоюзу?
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23.01.2023 22:27 Ответить
До останнього абзацу +. А далі - це неможливо, бо не тільки в гегемонії німців справа , а в обов"язках по НАТО, як же створювати якусь коаліцію, коли всі, крім України мають свої обов"язки...Або нас приймають, або заради нас означені виходять, що теж малоймовірно, бо зараз гроші, озброєння, навчання проходить за рахунок локомотивів США, Німеччина...А для коаліції про які йдеться - потрібен буде свій локомотив - ХТО?...такі справи
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23.01.2023 22:47 Ответить
"корону"?
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23.01.2023 21:26 Ответить
На одной из автобаз НАТО в Европе более 100 летчиков Украины обучаются управлять самолётами F-15,F-16 и еще але чем... мабуть F-35😛😛😛
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23.01.2023 21:38 Ответить
А-10?
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23.01.2023 21:43 Ответить
Кажуть секретна инфа...може й так .
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23.01.2023 21:50 Ответить
Тайфун або Рафаль.
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23.01.2023 22:25 Ответить
Пруф
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23.01.2023 21:44 Ответить
Ну, будь-ласка, ну без фантазій про ф-35...було різного і петріоти, як сон. Але ф-35 то казка
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23.01.2023 21:49 Ответить
F-35 это вторая серия. С Мигов на F-35 не пересесть. С F15 и 16 возможно за приемлемые сроки
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23.01.2023 21:53 Ответить
Столтенберг озвучивает то что сказали озвучить...на самом деле мы и половины не знаем,то что реально происходит ...
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23.01.2023 21:55 Ответить
У бульбофюрера з захватом Львова з'явилась перша проблема.
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23.01.2023 22:03 Ответить
 
 