Танковые учения НАТО стартовали в Румынии

НАТО начала танковые учения Eagle meda 23 во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в населенном пункте Смирдан в уезде Галац на востоке Румынии. В них примут участие около 600 французских военнослужащих и 200 единиц техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба румынского министерства национальной обороны в понедельник, 23 января.

Военные учения будут продолжаться в течение 23-27 января.

"Главная цель учений – формирование у личного состава боевой группы способности оперативно перемещаться и выполнять боевые задания в рамках операции НАТО "Коллективная оборона", которая проводится на юго-восточном фланге Альянса", – говорится в сообщении.

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В ходе учения экипажи танков Leclerc – главной ударной силы соединения – проведут боевые стрельбы.