Танковые учения НАТО стартовали в Румынии
НАТО начала танковые учения Eagle meda 23 во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в населенном пункте Смирдан в уезде Галац на востоке Румынии. В них примут участие около 600 французских военнослужащих и 200 единиц техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба румынского министерства национальной обороны в понедельник, 23 января.
Военные учения будут продолжаться в течение 23-27 января.
"Главная цель учений – формирование у личного состава боевой группы способности оперативно перемещаться и выполнять боевые задания в рамках операции НАТО "Коллективная оборона", которая проводится на юго-восточном фланге Альянса", – говорится в сообщении.
В ходе учения экипажи танков Leclerc – главной ударной силы соединения – проведут боевые стрельбы.
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Хто не в темі, часто, після навчань, техніка "губиться" чи списується
Танкові навчання на кордоні України в той час коли нам треба танки. Савпаденіє? Не думаю