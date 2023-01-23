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Новости
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Танковые учения НАТО стартовали в Румынии

танк,leclerc

НАТО начала танковые учения Eagle meda 23 во вспомогательном центре боевой подготовки сухопутных войск в населенном пункте Смирдан в уезде Галац на востоке Румынии. В них примут участие около 600 французских военнослужащих и 200 единиц техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба румынского министерства национальной обороны в понедельник, 23 января.

Военные учения будут продолжаться в течение 23-27 января.

"Главная цель учений – формирование у личного состава боевой группы способности оперативно перемещаться и выполнять боевые задания в рамках операции НАТО "Коллективная оборона", которая проводится на юго-восточном фланге Альянса", – говорится в сообщении.

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В ходе учения экипажи танков Leclerc – главной ударной силы соединения – проведут боевые стрельбы.

НАТО (9963) Румыния (1088) танк (2248) военные учения (3457)


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Звучить, неначе знущання. Трішечки
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23.01.2023 21:51 Ответить
Та не трішечки.
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23.01.2023 21:58 Ответить
все ближе и ближе на горизонте начинает маячить открытая война НАТО с расией, сегодня немцы развертывают патриоты в Польше возле украинской границы,подготавливаються войска НАТО,конь лавров тоже сегодня высрал что запад уже являеться не только помощником для Украины,а уже ведет по сути войну с расией
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23.01.2023 22:04 Ответить
Прілий овес якось дивно впливає на когнітивні здібності старої клячі.
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23.01.2023 22:42 Ответить
А чому не в Прикарпатті?
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23.01.2023 22:44 Ответить
Так сильно хотите румынских и венгерских танков в Прикарпатьи?
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23.01.2023 22:47 Ответить
Оце гарно.
Хто не в темі, часто, після навчань, техніка "губиться" чи списується
Танкові навчання на кордоні України в той час коли нам треба танки. Савпаденіє? Не думаю
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23.01.2023 22:48 Ответить
Європа озаботилась що можуть пафтаріть?
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23.01.2023 22:53 Ответить
В програмі навчань: марш-кидок в район...ну, десь під Дніпро. А що?
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24.01.2023 01:42 Ответить
 
 