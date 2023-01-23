86% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос. ИНФОГРАФИКА

За последние месяцы среди украинцев снова возросла поддержка вступления в НАТО. В январе 2023 года она является самой высокой за историю наблюдений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

На референдуме инициативу вступления в НАТО поддержали бы 86% украинцев, против – 3%, не проголосовали бы 8%.

Также 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы – 8%).

Поддержка вступления практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и финансових групп.

Кроме того, 85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично – 7%.

Также 80% положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично.

Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах.

Опрос проведен 14-16 января 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

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