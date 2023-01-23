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Новости НАТО
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86% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос. ИНФОГРАФИКА

За последние месяцы среди украинцев снова возросла поддержка вступления в НАТО. В январе 2023 года она является самой высокой за историю наблюдений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

На референдуме инициативу вступления в НАТО поддержали бы 86% украинцев, против – 3%, не проголосовали бы 8%.

Также 87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 3%, не проголосовали бы – 8%).

86% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос 01

Поддержка вступления практически единодушна среди представителей всех макрорегионов, возрастных и финансових групп.

Кроме того, 85% опрошенных поддерживают идею создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Великобритании. Против такой инициативы 3%, безразлично – 7%.

Также 80% положительно относятся к идее создания военно-политического союза в составе Украины, Польши и Литвы. 6% – против такого объединения, 9% – безразлично.

86% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос 02

Идея военно-политических союзов с европейскими странами имеет высокую поддержку во всех региональных, возрастных и имущественных группах.

Опрос проведен 14-16 января 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

86% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, - опрос 03

Также читайте: 85% украинцев считают территориальные уступки недопустимыми - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

НАТО (9963) опрос (2823) Украина (44917)


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Топ комментарии
+15
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23.01.2023 15:00
+11
ой, а шо сі сталося? Вкраїнчиків півень у сраку клюнув? А як же оте все "домовитись пасєрєдіне", "мову на хліб не намажеш", "це все не Порошенко а прастий наріт зробив"? МОже нехай "простий наріт" і вступ в НАТО виборює, він же такий могутній
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23.01.2023 14:56
+9
Зачем референдум, это в Конституции уже написано.
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23.01.2023 15:01
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мабудь 73% зебилив перефарбувалысь ? ))
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23.01.2023 14:54 Ответить
Мабуть 5-ти відсоткові себе більшістю відчули?? Демократія саме це і передбачає - подобається тобі чи ні, якщо каже більшість - приймаємо..тим паче коли все не настільки погано... не гірше ніж було так це точно..
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23.01.2023 15:06 Ответить
Біда навчила. До війни за НАТО були тільки націоналісти і бандерівці, - так вата обзивала всіх тих хто був не за парашу. А бидло, яке дивилось квартал 95, слухало кацапський шансон і дивилось рашистські телесеріали в гейропу не хотіло.
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23.01.2023 18:09 Ответить
ой, а шо сі сталося? Вкраїнчиків півень у сраку клюнув? А як же оте все "домовитись пасєрєдіне", "мову на хліб не намажеш", "це все не Порошенко а прастий наріт зробив"? МОже нехай "простий наріт" і вступ в НАТО виборює, він же такий могутній
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23.01.2023 14:56 Ответить
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23.01.2023 14:58 Ответить
Спєцаперація удалась!
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23.01.2023 14:59 Ответить
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23.01.2023 15:00 Ответить
Зачем референдум, это в Конституции уже написано.
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23.01.2023 15:01 Ответить
ще 14% або були непритомні під час опитування, або ждуни кацапофіли
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23.01.2023 15:01 Ответить
Це тіпо - всі хто не з нами, той проти нас??
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23.01.2023 15:07 Ответить
Що зробив мордор.
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23.01.2023 15:06 Ответить
в ОП 100% проти вступу в НАТО
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23.01.2023 15:42 Ответить
Якби це тільки від цих 86-ти відсотків залежало...
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23.01.2023 17:09 Ответить
Будет и НАТО, и аналог берлинской, только украинская стена, без этого уже никак нельзя, орков нужно держать за огорожей.
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23.01.2023 18:16 Ответить
Та невже?! До дибiлiв на 9 рiк війни з рашкою дійшло, що захистити може тільки НАТО
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23.01.2023 19:53 Ответить
На Цензорі декілька тижнів тому уже публікували соцдослідження про підтримку українців вступу до ЄС, де 97.1% висловилися за, отже і за вступ до НАТО мали б бути аналогічні цифри. Так що ці дані від продажної конторки брехливі.
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24.01.2023 03:00 Ответить
 
 