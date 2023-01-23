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Новини НАТО
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86% українців підтримують вступ України до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

За останні місяці серед українців знову зросла підтримка вступу до НАТО. У січні 2023 року вона є найвищою за історію спостережень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

На референдумі ініціативу вступу до НАТО підтримали б 86% українців, проти - 3%, не проголосували б 8%.

Також 87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти - 3%, не проголосували б - 8%).

86% українців підтримують вступ України до НАТО, - опитування 01

Підтримка вступу практично одностайна серед представників усіх макрорегіонів, вікових та майнових груп.

Крім того, 85% опитаних підтримують ідею створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Великобританії. Проти такої ініціативи 3%, байдуже - 7%.

Також 80% позитивно ставляться до ідеї створення військово-політичного союзу у складі України, Польщі та Литви. 6% - проти такого об’єднання, 9% - байдуже.

86% українців підтримують вступ України до НАТО, - опитування 02

Ідея військово-політичних союзів зі згаданими європейськими країнами має високу підтримку у всіх регіональних, вікових та майнових групах.

Опитування проведено 14-16 січня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

86% українців підтримують вступ України до НАТО, - опитування 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 59% українців підтримують дерусифікацію, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

НАТО (6438) опитування (1932) Україна (5882)


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Топ коментарі
+15
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23.01.2023 15:00
+11
ой, а шо сі сталося? Вкраїнчиків півень у сраку клюнув? А як же оте все "домовитись пасєрєдіне", "мову на хліб не намажеш", "це все не Порошенко а прастий наріт зробив"? МОже нехай "простий наріт" і вступ в НАТО виборює, він же такий могутній
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23.01.2023 14:56
+9
Зачем референдум, это в Конституции уже написано.
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23.01.2023 15:01
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мабудь 73% зебилив перефарбувалысь ? ))
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23.01.2023 14:54 Відповісти
Мабуть 5-ти відсоткові себе більшістю відчули?? Демократія саме це і передбачає - подобається тобі чи ні, якщо каже більшість - приймаємо..тим паче коли все не настільки погано... не гірше ніж було так це точно..
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23.01.2023 15:06 Відповісти
Біда навчила. До війни за НАТО були тільки націоналісти і бандерівці, - так вата обзивала всіх тих хто був не за парашу. А бидло, яке дивилось квартал 95, слухало кацапський шансон і дивилось рашистські телесеріали в гейропу не хотіло.
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23.01.2023 18:09 Відповісти
ой, а шо сі сталося? Вкраїнчиків півень у сраку клюнув? А як же оте все "домовитись пасєрєдіне", "мову на хліб не намажеш", "це все не Порошенко а прастий наріт зробив"? МОже нехай "простий наріт" і вступ в НАТО виборює, він же такий могутній
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23.01.2023 14:56 Відповісти
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23.01.2023 14:58 Відповісти
Спєцаперація удалась!
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23.01.2023 14:59 Відповісти
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23.01.2023 15:00 Відповісти
Зачем референдум, это в Конституции уже написано.
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23.01.2023 15:01 Відповісти
ще 14% або були непритомні під час опитування, або ждуни кацапофіли
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23.01.2023 15:01 Відповісти
Це тіпо - всі хто не з нами, той проти нас??
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23.01.2023 15:07 Відповісти
Що зробив мордор.
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23.01.2023 15:06 Відповісти
в ОП 100% проти вступу в НАТО
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23.01.2023 15:42 Відповісти
Якби це тільки від цих 86-ти відсотків залежало...
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23.01.2023 17:09 Відповісти
Будет и НАТО, и аналог берлинской, только украинская стена, без этого уже никак нельзя, орков нужно держать за огорожей.
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23.01.2023 18:16 Відповісти
Та невже?! До дибiлiв на 9 рiк війни з рашкою дійшло, що захистити може тільки НАТО
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23.01.2023 19:53 Відповісти
На Цензорі декілька тижнів тому уже публікували соцдослідження про підтримку українців вступу до ЄС, де 97.1% висловилися за, отже і за вступ до НАТО мали б бути аналогічні цифри. Так що ці дані від продажної конторки брехливі.
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24.01.2023 03:00 Відповісти
 
 